Sin maíz, no hay país

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

DICEN Y A LO MEJOR TIENEN RAZÓN DE QUE LOS MALOS TIEMPOS AYUDAN A FORMAR, EN ALGUNOS, MEJORES SENTIMIENTOS Y SACAN LAS GANAS DE LUCHAR PARA CUANDO MENOS SOBREVIVIR Y SON LOS QUE VIENEN CAMBIANDO LAS COSAS, OTROS, SIMPLEMENTE SE QUEJAN Y DEJAN DE HACER HASTA QUE SE DESTRUYEN. Y ES CIERTO, LAS AGUAS QUE SE ESTANCAN SE PUDREN…

En muchas ocasiones dejamos de pensar en los sueños y nos dedicamos a pensar en los recuerdos y así nos vamos hundiendo en las malas rachas y no entendemos que para cambiar la forma de pensar y de ser, debemos estar atentos para destruir los malos pensamientos y sacar del interior los que no hacen reír, que son buenos recuerdos y nos dejaron buen sabor de boca y sabemos que cuando sonreímos, pues cuando menos cambiamos la forma de entender y ver la vida y el mundo, porque de lo que se trata, y todos buscamos, es de encontrar el camino a la felicidad, pero este no tiene siglas ni instrucciones, es diferente para cada ser humano y es así que la obligación es de buscarlo y encontrarlo cada uno, no hay escuela que enseñe por dónde ir y cómo caminar en los tramos duros y pantanosos sin dejar de tener la fuerza para salir a caminos planos y secos que nos permitan avanzar, por esto, cuando menos, lo que importa es pensar y reflexionar, momentos tenemos y debemos ocuparnos para ir entendiendo las lecciones de la vida que nos conducen al buen vivir para alcanzar el buen morir y cambiar, integrándonos al polvo para convertirnos en eso y dejar solamente la energía y el recuerdo en los que en realidad debemos dejar.

Un país que no tiene su producción de alimentos asegurada para la población depende de los que le surtan y así en los mercados internacionales, pues saquean, de esa forma, las riquezas nacionales o les imponen formas de actuar y de pensar como a ellos conviene, por esa razón en México se ha sostenido que: SIN MAÍZ NO HAY PAÍS Y EL MAÍZ ES ALIMENTO, PLATO, CUCHARA Y, SOBRE TODO, PAZ SOCIAL PORQUE MATA EL HAMBRE. Y al parecer, por hacer los grandes negocios como los hacían los gobiernos fifís del pasado, ahora, también, en vez de alentar la producción y el autoabasto familiar en maíz y otros alimentos salidos de la milpa, no, fortalecemos a los cuates y dejamos que por medio de ellos sigan comprando al extranjero miles de toneladas de maíz y otros alimentos, con los que sus ganancias y comisiones para algunos son enormes, pero, al parecer, así pagan las lealtades y los servicios de algunos que en su momento solamente servían a Luis Echeverría, hoy plácidamente viviendo los últimos días en su casa con todas la comodidades y servidumbres de hasta fieles soldados de oficina que siguen siendo sus correos para muchos negocios y el control de muchas cosas. Ahora el precio del maíz ha aumentado más del 74% y seguramente las comisiones para muchos burócratas que siguen en el negocio, pues aumentarán.

Y nuevamente, como “anillo al dedo” a muchos le caerán, por aquello de que la sequía trae loca a toda la humanidad y que cada día, con el calentamiento global, perdemos agua y lluvias y así justificarán la negligencia y el descuido que han mantenido en el sector campesino al que solamente quieren utilizar como mano de obra barata en algunas obras y para que ellos sean la presión para que los fondos enviados por sus parientes desde el extranjero se rieguen en forma general y se aumente el gasto personal para sostener a la deteriorada industria nacional que no da pie con bola porque no surte lo que debe para las necesidades populares, y seguimos produciendo artículos chafas y malos que solamente aumentan de peso a la gente, pero no las alimentan… Así, no entendemos las razones del silencio y de la falta de atención para informar sobre los millones de toneladas de alimentos que dejamos de producir y que compramos a los especuladores internacionales. El Presidente debe hacerlo y explicar a cuánto ascienden los recursos que se fugan para alimentar mediocremente a los mexicanos, mientras algunos siguen haciendo los grandes negocios con esos especuladores con los cuales se hicieron multimillonarios los Hank o los Salinas y otros muchos cercanos a los Presidentes anteriores… por eso, solamente se habla de faltantes y de malas cuentas, pero no se llega definir y mostrar el peligroso asunto a los mexicanos no sea que le mienten la madre a los funcionarios encargados y claro, que el enojo afectará al mismo Presidente.

Sí, recordemos que: “EL MAÍZ ES ALIMENTO, TORTILLA, PLATO, CUCHARA Y PAZ SOCIAL Y QUE SIN MAÍZ NO HAY PAÍS, ÉSTA SIGUE SIENDO LA PENOSA REALIDAD. Sin embargo, destinamos recursos al beisbol, pero no a los productores de milpa y los dejamos abandonados a su suerte y bueno ya ni siquiera tenemos esa producción que surtía a las familias campesinas y en la actualidad hasta el frijol con gorgojo compran y en esas regiones se sigue viviendo la miseria y el hambre, olvidando que el hambre y la miseria son tan malas consejeras que desde el dolor del estómago comienzan las lealtades y las insurrecciones, por ello debemos atender a los campesinos mexicanos y no continuar con la política de comprar en el extranjero los alimentos para que solamente algunos pillos y ambiciosos burócratas de pasillo sigan mamando del presupuesto nacional.

Bueno y tan mal les va a los campesinos que ni siquiera la siembra legal de mariguana les dan, no sea que se conviertan en fumadores y adquieran males de pulmón y dejen de pagar impuestos, que al final es lo que necesitan y buscan los políticos para continuar mamando de la ubre presupuestal y pues así andamos del carajo en todo el campo, sin agua y sin alimentos, sin educación y sin atención a la salud, solamente con resentimientos y malos tratos, como en los viejos tiempos. UTILIZÁNDOLOS COMO CARNE DE VOTACIÓN Y RECIBO DE REMESAS…

