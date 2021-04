AMLO sabe que perderá la mayoría en San Lázaro

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Al admitir que la oposición bien le podría arrebataría la mayoría en San Lázaro el próximo 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador les advirtió a PAN, PRI y PRD que no se cruzará de brazos si pretenden modificarle el presupuesto o anular sus programas sociales.

Para impedirlo, dijo, echaría mano de su derecho al veto.

“Que no estén pensando que me voy a quedar con los brazos cruzados… ¡eh!. No es nada fuera de la ley”, consideró.

Dentro de la democracia está la posibilidad de perder una elección, aceptó. Por ello descartó que desde el Ejecutivo se vaya a impulsar algún tipo de fraude.

Tampoco es un secreto, agregó, que en el país existen 2 proyectos. El suyo y el de la oposición.

“Dos proyectos de nación distintos y contrapuestos, eso es clarísimo, hay quienes no quieren al pueblo y nosotros le tenemos amor al pueblo, aunque no les guste y aunque me critiquen hay diferencias”, destacó.

“Pero… no hay ningún problema con que la oposición gane la mayoría en el Congreso en este proceso electoral, porque, aunque quieran eliminar programas sociales y quitar(me) el control del presupuesto… existe la facultad del veto”, indicó.

Desde su mañanera aseguró que cualquier resultado en las elecciones, será aceptado, pero no me voy a quedar con los brazos cruzados.

“No hay problema si nuestros opositores ganan… ningún problema habría si el pueblo así lo decide. Que si ganan los opositores, y tienen mayoría en el Congreso, nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil, no es así.

“Que van a quitar programas sociales porque es populismo, es paternalismo, no está tan fácil. Les recuerdo que el ejecutivo tiene facultad de veto”, advirtió.

Cuando fue jefe de Gobierno, recordó, desde la Asamblea Legislativa sus opositores le impusieron trabas al programa de pensiones para adultos mayores.

Entonces él vetó aquel presupuesto.

Si eso ocurre ahora en San Lázaro con una mayoría opositora, dijo, hará lo mismo. Vetará cualquier interferencia de la oposición.

Por eso, aclaró, perder la mayoría en las elecciones de junio no es un asunto de vida o muerte.

Ante ese escenario, adelantó que si eso ocurre, y si a raíz de ello no logra acuerdos con la oposición PAN, PRI y PRD en la aprobación del próximo presupuesto, entonces se aplicaría el del periodo anterior, en tanto se resuelven las diferencias.

Sus comentarios indican que ya sabe que perderá la mayoría en la Cámara de Diputados. No hay otra explicación.

Macedonio, un toro bocón y atrabancado

Rupestre, carente de neuronas y por lo tanto de cordura, prudencia y capacidad de ponderación, a Félix Salgado Macedonio lo rebasó ayer su inseguridad y saber que incumplió con el reporte de gastos de su precampaña. Sabe que cometió una falta y que el INE va a ratificar la cancelación de su candidatura a la gubernatura de Guerrero.

De ahí, su amenaza de lanzar a sus huestes a ir por los consejeros del INE hasta sus domicilios particulares.

A partir de este momento lo que ocurra a los consejeros será su responsabilidad.

Otra posible penalidad es su amenaza de impedir el proceso electoral en su estado.

“Ha muerto el INE, se murió el INE (afirmó desde su plantón fuera de las instalaciones del INE, para luego agregar, por qué no, que… ) se murió Lorenzo”, en obvia referencia al presidente del INE.

Dominado por la ira, afirmó: “Que no le rasquen los huevos al toro porque nos va a encontrar”.

Y agregó:

“Los vamos a buscar y los vamos a encontrar, porque yo voy a buscar un careo con ellos. Si no me dieron el derecho de audiencia, nosotros los vamos a buscar y nos vamos a encontrar cara a cara, con los 7 consejeros del INE, si no rectifican… los vamos a hallar, no sé si en sus lujosas mansiones o en algún lugar, pero los vamos a hallar, para que también el pueblo sepa dónde viven ellos. En Guerrero todo mundo sabe dónde vivo yo. ¿No les gustaría saber dónde viven los siete consejeros y dónde vive Córdova y Ciro?”, dijo ante el aplauso de seguidores tan rupestres como él.

Imperdonable

Quien se colocó en la abyección fue la ex ministra, senadora con licencia y titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ante lo expresado por Salgado Macedonio convocó a consejeros del INE y al hasta ahora excandidato a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo.

Con ello, coloca a los consejeros del INE en el papel de adversarios del guerrerense y los descalifica como autoridades electorales.

¿Cómo que pide a uno y otros mantenerse dentro de la legalidad y el respeto mutuo si quien está en plan delincuencial, quien ha amenazado de muerte a los consejeros es Salgado Macedonio? Los consejeros sólo cumplen con la ley.

“Como secretaria de Gobernación hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones, como a los servidores públicos”, lanzó en su cuenta de Twitter Sánchez Cordero.

A quien debió llamar la atención y advertirle que está incurriendo en delitos es a Salgado Macedonio. Pero…

Diálogo y prudencia: Monreal

Sobre el mismo momento, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, pidió a Salgado Macedonio enfriar los ánimos y dirimir diferencias mediante el diálogo, todo dentro la ley.

Recordó que cuanto él se ha visto enfrentado a situaciones de injusticia y crisis, siempre ha intentado solucionarlos dentro de la Ley por más que eso haya sido difícil e incierto.

“Debemos todos, ponerle hielo a la situación, enfriar nuestros ánimos y buscar caminos de entendimiento racional. En el caso del INE, en el caso del TRIFE, en el caso de Guerrero, en el caso de Michoacán, en el caso de la elección en general”, enumeró.

Dijo que el país todo se enfrenta hoy a una contienda electoral “difícil, competida y polarizada” por lo que los actores políticos “debemos contribuir a serenar los ánimos y hacer un llamado a la tolerancia y a la prudencia”, precisó.

“Si estiramos demasiado la liga, nadie va a ganar, sino por el contrario -advirtió- puede llevarnos a caminos sin retorno”.

Y la situación de México no está para profundizar polarizaciones, sino para que dejemos que los ciudadanos decidan, afirmó.

No ocultó su amistad con Salgado Macedonio de quien dijo es un hombre con experiencia política, y con capacidad de análisis.

