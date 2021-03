Se planea construir dos hospitales del IMSS en Oaxaca

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

3 de cada 5 pacientes con diabetes presentarán mal del corazón y riñón

Durante el primer informe de actividades del titular del IMSS en Oaxaca, doctor Julio Mercado Castruita, al que asistieron el secretario de Salud estatal, doctor Juan Carlos Márquez Heine, en representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el consejero del sector obrero ante el H. Consejo Técnico del IMSS, José Luis Carazo Preciado, el secretario general del Seguro Social, señaló que el trabajo del personal de salud ha demostrado generosidad y valentía al hacer el bien y salvar vidas. En su mensaje, a nombre del director general, Zoé Robledo, Marcos Bucio Mújica, destacó que el gobierno de Oaxaca se caracteriza por estar “cerca de su comunidad” y por trabajar en equipo y coordinación “para saber qué hacer y a dónde llegar” en la atención de la emergencia sanitaria.“ Hoy estamos en menos de 30% de ocupación y se piensa ir recuperando los servicios de cirugías que están pendientes”, expuso. El secretario general del Seguro Social exhortó a la población a no bajar la guardia para evitar un repunte en el número de casos por Covid-19 ante los días de asueto de Semana Santa. Señaló que con el informe del doctor Julio Mercado Castruita, se demuestra que las representaciones estatales “están en buenas manos” y se garantiza el principal objetivo de la Institución: mejorar la calidad y calidez de los servicios en favor de los derechohabientes. Al presentar su primer informe anual de actividades, el doctor Julio Mercado Castruita expuso que la Representación del IMSS en Oaxaca cuenta con el Plan Maestro de Obra 2021-2024 para construir dos hospitales, uno en la capital del estado y otro en Salina Cruz, a fin de atender el incremento de la demanda de servicios. Se planea sustituir el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 de Tuxtepec por uno nuevo, ampliar y remodelar el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 41 de Huatulco y se prevé construir tres nuevas Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Tlaxiaco, Huajuapan y Xoxocotlán; así como reemplazar la unidad de Santiago Pinotepa Nacional. En su mensaje, el secretario de Salud de la entidad, Juan Carlos Márquez Heine, a nombre del gobernador Alejandro Murat, reconoció las labores que el Seguro Social ha realizado durante la pandemia en favor de la salud de los oaxaqueños, la participación del IMSS en el combate a la Covid-19, con su infraestructura disponible y la reconversión hospitalaria, que garantiza la atención oportuna y acceso a servicios de salud, en cumplimiento a la política de cero rechazos.

*****

Un tercio de las personas que viven con diabetes puede desarrollar insuficiencia renal crónica. Sin embargo, la prevención es lo mejor. El doctor Josafat Camacho, Presidente Médico de la Federación Mexicana de Diabetes, AC explica que “períodos de hiperglucemia crónica (niveles altos de glucosa constantes) debidos a un mal control durante las etapas iniciales de la diabetes, crean una ´huella´ celular que favorece el desarrollo y la progresión de estas complicaciones, que persiste aun cuando se alcance el control de la glucosa tardíamente”. “A esta huella se le conoce como memoria metabólica, la cual es el efecto a largo plazo de los niveles elevados de glucosa constantes, que lleva al desarrollo de las complicaciones vasculares y renales”. Antes del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, muchas personas tienen valores elevados de glucosa sin alcanzar los niveles para el diagnóstico de diabetes (llamado prediabetes), lo que incrementa el riesgo del daño en los riñones y el corazón. Aun cuando no se tiene diabetes, a menudo existen alteraciones o lesiones en los vasos sanguíneos antes del diagnóstico lo que resalta la importancia de que sea oportuno. Existe evidencia de que 3 de cada 5 pacientes con diabetes presentarán Insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica como primeras complicaciones. Para realizar una detección oportuna de la enfermedad, el médico debe evaluar distintos factores de riesgo: obesidad (especialmente central). Edad mayor de 45 años. Hipertensión o colesterol y triglicéridos altos (dislipidemia) Antecedentes de diabetes gestacional. Parto de un recién nacido de más de 4 kg. Expertos sugieren abordar el tratamiento de la diabetes desde un enfoque Cardio-REnal-MEtabólico (CAREME) desde el inicio, esto significa buscar, además de un control metabólico (de glucosa) un beneficio cardiovascular y protección renal desde el principio.

elros05.2000@gmail.com