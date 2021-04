La estrategia de vacunación

Desde el portal

Ángel Soriano

Al iniciarse la semana próxima la vacunación a la población de 50 a 59 años de edad, iniciar el canciller Marcelo Ebrard su periplo por los países productores de vacunas y el anuncio de que México envasará la Sputnik, aun cuando sea a toro pasado, es conveniente rectificar la estrategia de vacunación, no siempre efectiva ni eficaz.

Pues mientras millones de jóvenes en edad productiva recorren diariamente sin protección las calles de México y del mundo, los correcaminos van por lugares escarpados en busca de ancianos en sus humildes moradas que, desde décadas, viven aislados. Respetables todos los seres humanos cualesquiera su condición o modo de vida, hay también de riesgos a riesgos.

En la Ciudad de México cualquier tipo de transporte, lo mismo que las calles, establecimientos y oficinas públicas y privadas, están saturadas de miles de personas; millones de personas saturan el espacio público, con la protección y cuidados recomendadas por las autoridades que resultan insuficientes para lograr la inmunidad.

Lo ideal hubiese sido vacunar en espacios saturados de las grandes urbes donde se ha asentado la pandemia y de ahí hacia el área rural que, por desgracia, tampoco ha sido cubierta. Desde luego que las autoridades aducen que no hay vacunas suficientes por falta de producción y problemas de logística para su traslado, pero se empezó al revés. Estamos todavía por ver las consecuencias.

Turbulencias

Avanza la vacuna Patria con apoyos

Desde una empresa especializada (Avimex) en vacunas para animales, hasta grandes corporativos nacionales e internacionales, así como instituciones de investigación y enseñanza superior, participan en la elaboración de la vacuna mexicana Patria que en realidad sólo será un ensamble sin ninguna aportación de la ciencia nacional, pues se ha contratado a expertos y empresas especializadas pero Conacyt no ha aportado nada en la investigación, sólo la distribución de los recursos y el presupuesto para el pago de las facturas y honorarios de las compañías contratadas para desarrollar el producto. Es como el mezcal o el tequila, hay un productor y el que paga le pone su marca… Se multiplican los bloqueos en calles y avenidas de la ciudad de Oaxaca, lo mismo que en el interior del estado a consecuencia de la falta de atención a las demandas de diversos sectores. El origen está en que la mayoría de los funcionarios por no ser oriundos de la entidad desconocen y se sienten alejados de los problemas, lo mismo que de la gente. El desconocimiento es tal que hasta laSecretaría de las Culturas del Gobierno del estado promueve la celebración de la Noble y Leal Ciudad de Antequera que es una denominación -muy elegante desde luego- impuesta durante la Conquista pero que fue cambiada a Ciudad de Oaxaca hace 489 años para que, tras la muerte de don Benito Juárez, se designara Oaxaca de Juárez, que es el nombre oficial. La confusión data de hace 4 siglos y los encargados de nuestras celebraciones no se han dado cuenta de tamaño dislate… Resulta insuficiente la separación de la bancada de Morena del diputado pederasta Saúl Huerta, la sociedad en su conjunto demanda llevarlo a prisión, lo mismo que al senador con licencia Félix Salgado Macedonio y sanción para el mano larga de David Monreal, pero la falta de justicia abona en el desprestigio del partido en el poder y, de continuar la impunidad, se podría considerar que es una estrategia de campaña para demostrar al mundo quién es el que manda en México. Es decir, la fuerza del poder político por encima de los valores morales y de los derechos humanos y libertades ciudadanas.

