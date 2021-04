Reforma judicial: Mier presiona a sus diputados y Vargas recibe línea de Palacio

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Para desarrollo sostenible, Grupo Salinas renueva compromiso con ONU

Intenso y movido estuvo el día de ayer en la Cámara de Diputados porque la prioridad para la fracción de Morena, era que se aprobara la Reforma al Poder Judicial, pero específicamente la controvertida “ley Zaldívar”. Por eso, el coordinador de la bancada del partido oficial, Ignacio Mier, estuvo muy pendiente de que todos los legisladores morenistas, en la discusión en Comisión, votaran a favor de la propuesta presidencial, sin cambiarle “ni una coma” y fue tal la presión, que consiguió incomodar a algunos diputados que se permitieron despotricar, pero sólo un poquito, en contra de su coordinador.

Como se consignó en este espacio, en anterior entrega, por lo menos tres diputados de la bancada de Morena, se supone que votarían en contra. Uno de ellos, Porfirio Muñoz Ledo, -además de Pablo Gómez y Lorena Villavicencio-, manifestó que alargar la gestión de Arturo Zaldívar por dos años más no solamente es inconstitucional, sino que representa un atentado contra la Nación.

De cualquier manera, al momento de escribir estas líneas, se esperaba una muy larga jornada en el Palacio Legislativo de San Lázaro para que la “aplanadora” morenista pudiera sacar adelante la “ley Zaldívar” y el ministro presidente de la Corte, hasta ese momento, continuaba, silente, invisible, quizás esperando con los brazos abiertos el tremendo regalo que le preparó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y por lo visto, la oposición ya no podrá hacer mucho para evitar esta inconstitucionalidad, a menos que pasara algo de última hora.

Las opiniones provenían de todos lados y en este sentido, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Avila, hizo un pronóstico interesante. Específicamente señaló: “es más, yo adelanto casi que, incluso si se aprobara y si ratifica en la Cámara de Diputados l a minuta que enviamos (la ley Zaldívar), se publicaría y se promulgaría, pero falta el trámite, que seguramente se va a interponer, por lo que seguramente vendrá a caer en el ámbito del Poder Judicial Federal, en una acción de inconstitucionalidad… y que la Corte finalmente va a resolver (la prolongación del mandato de Arturo Zaldívar”.

De cualquier manera, el silencio que ha mantenido todos estos días el ministro-presidente de la Suprema Corte, es revelador y nos habla de que a cambio del premio que le otorgó el tabasqueño, él está dispuesto a concretar la supeditación total del Poder Judicial al Ejecutivo.

Y hablando precisamente de este tema, hay otro frente que amenaza con desbordársele peligrosamente a López Obrador. Cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) hicieron pública una carta en la que señalaron al presidente del organismo, José Luis Vargas, de actuar de forma unilateral y ejercer “tortuguismo”, ya que pospuso hasta el próximo martes, las sesiones pública y privada sobre los casos de Guerrero y Michoacán, donde los candidatos de Morena, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente, están que “truenan” y buscando culpables, lo que propició ya un pleito entre el líder de Morena, Mario Martín Delgado y el frustrado senador guerrerense con licencia.

A nadie debería extrañar este hecho, ya que quien es mejor conocido como el magistrado billetes,recibió instrucciones de Palacio Nacional y está dispuesto a cumplir la encomienda, sin quitarle “ni una coma”. ¡Qué tal!

Municiones

*** En el marco de la Cumbre de Líderes del mundo sobre el Cambio Climático, en México, Grupo Salinas renovó su compromiso social con los lineamientos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de desarrollo sostenible. Grupo Salinas, que preside el empresario Ricardo B. Salinas Pliego, se comprometió nuevamente a desarrollar metas ambiciosas, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta Iniciativa de Sostenibilidad Corporativa voluntaria, la más grande del mundo, busca fortalecer acciones en favor de los Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción e impulsar la Agenda 2030 que promueve el desarrollo sostenible. Durante la firma de este importante pacto mundial, estuvieron presentes Ninfa Salinas Sada, Vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas; Martha Herrera, Presidenta del Consejo Directivo de Pacto Mundial México; Alejandro Valenzuela, Director General de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, y Adriana de la Puente, Directora General de Bienestar, Comunicación e Integración de Grupo Salinas. Ninfa Salinas señaló que este grupo empresarial “promueve la inclusión digital y financiera, garantiza la no discriminación, contribuye al desarrollo del talento y a las condiciones laborales de calidad, y a través de Fundación Azteca impulsa el acceso a educación de excelencia”, al tiempo que hizo público el compromiso de Grupo Salinas con los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de ONU Mujeres, lo cual fortalecerá el desarrollo y el bienestar en todos los niveles de la sociedad; pues dijo, la igualdad de trato entre mujeres y hombres es una práctica acertada para los negocios y para generar prosperidad incluyente. Es así como una vez más, Grupo Salinas que comanda Ricardo Salinas Pliego, marca la ruta a seguir en la búsqueda de soluciones de las principales preocupaciones que aquejan a la sociedad de México y el mundo, principalmente, para generar prosperidad incluyente y que a todos nos vayan bien. Enhorabuena.

*** No cabe duda que la campaña de Mauricio Tabe, panista que aspira a ocupar la alcaldía de Miguel Hidalgo, se desmorona sin que nadie pueda evitarlo. Este hecho quedó confirmado cuando otra brigada de 17 integrantes, se sumó a la campaña del morenista Víctor Romo, actual alcalde de dicha circunscripción que busca reelegirse. Pero eso no es lo peor que le está pasando al panista, se supo que él y su jefe, el diputado Jorge Romero Herrera, son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para nadie es un secreto la amistad que tienen ya de varios años, el ex senador panista, José Luis Lavalle -hoy en la cárcel por el caso Odebrecht-, ni más ni menos que con Jorge Romero y, por antonomasia, con Mauricio Tabe, incondicional del propio Romero y sus muy cuestionables “negocios” ¿Será de esa relación de donde salió la casa que dice tener en la zona Palmas el hoy candidato panista? Veremos en qué termina ese vínculo y si le permite llegar al final de su tórrida campaña al aspirante panista a gobernar la alcaldía Miguel Hidalgo o antes se va a la cárcel.

