López Obrador, atento a la suerte de su compadre

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Con cuidado, Olga Sánchez Cordero “regaña” a Félix Salgado Macedonio

Cuánta ignorancia puede haber en un abanderado de Morena que tiene todo el apoyo de Palacio Nacional. Y esto es en alusión a Félix Salgado Macedonio, que no ha abandonado el plantón en las inmediaciones del Instituto Nacional Electoral y si bien el domingo dijo que su movimiento iba “en son de paz”, ayer de plano exhibió toda su agresividad al amenazar que iría a buscar a su domicilio al consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, así como al resto de los consejeros.

En una serie de incoherencias, mezcló cuestiones que nada tienen que ver como que el consejero-presidente no vive en la Nopalera o que los niños de Guerrero que viven en extrema pobreza, quién sabe qué tienen que ver con que el llamado “Toro” no aparezca en las boletas electorales. Eso sí, el senador con licencia reiteró que está dispuesto a boicotear la elección en el caso que no le devuelvan su candidatura y eso lo hará al precio que sea.

Algo que es totalmente cierto, se puede o no estar de acuerdo en las decisiones del INE o del TEPJF, pero no es con amenazas como se cumplirá la voluntad, en este caso, de un candidato y más aún, tan cuestionado. Su intención no puede poner en riesgo a la democracia y si eso no es amenazar la integridad de los integrantes del INE, pues entonces, ¿qué será?

No pasó mucho tiempo para que el señor Salgado intentara mesurar su polarizante discurso, pero de plano no le sale. Señaló que aunque sabe dónde vive el doctor Córdova, siempre no irá a su casa. Sin embargo, no es posible descartar que los seguidores del senador con licencia e incluso él mismo, puedan instrumentar alguna acción en contra de quien encabeza el INE, quien recordó que a lo largo de la historia electoral de nuestro país, varios consejeros han sido objeto de amenazas y hostigamiento.

Afortunadamente, el doctor Córdova Vianello aseguró que no está dispuesto a hacer caso a las habladurías de Salgado Macedonio y su seguidores que, dicho sea de paso, ¿seguirán cobrando por día o por semana?

Hoy será un día decisorio, pues en reunión de Consejo General, en el INE se discutirá si se le devuelven las candidaturas a Salgado Macedonio y también por cierto, a Raúl Morón, quien, por su parte, continúa con un discurso mucho más mesurado, en comparación con la ignorancia y polarización exhibida por el guerrerense.

No sobra decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador, está atento a la suerte que pueda correr su compadre favorito y de nueva cuenta, así como la semana pasada, en el arranque de la impresión de boletas electorales, envió a la siempre flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero como mensajera con el propio Lorenzo Córdova, en esta ocasión, la responsable de la política interna del país, tuvo la enorme encomienda de “regañar”, ni más ni menos que al senador guerrerense.

Y desde luego, la ministra en retiro tuvo todo el cuidado posible para hacer el llamado de atención, con eso de que un viejo corrido dice en una de sus estrofas que “ofender al compadre, es ofender al Eterno”, no vaya a ser que el inquilino de Palacio Nacional se molestara, así que por sus redes, escribió:

“Como secretaria de Gobernación hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones, como a los servidores públicos. @INEMexico, @PartidoMorenaMx”, pero, ¿tendrá la necesaria contundencia el mensaje de la titular de la Segob?, quizás Salgado Macedonio se ría de lo enérgica que es la señora secretaria, ¿o no?

Municiones

*** El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, ha entablado acCalifornia Sur, Carlos Mendoza Davis, ha entablado acercamientos con el gobierno del presidente Joe Biden, específicamente, con la vicepresidenta Kamala Harris, quien directamente lleva el tema de la migración. El objetivo esta vez es para que gobiernos estatales tengan acceso a las vacunas que Estados Unidos pudiera prestar o donar. Habrá que estar atentos.

*** Por cierto, a muchos bajacalifornianos les causa mucha risa el anuncio del candidato de Morena al gobierno de BCS, Víctor Castro, quien de la bolsa de su pantalón saca “morralla” y una mujer que lo recibe contesta que el candidato sí trae el cambio. ¿A falta de propuestas?

*** Pues nada, que algunos miembros de la bancada de Morena en el Senado de la República, se sorprendieron porque Alejandra del Carmen León Gastélum, senadora de la fracción mayoritaria por Baja California, anunció que presentará su renuncia al partido oficial porque dijo, ya está harta y no está dispuesta a “solapar las porquerías” que, explicó, está haciendo el partido fundado por el presidente López Obrador. ¡Qué tal!

*** Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, aprobaron en sus términos el proyecto que envió la Cámara de Diputados, para actualizar la Ley Federal de Consulta Popular y armonizarla con las reformas constitucionales en esta materia. El dictamen a la minuta fue aprobado con seis votos en favor y tres en contra, por los integrantes de la Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa. En tanto, senadoras y senadores de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que preside Ana Lilia Rivera Rivera, lo aprobaron con siete votos, uno en contra y dos abstenciones. Propone que las consultas populares podrán ser anuales y llevarse a cabo el primer domingo de agosto de cada año; además, introduce este mecanismo de participación ciudadana para temas de trascendencia regional, que son competencia de la Federación. El proyecto plantea que el resultado de la consulta popular será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que el Instituto Nacional Electoral será el encargado de la promoción y difusión de estos ejercicios de democracia participativa. También amplía los temas que no pueden ser objeto de consulta popular: la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular, el sistema financiero, el Presupuesto de Egresos de la Federación y las obras de infraestructura en ejecución. Tampoco podrá consultarse la restricción de los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales de los que México es parte. La reforma perfecciona el proceso de recolección de firmas, ya que incorpora la digitalización para la obtención de éstas.

