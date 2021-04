Gojira anuncia su nuevo álbum “Fortitude”

Estará disponible a partir del 30 de abril

La banda ya compartió el primer sencillo de este álbum, “Born For One Thing”, que ya está en las plataformas digitales

Gojira, la banda nominada dos veces al Grammy ha anunciado los detalles de su nuevo y esperado álbum, “Fortitude”, el cuál será lanzado el próximo 30 de abril. La banda ya compartió el primer sencillo de este álbum, “Born For One Thing”, que está disponible en todas las plataformas digitales y acompañado de un video musical dirigido por Charles De Meyer rodado en Francia y Bélgica. Ya disponible para pre-ordenar, “Fortitude”, se destaca como el primer álbum de “Gojira” después de cinco años después de MAGMA, LP nominado al Grammy en el 2016.

Como si se quitara la piel y dejara al descubierto una armadura en su lugar, “Born For One Thing” representa una evolución natural para la aclamada banda francesa. “Debemos practicar a desapegarnos de todo, empezando por las cosas materiales” dice el vocalista y guitarrista Joe Duplantier sobre el mensaje anti consumista de la canción, que fue parcialmente inspirado por los filósofos tibetanos y tailandeses que leía en su juventud en Francia. “Ten menos pertenencias, y regala lo que no necesitas, porque un día tendremos que dejarlo todo y si no lo hacemos, nos quedaremos como fantasmas atrapados entre dimensiones.”

Grabado y producido por Joe Duplantier en Silver Cord Studio, su propio estudio en Queens, Nueva York, y posteriormente mezclado por Andy Wallace (Nirvana, Rage Against The Machine), “Fortittude”, es una colección de canciones que instan a la humanidad a imaginar un nuevo mundo y hacerlo realidad. Inicialmente, la banda sentó las bases de “Fortittude”, el año pasado con el lanzamiento sorpresa del sencillo “Another World.” NPR aclamó el tema como “un éxito apocalíptico” mientras que Stereogum declaró, “Gojira es una de las instituciones de metal underground más importantes de este siglo.” Votado por los fans como el lanzamiento #1 de los “5 Álbumes más esperados del 2021” de “Revolver”, FFortittude”, continúa con la larga tradición de Gojira de aprovechar su música como un vehículo para el activismo ambiental con canciones como “Amazonia” y “The Chant” no solo analizando casos críticos, sino también estimulando a los oyentes a tomar acción.

En MAGMA (2016), Gojira encontró la fuerza y el éxito a través de un singular compromiso con la autorreflexión. Este disco tan personal, escrito en memoria de la difunta madre de los hermanos Duplantier, supuso un doloroso punto de inflexión para el grupo francés. El álbum le valió a la banda dos nominaciones al Grammy como ‘Mejor Interpretación de Metal’ y ‘Mejor Álbum de Rock’, y tras su lanzamiento, MAGMA ocupó el puesto #1 en la lista de “Álbumes de Hard Rock” de BILLBOARD, una novedad para una banda francesa. MAGMA se consolidó como uno de los álbumes más reconocidos del 2016, ganando el codiciado título “Álbum del Año” de Metal Hammer y posicionándose entre “Los 20 Mejores Discos del Metal del 2016,” de Rrrolling Stone y dentro de “Los 50 Mejores Discos del 2016” de Consequence Of Sound y en la lista de “Top 10 Metal Albums”.