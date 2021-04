AMLO aprovechó la cumbre climática de Biden para hacer proselitismo interno

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Y AMLO lo hizo. Dejando de lado la advertencia de que al mandatario norteamericano no le interesaba su propuesta, el mexicano de cualquier forma planteó su propuesta de sembrar árboles y otorgar visas a migrantes centroamericanos para Estados Unidos.

Sin el menor deseo de participar seriamente en el foro climático de más alto nivel convocado por Joe Biden y con una política energética interna totalmente opuesta al uso de energías limpias-ecológicas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se echó su rollo.

La propuesta de AMLO a Biden es simple: extender hacia Guatemala, El Salvador y Honduras el Programa Sembrando Vida aplicado en el sureste mexicano para luego otorgar visas a participantes, y después abrir procesos de nacionalización en EU a centroamericanos.

Todo eso, financiado por el gobierno de Biden.

La propuesta la hizo AMLO a pesar de que colaboradores del presidente norteamericano le habían advertido un día antes que eso no entraba en los planes del mandatario estadounidense.

Quedó así en evidencia que el interesado en plantear lo del programa de Sembrando Vida para Centroamérica dentro de la cumbre climática, era López Obrador.

Sin otra explicación que utilizar ese foro como una forma de promocionar su propio programa dentro de sus simpatizantes dentro de México, ahora que estamos en elecciones.

Una propuesta que nada tenía que ver con los objetivos de la cumbre que eran los de reorientar políticas, programas nacionales de desarrollo y operación de plantas industriales dentro del uso de energías limpias para disminuir el calentamiento global en al menos 50 por ciento para 2030.

Su participación fue para que acá, sus adictos digan: ¡ah! mi presidente planteó un programa chido al mundo.

Senado aprueba nueva Ley de Hidrocarburos

En medio de múltiples cuestionamientos de la oposición PAN, PRI, PRD y MC, la mayoría de Morena, Verde y PT aprobó ayer en el Senado la nueva Ley de Hidrocarburos.

El dictamen fue sacado adelante sin cambio alguno de cómo les llegó de la Cámara de Diputados, donde tampoco le movieron ni una coma de cómo se las envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cómo en San Lázaro, en el Senado la mayoría legislativa adujo que esta nueva Ley, que los opositores consideraron inconstitucional, rescata soberanía para la Nación.

Como en tiempos de Lázaro Cárdenas indicaron los energéticos serán para beneficio del país.

En su debate, participaron desde el senador Ricardo Monreal, líder de Morena; los panistas Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez; Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, hasta el independiente Emilio Álvarez Icaza y otra decena de legisladores.

Unos alegaron que la nueva ley servirá para confiscar y expropiar empresas privadas, mientras que los defensores advirtieron que dará seguridad energética al país.

Monreal dijo:

“Los recursos energéticos deben permanecer bajo la propiedad nacional, el control y la gestión del Estado”.

Aprobado el dictamen, fue enviado al presidente López Obrador para su promulgación.

Una vez que el Diario Oficial de la Federación lo difunda, afirmaron los opositores, se presentarán los recursos de inconstitucionalidad.

¡Ufff!

“Prenden” las campañas contra Morena

Conforme la campaña entra en su fase final, las encuestas advierten que los candidatos de las alianzas PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano no sólo alcanzan, sino que rebasan a los de Morena en ya varios estados.

En el sondeo dado a conocer ayer por El Universal, el ex alcalde priísta de Hermosillo, Ernesto, El Borrego, Gándara, se ubica en empate técnico con el ex colosista, ex priista, ex foxista y ahora morenista, Alfonso Durazo, en Sonora.

Y la tendencia advierte que mientras el primero va en crecimiento, el segundo cae frente a las preferencias del voto.

En situación similar va el senador del MC, Samuel García, quien ya mantiene una ventaja sobre los 10 puntos por encima del priísta Adrián de la Garza y de casi 20 de la neo-morenista Clara Luz Flores, quien ya se hundió a un tercer lugar.

El mismo caso pita en Baja California, donde el priísta encubierto por el PES, Jorge Hank ya está dejando atrás a la morenista Marina del Pilar Ávila.

Parece que el cierre estará marcado por el derrumbe de aspirantes morenistas, quienes no sólo se enfrentan a sus opositores de PRI, PAN, PRD y MC, sino a fallas y conflictos internos en Morena.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa