Las “jaladas” de Ricardo Anaya

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

“PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD HAY QUE CONOCERLA”

Dr. Gustavo Baz Prada

SEGURAMENTE Ricardo Anaya, tan sencillito, pero cursi, trata de mostrarnos, a los miembros del infelizaje nacional: “Un México desconocido”, nos dice y se muestra muy machín al recorrer los barrios pobres, no las más pobres y duros y bravos de las ciudades o del país, no, los normalitos, los de siempre, los que vivimos todos los días lo que estamos en este mundo real sufriendo duramente la crisis de salud, la pandemia, la crisis económica, la de seguridad, no andamos haciendo videos ni promoviendo nada, que bueno que Ricky Anaya salga de su cascarón y recorra algunas calles, totalmente protegido y nadie se atreve a joderlo porque van grabando, cuando sube a un “colectivo”, de agarrarle las nalgas o de asaltarlo como cotidianamente se vive todos los días en muchos paraderos y en las calles de México, no se vaya a intoxicar porque no puede comer los tacos o las tortas o las tortas de tamal y café o champurrado que se desayunan miles y miles de jodidos porque no hay para más, no se vaya a enfermar tomando el agua de la llave con la que llenan las botellas reciclables en las largas jornadas de ida y vuelta, por horas, para ir al trabajo o para regresar con angustia, por los asaltos en las noches y a ver si llegan a ver a sus hijos, ojalá Ricky Riquín Anaya llegue cuando menos a entender lo que es la marginación, el desempleo, la insalubridad, la falta de educación, la carencia de servicios públicos y las distancias para el ir y venir buscando el pan de cada día, la angustia por la inseguridad en la que quedan las familias en casa o pensando en que al llegar ya no tienen nada porque entraron los bandidos o porque los pueden asaltar en las calles lodosas y oscuras en las que se tienen que mover. Qué bueno que ese muchachito, cuando menos, se le prenda el foco para entender algo que todos vivimos día a día, la jodidez y la marginación y pobreza, pero que no nos venga que nos mostrará UN MÉXICO DESCONOCIDO, no, ese es el México real que se vive por millones de gentes que él apenas viene conociendo, pero no entendiendo, a ver si le dan un premio a lo fifí como un nuevo intelectual orgánico” que habla mucho y filma documentales, pero no entiende nada de la realidad que se vive en el país.

Lo anterior no solamente lo digo, sino que muchos jóvenes le reviran al muchachito que les quiere enseñar lo que ellos viven al día a día y eso sin entrar en las bandas y pandillas, en el control violento de las zonas de drogas, en el terror de las bandas de sicarios y rateros que todos los días conviven y controlan a millones de mexicanos en las calles de sus colonias abandonadas y sin servicios ni seguridad ni luz para caminar por las mismas, sin camiones ni mototaxis, solamente los que las mafias que controlan y permiten para vigilar sus zonas de control y seguridad o de venta de drogas.

Hace apenas unos días el Presidente contestaba a los “ETERNOS ABAJO FIRMANTES” DE COSTOSOS DOCUMENTOS PUBLICADOS, PARA DARSE PUBLICIDAD NO PARA HACER LABOR SOCIAL Y ACCIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES “INTLECTUALES O IMPORTANTE”, DONDE RECLAMAN QUE EL PRESIDENTE ANDA MAL EN SU ATENCIÓN PARA CON LAS MUJERES y él les dice que ojalá también, además de andar de firmonas que es muy sencillo y costoso en algunos casos se pongan a marchar al lado de las luchadoras o de las trabajadoras o cuando menos les apoyen o ayuden a cuidar a sus hijos cuando ellas van al trabajo y a joderse, regresando a laborar para la familia y no estar cómodamente firmando hojitas para darse publicidad y pues a pesar de que los fifís y los “intelectuales orgánicos y pagados o bien pagados por los grandes capitalistas” critiquen , la realidad es la realidad, y hay que aceptarla, a un presidente como AMLO no lo van a callar ni a joder con firmitas, él sabe que por vez primera el pueblo de México sabe y está consciente de que hay alguien que les atiende y extiende la mano, no para andar comprando votos, sino para ayudarles en algo, pero ese algo, cuando todo falta, pues es mucho, y por ello lo siguen apoyando y es lo que no entienden los “eternos abajo firmantes” de cartitas y desplegados. La realidad está en las calles no en las reuniones y discusiones de café.

A LO LARGO DE MI VIDA he visto a esos “eternos abajo firmantes” protestar poniendo sus firmas en las hojitas y muchas de ellas ya las tienen firmadas en serie, esperando que les llamen los políticos para solicitarles consejo y poderles brindar sus asesorías con las que ellos van cobrando por explicar pendejadas y no para solucionar las cosas porque existe una profunda distancia entre la realidad y los sueños guajiros de esos intelectuales que se la llevan discutiendo y tomando café o asistiendo a reuniones de lujosos restaurantes para probar vinos de alto precio y dar sus peroratas que no dicen nada.

La gente intuye y conocen quiénes les hablan con su lenguaje, les conocen y se identifican con ellos, las gentes no son tontas como piensa Ricky Riquín Anaya, ellos saben lo que es vivir entre delincuentes y drogadictos, en la miseria y marginación, en el desempleo, en la angustia por no tener dinero, vendiendo lo que les dan acomodados por horas bajo el sol y la lluvia para vender algo y esperar que les pasen a cobrar piso y los amenacen si no cumplen con las cuotas o con los convenios de venta de drogas o de productos robados o clonados y de contrabando, en fin la realidad no es la que viene grabando este politiquito que piensa que para llegar a la Presidencia solamente hay que recorrer algunas calles y subirse al Metro o a las combis y andar acompañando a algunos paleros en sus casas, porque él piensa que nos mostrará el México desconocido cuando no sabe que es el México que vivimos millones de mexicanos todos los días y del cual tenemos esperanzas de salir cambiando las cosas y no las que él pretende, cambiar de verdad no de mentiritas para que unos políticos tengan puestos y presupuestos. Por tal motivo continuamos confiando en AMLO a pesar de que anda acompañado de los viejos pillos de la mafia del poder, a ver si no le dan el cambiazo.

socrates_campos8@yahoo.com.mx