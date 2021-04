Ve a “Un lugar mejor” con la voz de Fela Domínguez

Es su segundo sencillo del 2021

La cantante fue galardonada como la mejor Actriz en los Premios del Teatro Musical 2020

Fela Domínguez es una extraordinaria actriz y cantante mexicana, portadora de una voz inigualable que pone en alto el nombre de nuestro país, al haber sido galardonada como mejor Actriz en los Premios del Teatro Musical 2020, gracias a su participación protagónica en la obra “El Rey León”, con lo que se convierte en la primera Nala en ganar este premio en los 9 años que lleva la puesta en escena.

Con este premio en manos y ostentando una carrera bastante prometedora de ahora en delante, Fela nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, que dará rienda suelta a su carrera como cantante solista, por lo que lanza su segundo sencillo de 2021 titulado “Un lugar mejor”, del que dijo “Mi sueño siempre fue tener un disco, sin embargo, el teatro musical se apareció en mi vida en el momento correcto, una persona me dijo que buscaban gente como yo para ‘El Rey León’ y audicioné para quedarme con el papel de Nala, que me ha dejado grandes satisfacciones como el premio del Teatro Musical 2020 a mejor actriz”.

Reconoce que “Sin duda soy una Fela diferente antes y después del teatro musical, porque en esta rama del arte no hay manera de ser indisciplinado, porque no lo lograrías tus metas, se fusionan tantas disciplinas canto, baile y actuación, me tuve que preparar de manera personal, en ballet, yoga, alcanzar la madures espiritual y como cantante es por el teatro que me di cuenta de que no tenemos limites”.

Ahora destaca que “mi sueño es ser solista y ahora mi disquera Universal me apoya al cien, para poder alcanzar este sueño, este objetivo. ‘Un lugar mejor’ sale en un momento complicado a nivel de pérdidas, ya que la pandemia le a quitado muchas cosas a la gente en general, trabajo, salud y hasta familiares o amigos, por ello creo que mucha gente se va identificar con la canción, que es una motivación para salir adelante y soltar”.

Celebró que haber lanzado el tema “es un logro increíble, es una composición que se hizo en dos partes, la primera cuando vine a vivir a México, compuse con Ángela Dávalos y luego la terminé cuando perdí a alguien a quien quería mucho, de manera, que la canción está llena de sentimiento”.

De forma que está canción es apenas el inicio de lo que se convertirá en un disco “Tenemos varias canciones y un sencillo más por salir, he estado componiendo desde hace dos semanas y creo que hemos logrado temas espectaculares, vale la pena esperar un mes mas para tener un disco completo, repleto de cosas mías, después del tercer sencillo ya no sacaremos mas temas, lanzaremos el disco con 10 canciones”.

Adelantó que entre otras temáticas aborda “Experiencias propias, porque es la forma mas honesta de comunicarme con la gente, he tenido oportunidad de componer desde el alma, desde el dolor más profundo, pero también desde la alegría más grande, todas las canciones son vivencias. Al final a todos nos afectó el encierro, no estábamos preparados a algo como la pandemia, de manera que enfrenté miedos, dolores, traumas y luché para poder sanarlos, no fue fácil, porque no es fácil hablar de lo que te duele, es muy difícil, pero también es reparador, porque lo compartes y en mi caso a través de la música es maravilloso”

Finalmente dijo “Me hace falta cantar en vivo, es una retroalimentación necesaria, aunque tenemos las redes sociales, no es lo mismo, es necesario estar frente a frente, pero una vez que el disco este mas avanzado ya las cosas estén mas calmadas con la contingencia, seguro cantaremos en vivo de forma presencial”.