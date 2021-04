¿Se atreverá Morena?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

La pregunta es sencilla: ¿se atreverán en Morena a bajar de la candidatura a diputado al todavía legislador Saúl Huerta?

El diputado poblano se encuentra denunciado por intento de abuso sexual en contra de un menor, por lo que fue detenido y liberado debido al fuero constitucional del que gozan los políticos electos en las urnas.

Normalmente el personaje debía continuar detenido y sujeto a investigación y proceso, cosa que no se hizo basado en su inmunidad, aunque, aparentemente, las pruebas lo acusan.

El caso del diputado Huerta (vinculado familiarmente con el gobernador de Puebla) se viene a sumar a una serie de personajes provenientes de Morena, Movimiento Ciudadano y otros partidos que tienen que ver con delitos sexuales, los que son atenuados por pertenecer a la clase política, lo que parece darles patente de corzo.

Félix Salgado Macedonio todavía mantiene en el aire la posibilidad de ser abanderado de Morena al gobierno de Guerrero, aunque será hasta el lunes cuando el Tribunal Electoral defina si le regresa la candidatura o avala el rechazo externado por el INE.

La duda no se basa en las denuncias que tiene Salgado Macedonio por presunta violación de mujeres y otras denuncias relacionadas con la violencia, sino porque no declaró los gastos realizados durante una precampaña, los que no superan los 20 mil pesos.

Hay quienes consideran que la negativa del INE a su candidatura está relacionada con los otros asuntos en los que el guerrerense no fue sancionado, es decir como una especie de ajuste de cuentas, ante la imposibilidad de actuar en consecuencia de unos delitos que el ministerio público no continuó.

Para colmo de males, el candidato al gobierno de Zacatecas, David Monreal fue captado en un video rozando en público los glúteos de una candidata de su partido a una alcaldía.

Es cierto que por ser el partido mayoritario y el favorito para los comicios del 6 de junio próximo, los casos en que están inmiscuidos actores políticos de Morena son magnificados, pero la realidad nos enseña que la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional es la que menos sanciona estas conductas negativas.

La existencia de las redes sociales y el uso de la tecnología muestras las bajas e insanas pasiones de algunos personajes de la vida política del país, lo que genera morbo, pero no pasa de ahí.

Los personajes acusados siguen su ruta, sin transitar por grandes problemas y la sigue su rumbo, dejando solamente la mácula de ese oscuro incidente.

Hasta ahora ese ha sido el camino y no el de actuar con la ley en la mano y menos en el caso de aquellos que gozan del tan llevado y traído fuero que es usado como pretexto para no someterlos a juicio,

Veremos si en el caso de Saúl Huerta Morena reacciona de otra manera contraria a la de siempre y, cuando menos, le retira la candidatura y lo conmina a presentarse ante la autoridad sin fuero alguno que lo proteja.

Y si se mantiene como candidato, cuál será la reacción de los votantes que viven en colonias como la Noria, Agua Azul, Mayorazgo y los centros comerciales El Dorado y Angelópolis, si refrendan su confianza en él o si lo rechazan en las urnas.

*****

Para Morena son malas noticias que en dos estados en los que inició como cabeza en las preferencias de los ciudadanos, haya descendido y hasta rebasado en encuestas y sondeos recientes. En Nuevo León el Clara Luz Flores se desfonda y se va hasta el tercer sitio, detrás del priista Adrián de la Garza y del abanderado de MC, Samuel García, y en Sonora, Ernesto Gándara de la alianza PRI, PAN y PRD, le pelea las simpatías del electorado al nominado por Morena, Alfonso Durazo, en lo que se advierte un cierre parejero.

Sin embargo, Morena se mantiene como el partido favorito en la mayoría de los estados con elección de gobernador, salvo los casos de San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua y Baja California Sur.

