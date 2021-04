Partidos, entre la violencia y la legalidad

Desde el portal

Ángel Soriano

El gobierno federal ha instrumentado un operativo para el cuidado de los contendientes a los cargos de elección popular amenazados por la delincuencia organizada, de “cuello blanco” y cacicazgos regionales o por simples disputas partidistas en la lucha por el poder y el control de las instituciones convertidas ya en negocios redituables y no de servicio.

Así, se inscribe también la disputa por el INE y la manipulación del Tribunal Electoral, ambos rebasados en su autonomía para convertirse en entes que sólo avalan las decisiones de las cúpulas del poder, por encima de la voluntad popular, la cual está siempre sujeta a las determinaciones de quienes manejan al país a su antojo.

De esta manera, los cargos de elección popular o administrativo en los tres niveles de gobierno están a disposición de los grupos de poder más fuertes, sean políticos o económicos, por eso se dan los enfrentamientos con violencia brutal que no respetan nada. De ahí la importancia de impulsar una nueva cultura de la legalidad como base para regular el poder y la sociedad.

Desde las manifestaciones de presión en contra de la autoridad electoral, cercado por quienes se sienten con derechos sobre el pueblo, como las ejecuciones en las plazas públicas, son acciones de barbarie que deberán desterrarse. Tolerar presiones sobre el árbitro electoral y desconocer sus decisiones no abonan nada a la cultura de la legalidad, y sí en cambio impulsan la práctica de la impunidad, siempre vigente desde tiempos ancestrales.

Turbulencias

Defiende Amelaf

farmacéuticas corruptas

Ante el veto del presidente Andrés Manuel López Obrador a farmacéuticas que el sexenio pasado acapararon más del 60% de medicamentos y materiales que vendían al sector Salud, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) salió en defensa de los monopolios y dirigido sus misiles al ISSSTE, que busca solucionar de manera inmediata el desabasto de medicamentos y solicitó la cotización de 158 claves a la empresa india Pharmexcil. AMLO aseguró que las nuevas reglas en los procesos de revisión, y desde luego, las nuevas licitaciones en el sector, no será causa de desabasto, por lo que, de ser necesario, se abrirán fronteras y se comprará en el extranjero, para así evitar caer de nueva cuenta en los errores del pasado. Hace un año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP reveló que investigan unos 50 los casos de mayor incidencia relacionados con corrupción en igual número de distribuidores, que ahora defiende la Amelaf, que inconforme con las nuevas reglas del juego y quiere volver a los viejos tiempos… La ex candidata independiente María Virginia Hernández Martínez, ampliamente conocida como Viky Hernández y por el apoyo que brinda a la gente para la consecución de viviendas dignas, se incorporó a las filas del Partido Encuentro Solidario (PES) e inició campaña a diputada por el IX distrito de la Ciudad de México que comprende un amplio sector de la alcaldía Cuauhtémoc… Morena descartó como candidatos a la alcaldía de Juchitán a Gloria Sánchez López y Emilio Montero Pérez por sus relaciones financieras con las empresas eólicas que destruyen el entorno ecológico de la región, afirmó el abogado juchiteco César Pineda Castillo. Indicó que Sánchez López, ex alcaldesa y actual diputada local que se promueve profusamente en las redes sociales a alto costo, recibió 65 millones de pesos por dejar hacer y dejar pasar a las eólicas, por lo cual Morena la excluyó de acuerdo a las nuevas reglas de no mentir y no robar.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista