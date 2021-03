Mayoría morenista en San Lázaro intenta poner bajo fuego a Córdova y a Murayama

Javier May, titular de Bienestar, está más ocupado en lo electoral

Al colmo y a la aberración, sin duda, han llegado los diputados de la mayoría de Morena, que coordina Ignacio Mier. Por lo que se ve, es tal la presión que ejerce ni más ni menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ellos para que cumplan con la menor de sus órdenes, que la víspera para las trascendentales elecciones del ya próximo 6 de junio, ahora salieron con que quieren promover juicio político en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama para que sean removidos de dicho Instituto porque en el tema de la sobrerrepresentación que aprobaron, favorecieron a la oposición y no al partido oficial.

La discusión en la Cámara baja, donde indiscriminadamente Morena hace uso del recurso de juicio político para destruir a quienes consideran sus enemigos, se volvió muy intensa y tirante. Por parte de la aplanadora morenista hablaron Ángeles Huerta y desde luego la rémora petista, Gerardo Fernández Noroña, con su acostumbrado y “florido” lenguaje. De hecho, un día ante, el martes, el propio presidente López Obrador había dado una señal de su desprecio por el INE, al no haberlos convocado a Palacio Nacional, a la firma de su tan “laureado” Acuerdo Nacional por la Democracia en un acto que -se reitera- a todas luces no corresponde al Ejecutivo simple y llanamente, porque no es la instancia adecuada, por más que el tabasqueño se autoerija como el árbitro absoluto de los próximos comicios.

Hay que señalar que antes, el líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado, cuestionó al INE por no haber actuado como le hubiera gustado al partido oficial, sin embargo, al no haber obtenido eco, el Presidente envió a sus huestes en el Palacio Legislativo de San Lázaro a tratar de poner bajo fuego al doctor Lorenzo Córdova y al consejero Murayama.

En este sentido, que le pregunten al consejero Uuc-kib Espadas, que llegó al INE ya durante la gestión de López Obrador y que explicó que el Instituto Nacional Electoral, estableció con toda claridad el mecanismo que garantiza que los diputados se contabilicen para el partido al que realmente pertenecen y así evitar que simulando la militancia en una u otra fuerza política se pueda burlar esta sobrerrepresentación. Y la verdad es que Morena intenta burlarse.

Con razón en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, presentada apenas por Inegi-INE, 7 de cada 10 mexicanos no está conforme con la democracia que tiene; ésta en la que los de la llamada cuarta transformación dicen que son diferentes.

Continuando con dicho sondeo, el 69% opinó que se necesita un gobierno donde todos participen en la toma de decisiones y, -mucho ojo-, que esté encabezado por expertos que las tomen. ¡Qué lejos estamos de ese panorama con un presidente como el que tenemos!

Por su parte, las y los diputados que conforman la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, que coordina René Juárez Cisneros, hicieron pública su posición respecto al tema de la sobrerrepresentación. Consideraron los tricolores que las medidas tomadas por el Instituto Nacional Electoral, para hacer cumplir la Constitución, con el cual ninguna fuerza política debe rebasar en más del 8% el número de legisladores que efectivamente ganó en las urnas, es parte de sus obligaciones. Construir mayorías ficticias es un fraude para los votantes, ningún partido con vocación democrática debería molestarse porque le impidan violar la Constitución.

Este fenómeno de creación de mayorías no es nuevo, ocurrió desde 2012; pero nunca antes se había visto tan en riesgo la pluralidad política, el avasallamiento a las minorías y la imposición de la visión de una sola persona como ocurrió en esta Legislatura. “En el PRI estamos convencidos que una misma fuerza política puede ganar la Presidencia de la República y tener mayoría en el Poder Legislativo con el respaldo del voto popular; pero se viola la Constitución y las leyes cuando se abusa de los convenios de coalición con otros partidos, se miente sobre la militancia de sus candidatos y se multiplica el número de sus legisladores hasta rebasar por mucho los límites constitucionales para aprobar reformas sin necesidad de llegar a acuerdos con la oposición. Esa es una acción tramposa y que defrauda a los votantes, especialmente a los que eligieron otras opciones políticas”, sentenciaron los diputados priístas.

*** En una amable carta, José Antonio Licea Cadena, titular del área de Comunicación Social de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), hace una oportuna aclaración y por esa razón, ofrecemos una disculpa pública por un error totalmente involuntario. En anterior entrega y por error, en este espacio se consignó que Santiago Nieto Castillo había estado presente hace dos días en Palacio Nacional, durante la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia, lo cual no es verdad. Quien sí asistió fue el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz. Aclarado el punto, reiteramos la disculpa y agradecemos la aclaración por la involuntaria confusión.

*** Una historia para contar. Pobre de aquella persona perteneciente a la tercera edad que extravíe su Tarjeta del Bienestar, porque deberá enfrentarse a un impresionante burocratismo en dicha dependencia que encabeza el siempre flamante Javier May. Reportar al Banco correspondiente la pérdida para bloquearla, afortunadamente es muy rápido, pero a la hora de intentar comunicarse a dicha secretaría para con un número de folio reponer el plástico, es marcar una serie de números telefónicos, -varios de ellos ni existen-, que por horas suenan ocupados. Luego, aparece una grabación en la que se dice “en un momento le atenderán” que dizque porque la llamada es lo más importante. De ahí, transcurren horas y horas sin que nadie atienda hasta que por sí sola, la llamada se corta. Lo mismo ocurre en el conmutador de la delegación de la CDMX de la Secretaría del Bienestar, 5557051178, pero eso sí, recuerdan que el horario de atención es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Será que el señor May no le presta el menor interés a la atención de los adultos mayores? Bueno, es que probablemente andará más ocupado en que los programas sociales le reditúen electoralmente a los candidatos de su partido, Morena; con las vacunas, ya pasó. Lo bueno es que los integrantes de esta llamada cuarta transformación son diferentes, pues sí, el problema es que son peores.

