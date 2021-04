Sputnik y la eficacia

Desde el portal

Ángel Soriano

Un adulto mayor fue engañado por una enfermera del IMSS de haberlo vacunado en las instalaciones del IMSS y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, luego de recibir el esquema completo de vacunación de la Sputnik dio positivo a Covid-19, hechos que ponen en duda la eficacia del biológico o la efectividad de la aplicación, contrario al optimismo de miles luego de ser vacunados.

Si bien el IMSS reconoció como “un error” de una voluntaria al simular vacunar al adulto menor, la indignación generalizada de la población se hace de manifiesto pues se pone en duda si, efectivamente, se cumple con tan monumental tarea de vacunar no sólo en México, sino en el mundo, y si es eficaz o eficiente la vacuna elaborada en menos de un año, cuando la normatividad exige, cuando menos, doce.

La ciencia, se afirma, resultó exitosa del enorme reto del contagio de Covid-19, aun cuando en Reino Unido se han reportado muertes por trombosis, luego de la aplicación de la AstraZeneca, y varios países han cerrado sus fronteras, en tanto en otros la presencia de la tercera ola es fatal. Todo esto resulta un enorme reto para la humanidad que lleva ya más de un año asolada por la pandemia.

Contrario a los optimistas que al recibir la primera dosis de vacunación sienten que se han transportado a una nueva vida y están inmunizados, la realidad demuestra que no es así. Los laboratorios y los expertos explican que la vacuna no protege del contagio, sino que aligera los riesgos de hospitalización y muerte, por lo tanto, los cuidados deben ser los mismos por tiempo indefinido. En tanto, miles preparan el retorno a casa después de disfrutar unos días de asueto y a enfrentar una nueva realidad.

TURBULENCIAS

Inician campañas electorales entre pugnas

En medio de cuestionamiento al árbitro electoral, de impugnaciones a imposiciones de candidatos desde las cúpulas de los partidos, y la desorientación de muchos candidatos acerca de sus distritos que no conocen, dieron inicio las campañas electorales que, desde luego -como las vacunas-, no garantizan el triunfo electoral como suponen muchos, pues se trata de una competencia muy reñida, en donde, como siempre, se impondrán poderosos intereses políticos y económicos de quienes dominan el país y desean el control total del Congreso Federal, gubernaturas, congresos locales y alcaldías, con lo que reforzarán su permanencia o no en el poder en 2024 que será la batalla histórica. En tanto la candidata a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos, recibió el apoyo de la Alianza Federalista de Gobernadores del PAN, luego de que fue vinculada a proceso por estar presuntamente involucrada en la nómina secreta del ex gobernador César Duarte y de recibir por ese concepto 9 millones de pesos. La lucha en territorio panista del gobernador Javier Corral se dará en las urnas y en los tribunales. La misma suerte parece correr Baja California, donde el gobernador Jaime Bonilla Valdez hizo severos cargos al candidato del PES, Jorge Hank Rhon, a quien acusó de ser el líder en BC del CJNG y de ser el principal criminal en la entidad y de vivir en un terreno invadido propiedad federal. Las acusaciones del mandatario deben ser sustentadas en las instancias judiciales, consideran los observadores pues provienen de una autoridad… Cuatro policías municipales de San Pablo Coatlán fueron emboscados e incinerados en San Vicente Coatlán en la sierra sur de Oaxaca al continuar la ola de sangre en la región la cual nadie parece interesado en parar. La región ha sido violenta desde tiempos ancestrales por disputas partidistas, rencillas personales, conflictos agrarios o religiosos o venganzas familiares o de la delincuencia organizada…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista