El pleito que no nos lleva a ningún lugar

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Las contradicciones de nuestra política. No hay porqué firmar un Acuerdo Nacional por la Democracia para garantizar elecciones libres y justas entre gobernantes federales y estatales, porque al momento de protestar como gobernadores o Presidente juraron respetar la Constitución Política y las leyes que de ella emanen.

Claramente están obligados a respetar las leyes por lo cual no deben firmar nada. Es una simulación, un show para tapar las apariencias, pero sabemos por experiencias anteriores, tanto de unos como de otros que no van a respetar nada y van a buscar ganar a como dé lugar.

Los gobernadores, que por ciento nunca supieron para que fueron citados y mucho menos se enteraron en qué consistía dicho acuerdo.

La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de negar el registro a 56 candidatos por no reportar sus gastos de precampaña, entre ellas la de Félix Salgado Macedonio, a quien ha defendido a capa y espada el presidente AMLO a pesar de tener acusaciones graves por violencia sexual, fue cumplir con la ley.

Sin embargo, la 4T en cabezada por su mesias AMLO y sus fieles, así como su partido arremetieron con todo en contra del INE y sus consejeros, principalmente, el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

El presidente de Morena, Mario Delgado, aseguró que enfrentarán al INE en los tribunales, calles, cámaras, medios, redes y urnas e irán con todo según declaró el líder del rebaño guinda.

Félix Salgado Macedonio dijo que a pesar de su cancelación de todos modos va a ser gobernador. Amagó que si no le restituye su candidatura Morena se quedaría sin candidato al gobierno y no habría condiciones para el desarrollo de las elecciones. “Se los digo de una vez no va haber elecciones en Guerrero, de todos modos, voy a ser gobernador”, señaló Salgado Macedonio. Es el colmo y es increíble que pesa más un trámite administrativo de no presentar las cuentas a tiempo, que acusaciones y de violencia de género. Algo estamos haciendo mal.

En los 30 años de vida del INE ante IFE, nunca un Presidente de la República había dado un enfrentamiento tan frontal y directo entre el jefe del Ejecutivo y el consejero presidente. Los ex consejeros como José Woldenberg, María Marván Laborde y Luis Carlos Ugalde lamentaron el enfrentamiento y consideraron que dañan a la democracia.

Y claramente AMLO dijo “cómo voy a quedarme callado, si yo fui víctima de esas maniobras,” es un atentado a la democracia”, “es un juego sucio”, es antidemocrático. Ya está justificado.

La cierto es que el presidente AMLO debe de comportarse como jefe de Estado, como jefe del poder Ejecutivo Federal de México y no como jefe del partido, para eso está Mario Delgado que se encargue de lo que tenga qué hacer, como lo ha anunciado, que enfrentará con todo.

Ese es el problema de AMLO todo lo quiere hacer él. Quiere ser chile de todos los moles.

La Ciudad de México inicia su última etapa de vacunación en plena semana santa. Hoy martes 30 de marzo al sábado 3 de abril será la fase 6 de vacunación para adultos mayores de 60 y en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc y del viernes 2 abril al 6 de abril iniciará la vacunación en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A Madero, anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Un llamado a los ciudadanos a que asistan a vacunarse en lugar de irse de vacaciones, es cuestión de vida o contagiarse. Las autoridades esperan luego de la semana mayor, una tercera ola de contagios.

Videos y fotografías de agentes municipales de Tulum, Quintana Roo, que circularon en redes sociales muestran el momento en que cuatro uniformados detuvieron a una migrante salvadoreña en el suelo, donde una mujer policía la inmoviliza colocándole la rodilla sobre la espalda hasta que la mata por asfixia. Así las cosas, hasta pronto. Cuidémonos por favor, quédese en casa.

mares21@gmail.com