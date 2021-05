Karla Ávila Anaya y Gerardo Jiménez Saiz defenderán los derechos de los periodistas

Además de luchar por la seguridad ciudadana

Ella es candidata a diputada federal por el Distrito 10 en la alcaldía Miguel Hidalgo y él es postulante plurinominal, ambos de Fuerza por México

Arturo Arellano

Karla Ávila Anaya es candidata a diputada federal por el Distrito 10 por Fuerza por México en la alcaldía Miguel Hidalgo, mientras que Gerardo Jiménez Saiz es postulante plurinominal por el mismo partido y aunque solo Ávila aparecerá en la boleta a nivel diputación federal para las próximas elecciones, ambos personajes están preocupados por defender tres principales causas, primero la seguridad, segundo la educación y tercero los derechos de los periodistas.

De tal manera que las propuestas como eje de campaña de Karla Ávila es apoyar al gremio de periodistas, fotógrafos, camarógrafos, editores y de todos los que se dedican a a realizar la difícil labor de prensa, es decir, que piensan incentivar una miscelánea fiscal donde el gremio pueda acceder a un seguro de desempleo, seguro de vida, seguro de gastos médicos y un fondo de retiro digno con acceso a vivienda.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, tanto Karla Ávila como Gerardo Jiménez, ofrecieron detalles de esta postura en su campaña, inicialmente Jiménez, quien además ha trabajado por años en el gremio periodístico y es autor de diferentes obras literarias, comentó “quiero recordar que antes de la pandemia, los periodistas tuvimos acceso a los mejores eventos, encuentros con los mejores artistas, tuvimos acceso a todo, menos a un retiro digno, por lo que he visto una lista de grandes periodistas, que tuvieron que terminar boteando por darle un funeral digno a otros compañeros, lo cual es lamentable”.

De tal manera, que le surge la inquietud de hacer algo por el gremio “esta inquietud nace de la parte vivida, del compartir el mismo trabajo y las mismas condiciones. Yo creo que se empieza desde el punto de buscar con los sindicatos, que les den mejores prestaciones, no solo a ti, sino a tu familia si ya no estás, para tus hijos, una mensualidad de retiro para las personas que dejan. Inicialmente debemos estructurar una ley para proteger los derechos íntegros del gremio”, sentenció.

Seguridad debe hacer eco entre los vecinos

Por otra parte, Karla Ávila, ahondó en el tema de la seguridad, “se propone desde mi trinchera hacer cuadrantes, donde puedas como vecino ser un eco, la voz de tus necesidades, que si están en apuros todos puedan acceder a aplicaciones y que éstas no solo estén conectadas al C4, sino a los mismos vecinos, para que pueda haber una reacción más inmediata y mayor presión a las autoridades”.

Y es que lamentablemente, desde la percepción de la candidata “a final del día los robos no han bajado, incluso los rateros están llegando a tu casa donde se supone que era tu espacio seguro. Por ello debemos pelear por una policía bien capacitada, propongo una policía rosa, es decir, que sea amigable, donde sepan como actor, tanto a nivel de civismo, como de derechos humanos, pero que también cuenten con buenos salarios, a fin de que la gente se pueda acercar con confianza a ellos”.

Al enfrentar una crisis sanitaria, el destacado periodista Gerardo Jiménez reconoció que la línea de salud quedó muy golpeada, pero con ello “quedaron en evidencia las líneas de corrupción, compras fantasmas, se dejó muy en claro que esta sociedad está lista para todo, menos para estar unidos frente a una circunstancia de este tipo. Es por ello que parte de las propuestas que tenemos es atacar problemas de fondo, es decir recobrar el civismo porque si tienes tus valores y el respeto por delante, es más fácil enfrentar cualquier crisis”, aseguró.

Acciones inmediatas en materia de educación

Karla Ávila detalla que una de sus primeras acciones será “en materia de educación, haremos que llegue una caravana para regularizar a los niños que no han podido estar al corriente en alguna materia, no solo matemáticas, español, sino otras áreas como música, arte, periodismo, escritura y otras”.

Finalmente, destacó que “estoy empezando en esto, soy una empresaria, soy una ciudadana que me cansé de decir ‘yo hubiera hecho esto o aquello y sería mejor’, de modo que decidí no decirlo sino realmente hacerlo, recorrí mi alcaldía para ver cómo podemos tomar las riendas. Queremos un cambio y para ello debemos trabajar, no sólo llegar a casa a ver en la televisión lo que tenemos”.

Ambos comprenden la desconfianza de la gente en los políticos “la desconfianza completa en los políticos está muy bien ganada, de este lado de la tribuna me da mucha desconfianza con quienes hablo, con quienes comparto, porque tienen un colmillo muy largo. Que la ciudadanía tenga desconfianza es normal, yo también la tengo, tengo terror, pero podría quedarme con ese miedo y prefiero decir ‘voy a hacer, voy a intentar, lo haré con todos mis recursos a mi alcance”.

Con la ambición de generar cambios a nivel seguridad, educación y cultural, también pretenden un esquema de libro de texto gratuito con valores del entretenimiento y del espectáculo “que así como leemos sobre la época barroca, el romanticismo, también podamos hacerlo sobre quienes fueron los iconos del cine mexicano, sobre la cultura popular y que se vuelva una cultura académica”.

Karla Ávila y Gerardo Jiménez tienen la página de internet al alcance de la ciudadanía para informarse más sobre su campaña: karlaavila.com o en redes sociales @karaavilaanaya.

