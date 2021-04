Kevin Holt sigue siendo el mejor amigo de “El Sol” en Luis Miguel: La Serie

Segunda temporada se estrena este 18 de abril

El actor da continuidad a su personaje como Miguel Alemán Jr.

Kevin Holt es un extraordinario actor, que se ha venido dando a conocer por su participación en grandes proyectos; como lo fue el musical “La naranja mecánica” en el 2019 y ahora su aparición como “Miguel Alemán Jr.” En la bioserie de Luis Miguel de Netflix, que estrenará su segunda temporada este 18 de abril.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, el actor platica que “La segunda temporada de Luis Miguel: La Serie se estrenará para beneplácito de todos los fans, quiero recordar que la serie llevo prácticamente tres años para estrenarse con la primera temporada, fue un proceso muy largo, por eso nos pone muy contentos darle continuidad, fue una larga espera, y ahora por fin ya estamos en la segunda entrega”.

Reconoce que “La verdad a sido un parte aguas en mi carrera, me ha dado un impulso impresionante por lo cual estoy muy agradecido, agradecido por la oportunidad de ser parte de este proyecto, de la producción, con la que hemos logrado un gran equipo.2

Sostiene que en la serie de la vid de Luis Miguel “Hago el personaje de su mejor amigo, ellos están juntos desde que son adolescentes: durante la primer temporada se juega con el tiempo, la historia se desarrolla en presente, pasado y futuro toda la temporada, donde los dos somos adolescentes, entre los 17 y 19 años, bueno quizá Luis Miguel un poco mas chico, porque el tenía 16, cuando entablo esta amistad tan fuerte con Miguel Alemán”.

Asimismo, describe la construcción de su personaje “Soy el mejor amigo de Luis Miguel, de manera que lo que yo quería con este personaje era que se notara la diferencia de la amistad entre ellos y las diferentes personas que lo rodeaban, me enfoque en eso, de por sí la serie esta muy bien escrita, pero yo quería recalcar esa hermandad. Hubo una investigación sobre su vida, su carrera, su relación con ‘El Sol’ y yo le di mucho peso a la energía entre ambos personajes, ese tipo de amigos que se dicen las cosas directo, prácticamente son hermanos” aseguró.

UN RETO CAPTURAR UNA AMISTAD TAN SINCERA Y LONGEVA

Sobre el reto actoral que le representó, dijo “Primero que nada me sorprendió el hecho de que tengan una amistada tan larga, es algo increíble y bonito, porque no todos hallamos o podemos lograr una amistad tan longeva, es raro; ellos desde adolescentes estuvieron juntos, me da mucha curiosidad y capturar eso en el personaje fue un reto grande, además, porque no hay tanta información, imágenes o cosas así de esta amistad, lo cual me pareció curioso, porque pudieron llevar su vida como quisieron, sin estar tan expuestos”.

Y celebra la gran aceptación de la gente a su personaje “En general he tenido muy buena respuesta, los que me han escrito, hasta ahora nadie me ha dicho que no les gusta mi personaje, quizá no les gusten otras cosas, pero mi personaje no es una de ellas. Lo cual me tiene muy contento, incluso me preguntaban porque no tenia mas apariciones en la primera temporada, pero es que lo que hay es lo que debe estar”.

De igual manera, Kevin tuvo que someterse a un cambio de look, para dar vida a su personaje “En términos físicos actorales, me cambiaron el look de forma radical desde la primera temporada, yo soy rubio, tengo el cabello muy amarillo y me lo cambiaron a castaño oscuro, eso fue radical, verme al espejo con un color diferente, no había tenido la oportunidad de hacer un look tan diferente, ni en mi vida diaria me había pintado el cabello” señaló, no obstante, se dijo contento con los resultados.

Para esta segunda temporada, además del cabello, ahora el cambio será mas radical ,en cuestión de que el personaje ha crecido y madurado “jugaremos en tiempos futuros, son 10 años mas de los que yo tengo en la vida real, entonces me pusieron prostéticos, de hecho es mi primera experiencia con prostéticos, es increíble, un trabajo impresionante maquillaje y peinados, se ve muy natural, la verdad como actor el tema del avatar es importante, porque la ropa, los accesorios, el look, ya te ayudan y te encaminan al personaje”.

Y concluye que “de hecho en esta segunda temporada, se me da una maduración actoral junto con la del personaje, hacemos escenas mas serias y no es que antes no lo fueran, pero eran adolescentes, ahora sus problemas son diferentes” concluyó.

La segunda temporada de la vida del ‘Sol de México’, dirigida por Humberto Hinojosa y Adrian Gruber, llegará este 18 de abril a través de Netflix y relatará nuevos pasajes de la vida del popular cantante mexicano. Además se ha revelado el ingreso de nuevos actores, serán ocho episodios y cada uno se publicará semanalmente en la plataforma.