En Naucalpan, precandidatas hacen de las suyas

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El “austero” Jaime Bonilla se la pasa en grande

Aún no comienzan las campañas a la presidencia municipal en Naucalpan y las precandidatas ya hacen de las suyas. Por ejemplo, para Patricia Durán, la flamante alcaldesa del municipio con licencia, quien busca la reelección por Morena y para ello arbitrariamente se ha valido de la vacunación para decir que gracias a ella y al presidente Andrés Manuel López Obrador los adultos mayores de dicho municipio fueron inoculados, le plantaron en la avenida Periférico, un espectacular que no fue de su agrado, por demás llamativo que a la letra dice “Cuídate mujer, en Naucalpan te matan. A Morena no le importas”. Esta cartelera colocada el pasado martes, hacía alusión a que el municipio naucalpense cuenta con alerta de violencia de género y ocupa el tercer lugar en feminicidios del Estado de México.

Más veloz que un operativo para rescatar a las mujeres en peligro, la candidata de Morena, aún con el poder del ayuntamiento, -en tiempo récord para Guinness-, envió un operativo para desmontar el anuncio. Con esta acción, bien puede concluirse que Durán Reveles no solamente censuró la libertad de expresión, sino que demostró una vez más su prepotencia, ya que su “brigada de expertos” descolgó la publicidad firmada por “Tumbaburros”, un personaje muy conocido por las “ex benditas redes”, quien anunció una gira nacional electoral, para evidenciar a los malos gobierno morenistas. De igual manera como lo hizo con su oponente Juan Olivas, que aspiraba abanderar al partido de Regeneración, en lo que se conoce como la joya de la corona mexiquense.

A otra aspirante al ayuntamiento que tampoco le fue bien es Angélica Moya, quien encabeza la alianza PRI-PAN-PRD, pues resulta que este fin de semana, en dos eventos de “unidad partidista” los liderazgos del PAN y del PRI, le hicieron el “vacío” y de plano la dejaron sola.

Lo del PRI tiene su lógica, ya que Angélica Moya, hace poco tiempo decía que “con el PRI ni a la esquina”, ¡qué tal la congruencia! Pero lo del PAN es un extraño comportamiento, ya que con el intento de “evento de unidad panista” se evidenció que Moya no cuenta con referentes panistas que la arropen, como un Gómez Morín, Edgar Olvera, Luis Felipe Bravo Mena, Francisco Gárate o Alfredo Oropeza, mucho menos de José Luis Durán -hermano de Paty, por cierto-, quien la apoyó para que lo sucediera en la alcaldía, aclararía el ex panista ahora “amigo” morenista, que le apuesta a qué los naucalpenses no recuerden la historia reciente que dejaron descalabros en la emblemática región.

Pues ni los candidatos a diputados locales o federales aliancistas asistieron al evento de unidad de Moya y ni se diga de la ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota. ¿Será porque su arraigo está en Huixquilucan? En fin.

Municiones

*** Mientras que Baja California se encuentra en el ojo del huracán por sus problemas políticos y económicos, el “austero” gobernador Jaime Bonilla se la pasa en grande y según quedó documentado por quienes lo captaron y subieron a las “ex benditas redes”, el sábado fue captado en el juego de béisbol entre Dodgers y Padres en San Diego. Claro, en compañía de Titi Marín, hermano de Paola Marín, conocidos por ser dueños de casinos en Hermosillo y de los Money Makers y además, el primero está metido en temas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Sería bueno que el mandatario estatal explique a sus gobernados cómo es que hace para cruzar a Estados Unidos, ya que según su propio dicho, renunció a la ciudadanía americana, por lo cual tampoco podría tener visa de emigrado. Que responda sí esa es la austeridad de la cual hace tanto alarde y expropió injustamente el Club Campestre. Total, que en el colmo de la incongruencia, Bonilla Valdez sí asiste a un estadio para ver un encuentro deportivo, pero priva a la afición de acudir al estadio de los Xolos de Tijuana, el que mantiene cerrado. Un hombre rencoroso y vengativo, igual que su jefe el presidente López Obrador.

*** Toda una hazaña la que logró la yegua “Letruska” al vencer a “Monomoy Girl” en el Apple Blossom Handicap que se celebró en el hipódromo de Oaklawn en los mil 200 metros en esta prueba que comprende un total de mil 700. En un momento pareció que la representante de los colores de San Jorge se tendría que conformar con el segundo lugar, pero el jockey puertorriqueño Irad Ortiz Jr, colocó a “Letruska” magistralmente en posición de pelear de nuevo. Así, cabeza con cabeza, se fajaron los últimos 300 metros y “Letruska” obtuvo la victoria al vencer en el último suspiro a “Monomoy Girl”, llevándose así la tajada mayor del premio de 1 millón de dólares. De esta manera, por primera vez en la historia de la hípica mexicana, un ejemplar desarrollado en nuestro país gana un clásico de grado I, que son los más importantes en las carreras de caballos.

*** Las diputadas priístas Claudia Pastor Badilla y Mariana Rodríguez Mier y Terán, propusieron una iniciativa de ley que propone adicionar un párrafo al artículo 72 de la Constitución Política, en el que se mandate realizar una evaluación de impacto que determine las consecuencias sociales, laborales y económicas cuando exista una reforma que solicite extinguir una institución autónoma. Ello, Con el objetivo de evitar que los órganos constitucionales autónomos sean desmantelados o extintos a capricho del poder político, como se ha visto en esta llamada Cuarta Transformación, -especialmente los afanes del presidente por destruir al INE-, y fortalecer a las instituciones que contribuyen al equilibrio de los poderes tradicionales.

*** Durante casi tres años, el gobierno de Claudia Sheinbaum violentó los derechos de los capitalinos al incumplir con la ley de “El Médico en tu Casa”. Esto lo denunció la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras, quien sostuvo que la mandataria incumplió con ese programa establecido en la ley al vetar y no incluir el presupuesto respectivo para su operación durante los ejercicios de 2019, 2020 y 2021. Señaló Arias Contreras que el pasado viernes, los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso capitalino -en su mayoría de Morena y aliados-, votaron por abrogar la Ley General de Salud del Distrito Federal y aprobaron la Ley General de Salud de la Ciudad de México, con lo cual se desmanteló definitivamente uno de los programas hechos ley más exitosos de salud hasta antes de la actual administración.

