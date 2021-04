¿Estrategia fallida en la Presidencia?

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Hay desconcierto y enojo en Palacio Nacional. Se desdibuja el proyecto político transexenal del presidente. Como en la novela de René Avilés Fabila, el inquilino del inmueble virreinal es el gran solitario de Palacio. No necesitó ver el fin de su sexenio para comprender que peligra su estrategia de trascender los límites de su presidencialismo.

En unas semanas se acabó la magia de un poder que parecía omnímodo y que mantiene en la ensoñación a millones de mexicanos que ahora dudan de la tierra prometida, que ven cómo desaparece la esperanza de un México sin pobreza y sin corrupción.

El Presidente acarició durante más de doce años la idea de llegar a la Presidencia para imponer un sistema populista setentero, manejado por un solo hombre desde la Presidencia, sin contrapesos ni división de Poderes.

El soporte formal lo daría una estructura social considerable -30 millones de votos-. Los cuales serían recompensados mediante el uso clientelar de los programas asistenciales.

Para ello se requería de una bolsa presupuestal multimillonaria que se formó con la desaparición de fondos y fideicomisos, el despido de burócratas, recortes a las dependencias y aniquilación de organismos autónomos, entre otras medidas como la cancelación de guarderías o el desabasto de medicamentos contra el cáncer.

Complemento de esas acciones fue el sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial. El presidencialismo galopante se fortaleció a lo largo de dos años hasta que comenzaron los tropiezos.

Un INE realmente independiente se rebeló a ser sometido y aceptar las instrucciones desde Palacio y ha cumplido como árbitro electoral neutral. Sus resoluciones incomodaron al Ejecutivo, quien amenaza con desaparecerlo y tener un instituto a modo. Mientras eso ocurre, se atrincheró en el TEPJF, el que hasta ahora le había sido consecuente.

Sin embargo, los magistrados demostraron su respeto a la ley y validaron las resoluciones del INE para anular las candidaturas de los abanderados de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Entonces montó en cólera el solitario de Palacio y amenaza nuevamente con desaparecer esas instituciones porque “atentan contra la democracia”.

Además, los órganos electorales eliminaron la sobrerrepresentación en las Cámaras, fórmula mediante la cual el partido en el poder obtuvo, en 2018, 39 diputados adicionales.

En la estrategia presidencial se contempla la sumisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual se le quiere hacer una modificación para disfrazar la reelección de su presidente con vistas a modificar la Constitución y hacer lo propia para la Presidencia.

Los golpes electorales han sido muy duros para quien conduce los destinos del país y eso además de molestarle lo ha alejado de su círculo cercano, quienes en una desesperada defensa lo han hundido más con las desafortunadas declaraciones de su consejero jurídico, quien tuvo que disculparse por querer acallar a la prensa.

Hasta ahora no le ha salido nada, lo cual lo enfurece y arremete contra los medios, la oposición, los empresarios, las autoridades electorales, los médicos y todo aquel que no comulga con su proyecto populista. Hasta amenazó a los ministros de la Corte si no avalan la reelección disfrazada de su presidente, a quienes a priori calificó de corruptos.

De no prosperar la desde hoy criticada reforma para extender anticonstitucionalmente por dos años más el periodo del presidente de la Corte, el gran solitario de Palacio, como se ve en las tomas de sus recorridos por los pasillos del inmueble virreinal o como la silla vacía que hay cuando rinde sus informes trimestrales, estará más solo que nunca.