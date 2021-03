“Texel Texas” regresa a escena de forma presencial en CDMX

Con todas las medidas sanitarias

Temporada del 24 de marzo al 18 de abril en el Teatro El Milagro

Escrita por el dramaturgo holandés Jibbe Willems, la puesta en escena “Texel / Texas”, producción de Lázuli Teatro, dirigida por Gabriela Ochoa, regresa a los escenarios del teatro El Milagro este 24 de marzo, cuando el elenco, conformado por Enrique Arreola, Sergio Solís, Ricardo Rodríguez, Olinda Larralde Ortíz, Mahalat Sánchez y Romina Coccio, volverán a dar vida a los personajes de la historia.

Sergio Solís, en entrevista para DIARIOIMAGEN, nos cuenta que “es una obra que hace pensarnos como seres humanos en este momento de la historia, son personajes en un medio capitalista que absorbe nuestro existir en todos los sentidos, son personajes al límite del colapso capitalista, quienes han perdido empatía, humanidad y las relaciones son un caos, el estatus prevalece, así como la búsqueda del dinero a quien toman como Dios. Esta obra nos hace darnos cuenta de que necesitamos conectarnos con la naturaleza, reencontrarnos como humanos”.

De su personaje, que lleva por nombre Óscar, refiere que “representa a un hombre exitoso de principios de siglo, obsesionado con el dinero y lo único que vale para él, es lo que tienes, no se da tiempo para trabajar en la sensibilidad, es un personaje frío. La situación en concreto de él y su madre es que están esperando el ataúd del padre que se suicidó, están en la frontera esperando el féretro del padre”.

La historia, dice “está planteada desde un punto de vista poético, es una lectura muy distinta de lo que un holandés habría hecho, se aprovecha la poesía para llevarlo a un teatro más de palabras, pero también de interacción, el cuerpo esta muy presente. A mi me conecta con la idea de que no hay una nueva normalidad, como quieren vendernos, por lo que hay que cuestionarnos que es la normalidad”.

En el punto anterior agrega “¿es normal que quieras un teléfono?, ¿que trabajes toda tu vida para poder comprar cosas? Este texto me hace reflexionar a no ceder a que debemos regresar a nuestra vida anterior, que tiene que ver con el consumismo y a que todo lo demás nos vale, cosas como calentamiento global, y otras cosas que quedaron en segundo plano por la pandemia, no debemos regresar a como éramos antes, por eso tenemos muchos problemas, debemos ser mejores”.

En ese sentido destaca que “hay cosas más importantes, como la solidaridad, empatía, el amor, más importantes que el consumismo. Por eso, ésta es una obra necesaria, nos refleja y aunque se escribió en 2010, ya hablaban de esto, son personas muertas, viviendo vida de muertos”.

Adelantó, que en cuanto al regreso de forma presencial al teatro “vamos a tener todas las medidas sanitarias para que la gente esté tranquila, nosotros usamos vapor o humo que contiene sustancia saludable y sanitizante durante toda la función. De modo que ojalá asistan, porque nuestra naturaleza es tener contacto, la presencia cambia todo, cuando la gente se reúne e intercambian ideas, es una manera de conocernos, el teatro es este reflejo, es esencial este contacto” concluyó.

“Texel Texas” estrena temporada en el Teatro el milagro este 24 de marzo, donde permanecerá hasta el 18 de abril, con un aforo limitado a 20 lugares por función.