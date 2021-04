Lleno de romance y atrevimiento PPMari estrena su tema “Bonsai”

Arturo Arellano

PPmari es un compositor y cantante destacado de la nueva escena emergente, quien se encuentra lanzando “Bonsai”, su primer sencillo, de la mano del productor de teatro, televisión y cine Michel Bernal.

PPMari, en entrevista par DIARIOIMAGEN, nos cuenta que “Bonsai nace a partir de la forma de hacer pop en México, de ese estilo en que nos gusta cantar, pero también con una instrumentación diferente; le mostré a Michel Bernal el proyecto y le gustó particularmente este esquema de música, con una propuesta mas hip hop, realista, estamos hablando de un estilo romántico, pero ya mas atrevido y rudo, enérgico para bailar, para otro tipo de publico” explicó.

La canción ya se puede encontrar en Spotify y YouTube, “es una canción que habla de ese momento de la vida en que te das cuenta de que probablemente es mejor estar solo, porque tienes tus propias ambiciones y expectativas, mismas que se ven afectadas por la gente que te rodea, ¿cuantas veces no sucede que la gente aguanta malos tratos en una relación de pareja o de trabajo sin valorarse si mismos? Esta canción se trata de eso, te dice que tu vas primero, antes que cualquier cosa”.

El artista afirma que esta canción no solamente abre puerta a un año lleno de lanzamientos, sino a una nueva ola de artistas en este tipo de hacer música “no solo es la primera de muchas canciones, sino la primera de una lista que va a revelar a muchos artistas que hay detrás. Pertenezco a una escena, emerjo del urbanismo mexicano, busco representar a esta escena de músicos independientes que busca ver la luz, puedo asegurar que este es el primer álbum de una escena que esta naciendo y que va a ganar muchos seguidores”.

En ese sentido describe que “Se viene una escena muy versátil, con diferentes artistas, con canciones que van desde la balada hasta el reggaetón, pasando por el urbano, y demás sonidos, incluso corridos tumbados, Bossanova, flamenco, trap, es un intercambio cultural a través de la música, que esta surgiendo”.

Sobre su más reciente sencillo afirma que “me ha sorprendido la reacción de la gente, es importante y de mucho valor que opinen, que aporten y me digan lo que piensan y si están interesados, al principio sales con inseguridad pero al final es padre, porque la gente celebra lo que haces. Ante esta respuesta, los lanzamientos se harán entre un mes y dos meses, a veces solo un tema a veces dos”.

En cuanto a los shows en vivo, no descarta subirse a los escenarios digitales “ahora la parte del streaming es competitiva y emocionante de hacer, no nos vamos a perder la oportunidad de probarnos en este tipo de escenarios, pero tenemos que esperar a sacar más material a la calle. Puedo adelantar que en el escenario soy emocional y enérgico, es lo que más me describe, estoy conectado con lo que se siente y con lo que se piensa a la hora de cantar, pero también con las demás personas, mi energía se manifiesta mucho en el escenario, esa parte de conectar con la gente”.

Sobre la pandemia y sus afectaciones en el medio artístico indicó que “ha afectado a muchos sectores, pero yo me siento bendito porque como artista tienes tiempo para trabajar en tus proyectos y para estar con las personas que amas, a veces por las distracciones como salir con los amigos y las fiestas es difícil ver claro, pero con la cuarentena se puso claro lo que yo quería, nació muchísima música y no soy el único artista que tuvo un boom de muchos nacimientos, algunos se consolidaron mucho” aseveró.

Finalmente adelanta “en mi caso ya estoy escribiendo el segundo álbum, habrá colaboraciones extemporáneas al álbum, la mayoría de mis contenidos serán audiovisuales, es de lo que me ha enseñado la cuarentena, hay que llevarlo a lo visual y espero con eso robarles sonrisas, carcajadas, darles un momento de luz y que nos lo creamos para salir de estos tiempos tan difíciles” concluyó.