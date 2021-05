Nada bien le pintan las elecciones a Morena

Índice político

Francisco Rodríguez

El pueblo está exhausto. No soporta más que la política sea eso que sólo le interesa a los políticos, ni que se tome como una argucia para calmar instintos de perpetuidad en el poder. La política es aquello que hoy nos interesa a todos porque esas dos posturas tradicionales son las que nos tienen en coma.

La Nación, enferma, hambrienta, desempleada y sedienta de justicia es la que está de por medio. Si no la hemos tomado en cuenta en el pasado hoy es tiempo de hacerlo, de actuar pensando en la democracia, en la supervivencia y hasta de un elemental sentido del honor y del decoro.

El voto de castigo vela armas desde ahora, porque la opacidad, el desmadre, la corrupción, el simulacro y la mentira han encarnado en el modito Tepetitán de gobernar. Eso de esconder por cinco años los contratos de las vacunas imposibles ha colmado el plato.

Lo mismo que la táctica de no hacer público el informe sobre los costos y los concesionarios de la refinería de Dos Bocas, ni los datos sobre los terrenos para la construcción de los cuartelillos de ese bodrio que a final de cuentas es la Guardia Nacional, o el poner en reserva por cinco años la información sobre los proyectos fracasados de Pemex. Todo huele a zorrillo aplastado a media carretera.

¿Sobrevivirá la Nación después de la destrucción de dos años?

Todo es materia de encubrimiento: las razones para liberar a Ovidio El Ratón Guzmán, la información sobre la compra de los terrenos de Santa Lucía, la reserva de la investigación sobre el caso Cienfuegos, los dispendios de Beatriz Gutiérrez la cónyuge sedicente, todo es materia de soslayo, de secretos de policías chinos sobre materias ya juzgadas por la opinión pública.

Debemos conocer de primera mano los trastupijes de quien se piensa “caudillo”, pero no es más que un caporal habilitado para encubrir las actividades del narcotráfico, encargado de desaparecer toda duda‎ sobre las sarracinas que se cometan, tiene que pasar a la báscula, o mínimo ser reducido a funciones que no sean una amenaza para la seguridad nacional.

Al fin y al cabo, los ricos empoderados sólo son pobres diablos que quieren acumular más dinero. Ahora debemos obligarlos a que creen empleos y hagan con el poder algo de provecho. Ese es el punto fino de la fiesta. Que hasta aquí lleguen, porque todos somos iguales. La pregunta a resolver es si puede sobrevivir la Nación después de toda la destrucción llevada a cabo en sólo dos años.

La pregunta es ¿qué queda si ya se burló el sentido del voto popular de hace dos años? ¿Si el voto del cambio esperado sólo cambió el aparato administrativo, pero no el sistema, ni el régimen, ni la depredación? ¡Si no se ha cumplido ningún compromiso de justicia, de distribución, de planeación? ¿ Qué puede quedar, si no es la restauración?

País de un solo sujeto que hace todo lo que las leyes le prohíben

La pandemia enquistada por incompetencia y las enfermedades ordinarias, imposibles de atender por la falta de medicinas, cuyo presupuesto se ha dedicado a la obsesión electoral, es un cóctel peligroso que atenta directamente contra los más pobres y engorda los bolsillos de quienes más tienen.

En un abrir y cerrar de ojos, en sólo dos años, México se ha convertido en una dictadura feroz. La divisa generalizada es sólo apropiarse de los demás, con un añadido macabro: nadie tiene derecho a vivir fuera de sus redes de complicidad, ni a reprochar el pantano de sus truculencias, pues según ellos, todo se hace en nombre de una engañosa transformación.

Nadie puede, ni debe, resistirse a sus corruptelas. El que lo haga, está de antemano fuera de su mundo. Su ferocidad es cobarde y ventajosa en grado sumo. Este es el país de un solo sujeto enfebrecido por el poder, capaz de hacer todo lo que las leyes prohíben, a contrapelo del mundo y de la convivencia pacífica. Y así no se puede.

Imperativo actuar, antes de que México sea pasto de las llamas

El objetivo de las elecciones intermedias no es otro que desarmar a los traidores a las causas nacionales, a los farsantes que se formaron en las comedias del populacho estudiantil para después agacharse ante la mínima solicitud de los poderosos, y aún sin ella. Dispuestos a todas las vergüenzas, con tal de conservar sus privilegios y su desatada ambición.

El remedio no puede ser otro que lo contrario a los que estos sujetos han representado para la suerte del país. Es por eso que ya nadie se sorprende cuando se le dice que se necesita revisar lo prestado e imponer otro estilo de vida para luchar en serio contra la injusticia, la inseguridad, el militarismo, el hambre y la miseria. Ya nadie quiere seguir encadenado a esta locura.

Es un imperativo nacional. No lo oye sólo el enajenado que no quiere escuchar. Es el momento de actuar, mañana puede ser demasiado tarde y además no lo perdonará nadie que pueda subsistir en este territorio en llamas.

En elecciones locales Morena se ha derrumbado hasta en un 60%

Unidos, sociedad y gobierno, debemos recuperar la interlocucion, sembrar los puntos de acuerdo, generar la confianza necesaria para que regrese la inversión productiva, para hacer que renazcan las actividades agropecuarias, mercantiles, industriales y de servicios.

Un ligero acercamiento a los pronósticos electorales del próximo e inminente mes de junio, nos indica que los ánimos del votante antisistema morenista están realmente caldeados: la votación por Morena en las elecciones locales se ha derrumbado hasta en un sesenta por ciento en promedio, de la obtenida en las presidenciales de 2018.

Nos indican los estudios demoscópicos serios que la votación obtenida en su peor momento por los partidos de la alianza federalista, PAN, PRI y PRD sería comparable o mayor que la obtenida por Morena. En los peores momentos, los partidos de la coalición han alcanzado seis o siete puntos por encima del partido oficial. Y se trata de datos duros, incluso levantados en los distritos que están en juego.

Imposible que los nuevos partidos puedan conservar su registro

Las esperanzas del oficialismo radican en que los partidos satélites a los que se les concedió el registro de última hora, puedan aportar la cantidad de votos que sea necesaria para lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y ganar la mayoría de las quince gubernaturas en disputa, más alcaldías y diputaciones locales.

¡Lástima! Es una misión imposible para los partidarios de Morena. Los partiditos satélites no han podido comprobar que puedan conservar su registro. Mientras el PT y el Verde son chivos demasiado vistos como para generar avalanchas de simpatías.

Para lo único que están sirviendo es para ser el colchón de caída donde se postulen los candidatos desechados por las tribus de Morena y estén en posibilidades de competir. Los votos que puedan atraer los Verdes y los del Trabajo, coaligados con Morena, pero resentidos por haber sido hechos a un lado en candidaturas donde querían puntear, son tan inciertos como engañosos.

Momento de que en las “mañaneras” empiece a recoger sus varas

Los estudios en cuestión no toman en cuenta el hartazgo de la gente que vive en los estados aplastados por la inequitativa distribución del presupuesto. Ahí, en esos estados que cuentan con el mayor número de electores del país, está anidado un voto de castigo, imposible de capturar por los brigadistas de Morena.

Por el partido oficial menos, porque simplemente, no existe. Y lo que existe, está desgarrado en reyertas intestinas. La ambición por el poder ha hecho que resurjan personajes impresentables, ligados con grupos delincuenciales.

La restauración es posible. Pero la ignorancia es atrevida, y de aquí a entonces ocupará el fervorín de las “mañaneras” para seguir insultando a todos. Deben empezar a recoger las varas. Su destino está marcado.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Está muy nervioso. Irritable. Así describen algunos de los cercanos al actual Andrés Manuel López Obrador. ¿La razón? La pésima conducción de Morena, a cargo de Mario Delgado, personero de Marcelo Ebrard. Por los pleitos internos que no cesan. Por las deserciones. Por lo poco que ya queda de aquel Movimiento que en 2018 consiguió echar de Los Pinos a quienes, hasta ahora, han sido los gobernantes más corruptos después de Miguel Alemán Valdés. Y en las “mañaneras” ya se le empieza a notar.

