La liberación del uso de la mariguana no pasó en el Senado

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Enfrentados a innumerables inconsistencias, contradicciones y violaciones a la Constitución, el Senado camina a la búsqueda de una nueva prórroga de la Suprema Corte para reacomodar la minuta que les envió la Cámara de Diputados a fin de salvar la esencia de la iniciativa original.

Al informar el giro ten el debate de esta minuta, los senadores Ricardo Monreal y Eduardo Ramírez, presidentes respectivos de la Junta de Coordinación Política el zacatecano, y presidente del Senado el chiapaneco, indicaron que en este momento el reto es lograr el consenso entre los grupos para solicitar a la Corte un nuevo plazo.

En medio de un verdadero galimatías constitucional y de propuestas legislativas innegociables, Monreal se pronunció por que los legisladores se den un nuevo tiempo para construir una Ley Federal para Regulación del Cannabis que verdaderamente sirva a la sociedad.

Su propuesta es que esta legislatura deje las cosas como están, y la minuta se retome en la que entra el primero de septiembre próximo.

“No se ha hecho hasta ahora ninguna solicitud de ampliación de plazo. Y existe esa posibilidad de solicitar a la Corte otro plazo para culminar el proceso legislativo. Y por eso aquí es necesario que antes de dictaminar y elevarlo al pleno, discutir con toda seriedad las modificaciones por las que previsiblemente en el periodo de sesiones pudiera no concluirse, que no de tiempo o que la deliberación no se lleve a cabo con amplitud”.

Sin embargo, el zacatecano reconoció que la Corte podría no aceptar la solicitud de prórroga y entonces esta nueva ley iniciaría con el proceso de declaratoria de inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud en materia de uso lúdico o recreativo del cannabis.

Estos quedarían invalidados y entonces el Senado tendría que legislar sobre ellos para cumplir con el mandato del Poder Judicial, señaló.

El legislador dejó en claro que el Senado no debe legislar al vapor un asunto tan importante como este donde además hay fuertes intereses de por medio.

“Entonces prefiero -de manera personal, estoy hablando como Coordinador de la mayoría de Morena- que nos demos una pausa, un tiempo y que pudiéramos estar legislando sobre la materia el próximo Periodo de Sesiones. Es decir, cuando inicie el 1 de septiembre”, indicó.

Insistió en señalar que hoy existen muchos intereses en juego, y que el Senado simplemente no puede legislar bajo presión de nadie.

“Hay intereses económicos, hay intereses de cabilderos, hay intereses de la industria tabacalera, hay intereses de industrias farmacéuticas, hay intereses de industriales; y el Senado no puede legislar bajo presión. No puede ni debe”, subrayó.

Dijo que hasta hoy, el Senado no ha solicitado ninguna prórroga a la Suprema Corte para corregir las deficiencias constitucionales y violaciones a derechos humanos que presenta la Ley Federal para Regulación del Cannabis que les envió la Cámara de Diputados.

Entrampados, entre el sí y el no

En abono de las conclusiones de Monreal, el chiapaneco Eduardo Ramírez, presidente del Senado reveló que dentro del Senado existe un abierto debate de quienes están por aprobar la Ley como viene y otros que afirman que no, que no puede pasar como está.

Comentó luego que de todo lo que les envió la Cámara de Diputados apenas se salvan 11 artículos.

Todo lo demás hay que cambiarlo, afirma.

Uno de estos temas sería el que elimina la parte de los espacios del área de tolerancia para el uso de la mariguana.

Ningún grupo parlamentario en el Senado está de acuerdo en dejar este consumo libre. No se puede mantener este tipo de uso lúdico, el uso recreativo, que sea absolutamente abierto.

Recordó que hasta en las bebidas alcohólicas hay reglas para su consumo. Se establece que sea en restaurantes y bares y para cada caso hay licencias. En el caso del consumo lúdico de la mariguana, el dictamen de los diputados elimina prácticamente todas las restricciones para su consumo en todas partes.

Este es un punto en el que no hay coincidencia entre los senadores y se tendría que modificar.

El caso es que en medio de este mar de desacuerdos el Senado está en el límite del plazo establecido por la Suprema Corte para aprobar esta nueva Ley, que es el 30 de abril… y el 30 de abril concluye el periodo. Y si no llegamos a un consenso, tenemos que esperarnos hasta el 1 de septiembre, dijo.

Nosotros hemos dado muestras muy claras y fehacientes. Estamos defendiendo un dictamen donde tuvimos consenso, no de todos, pero sí de una mayoría significativa en el Senado de la República.

Total, que todo va hacia la prórroga.

Hank trae de cabeza a Bonilla

Las encuestas lo colocan en una lejana tercera posición en preferencias electorales dentro de la contienda por la gubernatura de Baja California frente a la morenista Marina del Pilar Ávila y la ex reina de belleza Lupita Jones, candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, pero el caso es que el controvertido y extravagante empresario de las apuestas Jorge Hank, es el más atacado por el gobernador Jaime Bonilla, quien quisiera borrarlo de la boleta electoral para el 6 de junio.

Lanzado por el PES, Hank ha sido objeto de una ola de auditorías a sus empresas y la confiscación de equipos en sus casinos por parte del gobierno estatal, mientras que el gobernador Bonilla lo acusa sin ninguna prueba en mano de ser el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, en BC.

No hay día que el gobernador que se ha peleado con empresarios y otros muchos sectores de su estado, lance alguna nueva acusación infundada contra Hank, con la obvia intención de restarle apoyos entre los electores.

En este contexto, y al arrancar su campaña, Jorge Hank consideró que son simplemente de risa todas las acusaciones que le hace Bonilla.

“Si alguna fuese cierta, yo ya estaría en la cárcel y no aquí en campaña”, dijo sonriente el empresario, quien ya fue alcalde de Tijuana.

Y agregó:

“Si tomamos en cuenta que hasta se inventan videos para echarme la culpa ¿Qué más pueden decir?”

Rechazó entrarle al pleito y dijo que a cada denuncia, él presentará una propuesta en beneficio de los bajacalifornianos.

De igual forma, afirmó que se enfocará en presentar proyectos viables y en escuchar a la gente, buscar juntos soluciones a cada uno de sus problemas que hoy tiene esta entidad fronteriza, sumida como una de las más violentas, sin inversión federal y por supuesto carentes de un buen gobierno.

Durante sus primeros eventos electorales en Mexicali y Tijuana, adelantó compromisos con el sector femenino:

“… haré de nuestra entidad un lugar seguro para las mujeres, dejaremos de ser el primer lugar en feminicidios de México”, aseguró.

Dijo que así como sus empresas están certificadas como espacio libre de violencia en contra de las mujeres, “desde el gobierno haré lo necesario para erradicar todo tipo de agresión en su contra”, afirmó.

Para él y su equipo la mejor encuesta es el nerviosismo que provoca en Bonilla, dijo.

