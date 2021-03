INE, como bandera política

Desde el portal

Ángel Soriano

La cancelación del registro del INE a unos 40 candidatos de Morena a puestos de elección popular ha causado gran revuelo al considerarse como sesgada y política tal determinación, revelando que el juez electoral se convirtió ya en jugador y no en árbitro, lo que ha motivado que adversarios de la IV-T lo utilicen ahora como bandera de lucha contra la actual administración.

Y como lo ha señalado repetidamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, es bueno que se quiten la máscara y que arriben a la contienda electoral para que sea una lucha civilizada, dentro de las instituciones y con reglas claras de competencia, como ocurre en la democracia, y el pueblo de México decida sobre el tipo de gobierno que desea, si ratifica el actual programa o no.

Ya los organismos empresariales indicaron que no sólo tendrán observadores en los comicios del 6 de junio, sino que postularán candidatos a los puestos en disputa, de tal manera que los votantes tengan una opción entre uno y otro programa. Así, los partidos que legítimamente están facultades para la contienda, se verán obligados a cumplir con su cometido.

En tanto se aclara si el INE ha aplicado las reglas del juego y su decisión –impugnable ante el Tribunal Electoral-, corresponde a lo que marca la Ley, o corresponde a una embestida al Ejecutivo federal que lo acusa de imparcialidad y de favorecer al mejor postor, menos con la democracia-, lo que motivará que las elecciones de junio estarán más que competidas.

TURBULENCIAS

Las cifras de la pandemia

El subsecretario Hugo López-Gatell ha acusado siempre a los medios de comunicación de ser muy adictos a los números redondos, y cada vez que se llega a determinada cifra publican: llegamos a mil, a dos mil, a 20 mil, lo cual –considera el funcionario-, es un lucro indebido con las muertes, pues con el sensacionalismo venden más cara la publicidad. Ahora se llegó a la cifra inimaginable hace un año: más de 300 mil, de acuerdo a datos recientemente dados a conocer. La cuestión está de que las medidas han resultado insuficiente para contener el virus, al contrario, se acentúa su propagación con los días de asueto, las fiestas tradicionales y la necesidad de la gente de salir a la calle, luego de un año de encierro. Habrá que ver qué medidas aplica el zar-anticovid ante las alarmantes cifras que nos ponen ante el mundo como el ejemplo de lo que no hay que hacer…En tanto diversos países han restringido la entrada y salida de sus connacionales y México está vetado ya, mientras que para nuestro país el turismo es una de las actividades que pueden dar respiro a la contracción económica que viven diversas regiones de la República… Y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha aprovechado la demanda de desafuero de la Cámara de Diputados para promover su candidatura presidencial. La situación jurídica le favorece, pues quien tiene que dictaminar si procede o no su retiro de la gubernatura es el Congreso Local y el Poder Judicial del Estado, organismos que están bajo su control. En tanto el diputado de Morena Pablo Gómez Álvarez, que preside la Comisión Instructora, va por la reelección, con lo que se garantiza la continuidad del proceso, pues la actual Legislatura terminará sus funciones en septiembre, antes de que los trámites legales cumplan los tiempos determinados… En Oaxaca, la puja por la presidencia municipal se observa muy competida: el ex alcalde del PRI Javier Villcaña contra el líder morenista Francisco Martínez Neri, de reconocida trayectoria en la administración pública. El único problema que tiene es que lleva como suplente a Felipe Edgardo Canseco, reconocido extremista de las luchas guerrilleras de los setenta.

