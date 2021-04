Trifulca y ofensas en el Senado al ampliarse presidencia de Zaldívar en SCJN

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de un obvio, pero legal albazo legislativo, con 85 votos en pro, 25 en contra y 4 abstenciones, el Senado extendió ayer la presidencia del magistrado Arturo Zaldívar de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2024.

Junto con Zaldívar, se aprobó ampliar los ejercicios de 6 consejeros de la Judicatura Federal de 5 a 7 años.

Con ello, se cumplirá con el acompañamiento de la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y sus leyes reglamentarias, se indicó.

La sorpresiva aprobación de todo este paquete provocó una dura confrontación de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano con Morena, PR y Verde.

Los opositores acusaron a la aplanadora legislativa de Morena y aliados de utilizar el engaño y el agandalle para, en el fondo, ensayar una ampliación de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Luego de una cadena de intervenciones de senadores opositores, quienes fueron subiendo el tono del debate hasta llegar a las descalificaciones y ofensas personales, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría de Morena, negó haber promovido la reforma a debate.

Y les recordó a los opositores que la propuesta no partió de Morena, sino de Raúl Bolaños, vicecoordinador del Partido Verde.

“Nosotros sólo aportamos los votos”, afirmó el zacatecano.

Luego, junto a la priísta Beatriz Paredes convocó a todos los senadores a la civilidad y la prudencia y sobre todo a respetar el voto de la mayoría del Pleno.

“No se llamen sorprendidos, no se llamen asaltados. Los llamó a la cordura, los llamo a la calma, los llamo a la prudencia, no todo es tiempo electorero, no todo es tiempo de campaña política. Yo no causé este desastre parlamentario”, refutó a quienes lo acusaban de ser el promotor de la reforma.

Dante Delgado, de MC, adelantó que acudirá a tribunales internacionales a promover un recurso en contra de esta reforma de ampliación de mandato en el sector Judicial.

Beatriz Paredes con una de las más largas experiencias en procesos legislativos invitó a sus compañeros a mejorar la comunicación sobre la agenda a discutir, y pidió, igual que Monreal, condura y respeto a lo aprobado.

La reforma aprobada por el Senado pasó a la Cámara de Diputados.

Crece la presión de EU a México

A unos días de que se cumplan los primeros 90 días de mandato de Joe Biden, todas las fuerzas internas lo presionan en exigencia de un cambio de seguridad a fondo respecto de las ineficientes políticas de seguridad y migración de Andrés Manuel López Obrador.

Senadores y representantes republicanos y demócratas, gobernadores y jefes de policía, analistas y medios le exigen a Biden una respuesta más contundente hacia el mandatario mexicano.

Ayer, el gobernador republicano Greg Abbott, de Texas, uno de los estados con mayor aportación de votos, pidió al presidente Joe Biden retomar el análisis que pide calificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Este análisis fue inicialmente presentado al entonces presidente Donald Trump quien adelantó esa posibilidad en una conferencia de prensa a mediados del año pasado.

Reconocer a los cárteles de la droga y el crimen organizado que operan en México como organizaciones terroristas le permitiría a Biden acudir una ley interna para iniciar un combate directo en su contra, sin tener que pedir permiso o comunicarlo al gobierno de México.

Hace unas semanas Biden recibió una exigencia de 274 sheriffs (jefes policiales) de todos los estados de Estados Unidos, quienes le exigieron a su vez asegurar” la frontera de EU con México.

De entrada, le pidieron continuar con la construcción del muro iniciado por Trump.

Los jefes policiacos le piden concretamente a Biden: revertir el curso de las políticas proinmigrantes, reanudar la construcción del muro fronterizo de Trump y adoptar políticas fronterizas “de sentido común” de administraciones anteriores.

En estos días está prevista una visita a México y a Centroamérica de la vicepresidenta Kamala Harris, quien ha sido encargada por el presidente de EU para atender los problemas fronterizos y de Migración.

Harris ya tuvo un primer acercamiento vía telefónica con AMLO, cuyo gobierno envió 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala.

Los capitales mexicanos no juegan a la ruleta

Frente al mandatario más opuesto a la IP que haya tenido México, los capitales nacionales decidieron ayer no ensayar ni improvisar en su ya de por sí magra relación con Andrés Manuel López Obrador y apostaron por mantener a Carlos Salazar Lomelín como presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Para ello, la Comisión Ejecutiva del CCE acudió al mecanismo de reelección automática a fin de mantener a Salazar durante un año más.

Como todos sabemos Salazar a logrado mantener -a veces contra su dignidad personal-, una relación relativamente fluida con AMLO, con quien ha llegado a acuerdos que, apenas firmados son tirados al bote de la basura por el tabasqueño.

De acuerdo al comunicado de la cúpula del CCE, Salazar continuará con su intento de alcanzar de López Obrador una agenda para la reactivación económica en la que el sector empresarial tenga una participación activa.

Esta ampliación de mandato en el CCE desecha la intención de Salazar de ya dejar el cargo.

El CCE representa a una docena de organizaciones cúpula empresariales: Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Asociación de Bancos de México (ABM), Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaci), Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Todos ellos integran a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB del país.

