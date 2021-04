Rechaza AMLO que gobierno esconda cifras sobre muertes por coronavirus

Culpa a los medios de hacer el problema más grande

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno esconda cifras de muertes por Covid-19, pues, afirma, que su administración ha realizado “una entrega total para combatir la pandemia”.

“Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido realizar, yo diría que ha habido una entrega total, se ha actuado, no sólo como buenos servidores públicos, sino de buen corazón, con místicas, para enfrentar la pandemia, para evitar los fallecimientos”, dijo en su conferencia mañanera.

Sobre el número de muertes por coronavirus que reveló la Secretaría de Salud el sábado pasado, en donde reconoce que las muertes atribuibles a la pandemia suman más de 300 mil, el Presidente señaló que los medios han hecho más grande el tema de lo que es.

“Las cifras han provocado alguna polémica, hasta el presidente Calderón salió a exponer de que era mucho más el número de fallecidos que lo que aquí se informa. Lo retomó el Washington Post, o sea, haciéndolo muy grande. La verdad es que se ha informado mucho, nosotros no ocultamos nada y lo va a seguir haciendo la Secretaría de Salud”, sostuvo el mandatario.

Ante los cuestionamientos, López Obrador aprovechó para recordar que México fue uno de los primeros países en obtener y aplicar la vacuna contra la Covid-19 y apuntó que fue la primera nación en América Latina en cuanto a reconversión hospitalaria.

“Lo previmos con tiempo; sin embargo, nuestros adversarios, que son muy inmorales y son capaces de valerse de todo, hasta del dolor humano, andan siempre zopiloteando, entonces es temporada de zopilotes”, declaró.

Por recomendación médica, se vacunará la próxima semana

Sobre la vacunación, el presidente López Obrador adelantó que la próxima semana, por recomendación de sus médicos, se vacunará contra Covid-19. Dijo que mantendrá en reserva el módulo donde se vacunará.

“Me recomiendan los médicos que me vacune, por lo que me vacunaré la semana próxima y no les voy a decir (el lugar) porque no quiero que se haga un espectáculo”, declaró.

El Presidente tiene su residencia en Palacio Nacional, en la alcaldía Cuauhtémoc, y de acuerdo con el calendario, a López Obrador le correspondería la aplicación de una dosis de la vacuna AstraZeneca, este viernes 1 de abril, cuando se vacunen a los adultos mayores cuya letra del apellido paterno inicia con H, I, J, K, L y M.

Critica a EU por opinar sobre derechos humanos en México

En otro tema, el presidente criticó a Estados Unidos por opinar sobre derechos humanos en México, luego de que el Departamento de Estado revelara un informe que señala que en el país hay “impunidad y tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento” de todos los delitos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente dijo que México es respetuoso por lo que no puede opinar sobre lo que sucede en otro país, por lo que cuestionó que Estados Unidos sí lo haga.

“Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país, entonces ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos?

López Obrador también defendió a Sanjuana Martínez, directora de Notimex, señalada en el informe por haber ordenado eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios.

“Es una mujer que tiene todo nuestro respeto, una buena periodista y ese organismo está apoyado por el extranjero, pero además, toda la gente que tiene que ver con (Artículo 19), pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra y lo puedo probar”.