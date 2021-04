Lorenzo Córdova responde a Sánchez Cordero y defiende autonomía del INE

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En la alcaldía Benito Juárez, a Yuyu Tamayo le da flojera ser candidata

¿Será que el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por hacer un impasse en el enfrentamiento que él mismo armó en contra del Instituto Nacional Electoral y por eso mandó en su representación a la flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero al evento en el que inició la impresión de 101.6 millones de boletas electorales que se utilizarán en la elección del ya próximo 6 de junio?

Sin embargo, la responsable de la política interna del país, se nota que llevaba la consigna de dar un mensaje de parte del tabasqueño al consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova. De lo que sobresale de este evento, es que el doctor Córdova defendió y bien la independencia y autonomía del Instituto, al señalar que además de tener la labor de organizar las elecciones, es el árbitro de las mismas, así que el inquilino de Palacio Nacional no se puede estar dando “baños de pureza” para autoerigirse como en el único máximo vigilante de los comicios, en este caso, de ya cercano 6 de junio.

En cambio, la titular de la Segob utilizó para cuestionar al titular del INE la misma estrategia que su jefe, tomar cualquier cosa del pasado que pueda servir para atacar al adversario. Por eso, la ministra en retiro dijo que Recuerdo también haber escuchado hace algunos años al entonces consejero del INE, José Woldenberg, afirmar que el árbitro electoral debe ser discreto, el árbitro no busca el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego, la premisa es clara: por definición el árbitro es neutral o no es árbitro, en pocas palabras, hago mías lo que en esa ocasión, en 1994, dijo uno de los primeros seis consejeros ciudadanos, y era que el árbitro electoral fuera eficiente y discreto, siempre tengo presente estas reflexiones”.

Pues la secretaria Sánchez Cordero debería retomar otras reflexiones del doctor Woldenberg, cuando recientemente, en un artículo escribió que el INE merecía una defensa y que su papel lo estaba ejerciendo muy bien. ¿Por qué no reparó la ministra en retiro en que el primero en que para nada es discreto y menos neutral es López Obrador? Ella debería de saber muy bien que se atribuye facultades que no le corresponden.

Bien por el doctor Córdova que le contestó a la responsable de la política interna al subrayar que ser discreto y neutral no significa ser omiso ante las violaciones de la ley. En su discurso, el titular del INE fue muy preciso al señalar que hay quienes confunden la aplicación de la ley con actitudes parciales. El árbitro electoral seguirá aplicando la ley y garantizando la imparcialidad en el proceso electoral

El INE es un organismo muy celoso de su autonomía y está más que visto que el presidente quiere destruirlo, algo que no se debe permitir.

Municiones

*** Próximo obituario del PRI en la alcaldía de Benito Juárez. Resulta que la candidata a alcalde del PRI en dicha demarcación, Yuyu Tamayo, cercana ni más ni menos que al desaparecido, -porque nadie sabe dónde anda, luego de ser señalado por acoso-, a Cuauhtémoc Gutiérrez, mejor conocido como el “Zar de la Basura”, deja “colgada de la brocha” a la militancia del tricolor en la Ciudad de México, ya que en sus redes y grupos, anuncia que no hará campaña, pues para ella es mucho más importante su trabajo en la Iniciativa Privada y no tiene pensado dejarlo. ¿Acaso Yuyu sabrá que no tiene posibilidades de obtener el triunfo? El problema es que con esta “repartición” de candidaturas, el PRI dejó fuera a cuadros femeniles en BJ como por ejemplo, la concejal Fernanda Bayardo entre otras mujeres que sí estaban dispuestas a dar la pelea.

*** Sobre el dictamen para regular la cannabis, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Eduardo Ramírez, declaró: “Yo esperaré que exista algún consenso de los grupos para poder fijar una postura y apuesto mucho a la política y a la concertación. A lo mejor es sacar el dictamen también como está, porque tenemos un término perentorio desde la Corte, un resolutivo que lo hace ser con mayor peso constitucional, mayor resolución jurisdiccional y lo que creo es que hay que apostarle a la política y en lo que no estemos de acuerdo pueda sufrir modificaciones en la posterioridad”. Por ello, el senador Ramírez deslizó la posibilidad de pedir una nueva prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque aún hay puntos que discutir como por ejemplo, uno de tantos que podríamos mencionar es el consumo de la marihuana en cualquier parte, que sea un espacio abierto. “Yo creo que ese es un tema de debate”, sentenció Ramírez.

*** Sí así, con tantos cambios de opinión “gobierna” el país, López Obrador, con razón México está “en la olla”, como reza un conocido refrán. Primero había dicho en su gustadísima conferencia mañanera que como cualquier ciudadano común y corriente, iría a formarse en cuanto le correspondiera. Hace dos días dijo que sus médicos no le recomendaban vacunarse porque tenía suficientes anticuerpos. En este espacio se consignó que esa postura se debía a su fe cristiana, que han mostrado estar renuentes a inocularse. Pues ayer, el tabasqueño cambió de opinión y dijo que siempre sí se vacunará y se aplicará la Aztra Zeneca, que por cierto es la que corresponde a las alcaldías: Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, esta última circunscripción, a donde pertenece Palacio Nacional. Total que el Presidente ya anunció que puede ser dentro de 15 o 20 días, cuando se haya concluido con la vacuna a todos los adultos mayores. No, pues qué firmeza la de López Obrador, con estos desafortunados cambios de opinión, lo único que hace es confundir a la población, porque lo recomendable es que se vacune pero ya, en vez de estar deshojando la margarita, ¿o no?

*** En este mismo orden, el secretario de Salud, el silente Jorge Alcocer, de plano, en su afán de ser servil a su jefe, se “aventó la puntada” de decir que el Presidente generó muchos anticuerpos que le dieron inmunidad y eso se lo debe, -ojo-, al pueblo “bueno y sabio”. ¿Qué base científica puede tener esto último? El caso es que no se tiene aún la medida exacta de cuando dura esa inmunidad natural. Como recuerdan las palabras del titular de Salud -que mejor debería quedarse callado, como siempre-, a las de su alumno consentido, Hugo López-Gatell, cuando dijo aquello de que López Obrador no generaba fuerza de contagio. ¡No puede ser!

*** Pues el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ya se comprometió a que en ese estado, no se registrará ninguna simulación en la aplicación de vacunas contra Covid-19, como aquella foto que se hizo viral el fin de semana por las “ex benditas” redes sociales. ¿Será que el ex senador tiene tan amarrado el control de la vacunación?

