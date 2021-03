Brutalidad policiaca

Desde el portal

Ángel Soriano

A la acción criminal de la policía municipal de Tulum contra la salvadoreña Victoria Salazar, se sumó otro agravio de la tropa contra un guatemalteco en la frontera chiapaneca, lo cual nos exhibe como un país falto de respeto a los derechos humanos y el ejercicio de la fuerza contra ciudadanos indefensos, lo cual debe corregirse ante la posibilidad del estallido de un conflicto regional.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha actuado con energía y prudencia en relación a su compatriota Victoria Salazar, sometida brutalmente ante el mundo, mediante testimonios de los turistas y considera que no son todos los mexicanos ni es el pueblo de México el causante de esta condenable acción, sino de unos cuantos criminales uniformados.

Ha pedido además que se extienda la investigación, al considerar que no todos los involucrados en tan lamentable hecho están detenidos. Seguramente se refiere a los altos mandos policiacos o autoridades que envían a la policía a someter personas con otros propósitos: la extorsión, intimidación y el abuso de poder en una entidad cuyo atractivo turístico se ve mermado con estas acciones irracionales.

No se trata de sólo cuatro policías o de un elemento de la tropa que dispara contra centroamericanos, se trata de la imagen mundial de México, la misma que se exhibe en la frontera norte contra las familias que han acampado para cruzar al otro lado. No puede tolerarse que, los que huyen de la violencia y de la miseria en sus respectivos países, encuentren la muerte en el país de tránsito. El castigo para los uniformados debe ser ejemplar para terminar con la brutalidad en nuestro país.

Medios como instrumentos de presión

No es extraño que los medios de comunicación sean utilizados como instrumentos de presión política para obtener privilegios políticos o económicos. La polémica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y LatinUS exhibe a familiares y amigos de políticos y empresarios que los usan para realizar campañas, ciertas o no, en contra de una administración que no es favorable a sus objetivos. Esto es el inicio de lo que hay en el país: empresarios que obtienen jugosas ganancias mediante la explotación de los medios de comunicación que sólo sirven a sus intereses, no a los de su comunidad. Y en ese tenor, el subsecretario Hugo López-Gatell afirma que el manejo de las cifras de lamentables defunciones tiene el mismo propósito y quedó de demostrarlo, veremos en qué termina este debate que deberá ser constructivo, aunque no duda que haya resultados favorables para la comunidad. También se ha dado a conocer “la lista” de los bienes que supuestamente adquirieron los compradores de la cooperativa Excélsior, que no exhiben escrituras ni conformidad de la totalidad de los socios, tampoco los montos corresponden a su valor real, lo cual deberá ser aclarado por compradores y vendedores, en un acuerdo irregular, a todas luces…La presidenta del DIF-Oaxaca, Ivette Morán de Murat, visitó el municipio de Santiago Niltepec, en el Istmo de Tehuantepec, donde entregó apoyos para a más de 40 familias dedicadas al proceso de extracción y producción del añil, recurso natural sirve como colorante para teñir textiles. “Quiero compartir con ustedes otro de los grandes tesoros que tiene Oaxaca. Con mi amigo Don Teo, quien es uno de los productores que trabaja con el añil, el cual es 100% natural. El mejor añil lo encontramos en Santiago Niltepec. ¡Oaxaca lo tiene todo!”, destacó la presidenta DIF.

