Pequeños ganaderos con problemas de exportación a los EU

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

11 entidades afectadas por medidas de sanidad animal aplicadas en el país vecino

El año pasado alertamos que habría que estar atentos en las letras chiquitas del acuerdo comercial T-MEC, donde los ganaderos nacionales vislumbraban el posible incumplimiento en la parte estadounidense y para ello solicitaban a autoridades y legisladores estar atentos en el rubro de las exportaciones de productos cárnicos y ganado en pie.

No estaban del todo equivocados, hoy se sabe que a partir del 15 de abril de este año, ganaderos de Nayarit y de otras 10 entidades dejarán de exportar ganado en pie a Estados Unidos debido al comunicado que emitió el pasado 12 de febrero el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA, en inglés) en el sentido de reclasificar como no acreditados en tuberculosis bovina, zonas que ya habían sido reconocidas por esta nación.

Al respecto, Julio César García Gómez, representante de la ganadería San Francisco y también de los pequeños ganaderos del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit comentó que esta entidad cuenta con todos los requisitos de sanidad que se piden en el mercado internacional, por lo que consideró de arbitraria esta decisión aplicada desde el otro lado de la frontera norte del país y con ello ponerle un freno a las exportaciones de ganado en pie a los ganaderos nayaritas, quienes por muchos años han practicado esta actividad sin restricción alguna.

Expresó que Nayarit es ciento por ciento criador de ganadería de alta calidad, ya que a nivel nacional envían genética, principalmente de la raza Brahman Rojo y Gris, a través de la venta de sementales, embriones y semen, incluso al mercado internacional

Hay que recordar que, en julio del año pasado, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) Oswaldo Cházaro Montalvo propuso a los poderes Ejecutivo y Legislativo, elaborar un plan de respuesta inmediata ante la probabilidad de aprobación y entrada en vigor de una norma que reinstale la Ley de Etiquetado de País de Origen (COOL por sus siglas en inglés) por parte de Estados Unidos, que incluya, en caso extremo, la aplicación de represalias comerciales con fundamento en la resolución final de la Organización Mundial de Comercio (OMC) del 2015, ya que de lo contrario se vería dañada la ganadería mexicana.

En esa misma línea de acciones, García Gómez destacó que los pequeños ganaderos de esta región apoyan a su líder nacional, Oswaldo Cházaro Montalvo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), quien ya ha sostenido varias reuniones de trabajo con autoridades del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para atender el tema de la reclasificación sanitaria.

Adelantó que este martes 13 de abril participará en una reunión de trabajo para aclarar los requisitos de movilización de ganado, entre zonas reconocidas y no reconocidas por parte de APHIS-USDA en tuberculosis bovina, con la participación del Director en Jefe del Senasica, Javier Trujillo Arriaga, en la que se espera la participación de ganaderos de todo el país.

Dentro de los temas que se abordarán se encuentran la movilización de animales del corral a las zonas de engordas autorizadas, para sacrificio, para lidia. En el caso de los motivos no permitidos se encuentran los animales que son para cría, repasto, para espectáculos, como son los jaripeos y rodeos, entre otros.

LAS CARTAS HABLAN.- Prueba del problema expuesto respecto a la preocupación del sector ganadero nacional, dicen que está el hecho de que el Senasica ya envió un comunicado al APHIS-USDA con la finalidad de que reconsidere la decisión de reclasificar, sin revisión previa, el estatus zoosanitario en tuberculosis bovina (TB) y brucelosis a diversas regiones de México.

De no suceder así, las regiones ganaderas tipo “A” de los estados de Baja California, Jalisco, Zacatecas, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Tabasco, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México quedarían con estatus de No Acreditado, debido a que no fueron revisadas bajo el esquema que señala la nueva regulación estadounidense.

Es importante mencionar que desde el 12 febrero, cuando APHIS-USDA comunicó su intención, el Senasica ha sostenido reuniones con Organismos Auxiliares de Salud Animal, Uniones Ganaderas, productores pecuarios y los gobiernos de los estados incluidos en el comunicado de USDA.

En tanto, la CNOG estableció acercamiento con su contraparte norteamericana para pedir sea reconsiderada la medida unilateral y que continúe el intercambio comercial de productos pecuarios entre los dos países, en forma similar a lo que ha tenido lugar por años.

COMO VEO DOY.- Acuerdo comercial de por medio o sin él, lo cierto es que en tierras mexicanas los efectos colaterales del T-MEC ya se empiezan a sentir y no precisamente para bien como algunos sectores productivos, muy pocos, seguramente habrán de presumir y para muestra basta un botón y de ello los pequeños ganaderos de Nayarit tienen mucho por decir, y hasta ahí porque como veo doy.

