Estrategias fallidas

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Diez son los partidos políticos con registro nacional que participan en el proceso electoral federal que tendrá su momento cumbre el 6 de junio, cuando los ciudadanos acudamos a las urnas.

De esos diez partidos, cuando menos siete de ellos se encuentran ante la posibilidad de perder el registro, de no alcanzar el tres por ciento del total de los votos, necesario para mantenerlo por, cuando menos, tres años más.

Los únicos que parecen seguros de mantener el registro son el Movimiento Regeneración Nacional, Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, los restantes aparecen con mayor o menor riesgo de caer en el bache inferior al tres por ciento, con todo y que son partidos que participan con registro a nivel nacional desde la década de los 90.

Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México y los partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, se encuentran en la tablita, según las encuestas, ya que sus pronósticos van del 2 al 5 por ciento de los sufragios posibles, por lo que alguno de ellos podría quedar debajo de la tabla del tres por ciento.

Los restantes tres partidos son de reciente creación y participan por vez primera en unos comicios federales. Se trata de Encuentro Solidario que sustituye al desaparecido Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, los que tendrán que conformarse con dividir los votos que no sean sufragados a Morena y la alianza formada entre PAN y PRI.

En dicha alianza con Morena participan el Verde y el Partido del Trabajo y en la del PRI y el PAN también va el PRD, aunque a diferencia de elecciones pasadas los votos no cuentan por alianza, sino que cada integrante de ellas contabiliza los votos directos que reciba.

Cada partido compite bajo su propio riesgo, pero ya sucedió que en la elección pasada el PES era aliado de Morena y el PT y no pudo conseguir el mínimo del tres por ciento y fue extinguido, al igual que Nueva Alianza que competía a la par del PRI y el Verde.

Según los dirigentes de los partidos en riesgo, sus organismos políticos sobrevivirán a los efectos de la pandemia y algunos hasta crecerán, dicen, en márgenes superiores al cinco por ciento.

Dante Delgado es uno de esos optimistas que confían en que obtendrán grandes resultados. El entusiasmo del fundador del MC radica en que en tres estados del país podría obtener resultados alentadores. En Nuevo León apuntan hacia la gubernatura y la alcaldía de Monterrey; en Jalisco a ganar la mayoría de los distritos federales, así como los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara, mientras que, en Campeche, su candidato a gobernador tiene buenos pronósticos, aunque se duda le alcance para ganar. Sin embargo, en el resto del país los cálculos no alcanzan, ni las matemáticas les acomodan las cifras.

Encuentro Solidario también podrá obtener una buena votación en Baja california, con su candidato a gobernador, Jorge Han Rhon, aunque es difícil le alcance para la victoria, pero fuera de ello, no compite en igualdad de condiciones en ningún otro estado.

Fuerza por México experimenta con un par de ex gobernadores que compiten por la alcaldía de la capital del estado que gobernaron. Sergio en Cuernavaca y Luis Armando Reynoso en Aguascalientes y llevan también como candidato a gobernador al ex alcalde Coyoacán; Manuel Negrete. Todos pueden dar una copiosa votación, que alcanzaría solamente para el registro local, no para el federal.

En cambio, el PRD apostó por la alianza con PAN y PRI en lo federal y en algunas locales, lo que le permitiría mantener el registro si es que sus aliados mueven a la gente a votar y les caen algunos votos a ellos.

Los demás partidos se advierten difícil que obtengan triunfos resonantes, aunque el Verde podría dar la sorpresa en San Luis Potosí, ya que va de facto con el aval de Morena a la búsqueda de la gubernatura.

******

El diario El País se ha convertido en cazador de noticias nacionales que causan sensacionalismo, aunque el contenido de lo narrado no se haya concretado y solamente fueron esbozos de algo que se pretendió hacer en el pasado. Correspondió ahora al senador priista Heriberto Galindo al que mezclan en un negocio nebuloso de 2011, cuando el ahora senador no tenía cargo público de ninguna clase. A lo que el senador priista dio respuesta, mediante una carta aclaración al director del diario en que precisa que de ninguna forma era un ilícito y que él, sin cargo político de ninguna clase, participó en una empresa que realizaría proyectos y estudios para la generación de energía limpias, sin que la empresa firmara contrato alguno ni proyecto de ninguna clase.

