El peritaje en la “Línea Dorada”

Punto por punto

Augusto Corro

Se investigará a fondo que fue lo que propició la tragedia en la “Línea Dorada” del Metro en la que perdieron la vida veinticinco personas y 79 resultaron lesionadas.

Inmediatamente surgió la pregunta: ¿realmente se tratará de llevar a cabo un peritaje para deslindar responsabilidades?

Es difícil creerlo y aceptarlo. No olvidar que en el caso se encuentran involucrados personajes importantes del gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

Nos referimos a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, quienes aparecen como los principales sucesores del presidente López Obrador.

¿Se conocerá la verdad de la tragedia? Será una investigación difícil pues se tocará a funcionarios, constructoras, etc.

Como señalamos en este espacio, la “Línea Dorada” empezó con irregularidades en su construcción, operación y mantenimiento.

Vamos a esperar los resultados del peritaje, pues se trata de un hecho en el que no caben las especulaciones.

Las fallas en las instalaciones del Metro son objeto de denuncias constantes por parte de los usuarios y de los propios trabajadores.

En el caso de la “Línea Dorada” se advirtió de un posible colapso de la construcción en la estación Olivos. Las autoridades no atendieron el aviso.

En los capitalinos se tiene la idea de que viajar en el Metro se corren riesgos por muchas razones, entre otras por su mantenimiento deficiente.

Pero esos millones de usuarios saben que son pocas las alternativas de transporte para ir a su trabajo.

Es obligación de las autoridades brindar seguridad total en el transporte público. Desde su inició la construcción del Metro fue un gran reto.

Pero algo ocurrió que el tren subterráneo se convirtió en un problema de difícil solución. Ahí están los accidentes que lo demuestran.

¿Qué sigue? ¿Usted qué opina amable lector?

Otro periodista asesinado

En Sonora, fue asesinado el periodista Benjamín Morales. La última vez que se le vio con vida fue la noche del 2 de mayo. En la mañana del 3 lo encontraron muerto, con impactos de arma de fuego.

El comunicador fue fundador del sitio Noticias Xonoidag, en Sonoyta, Sonora.

El cuerpo del periodista fue abandonado en un predio por la carretera que conduce de Sonoyta hacia Caborca. Cerca había una cartulina con mensaje de los delincuentes. No se informó del contenido del texto.

Desafortunadamente, la espiral de violencia no cede en México, donde la impunidad alcanza cifras espeluznantes.

Por ejemplo, los feminicidios son noticia diaria que no causa mayor impacto. Las mujeres son asesinadas y no los victimarios no son perseguidos, menos castigados.

En esa línea de crímenes impunes se encuentran los casos de asesinatos contra los activistas defensores de los derechos humanos y los periodistas.

Los caciques del pueblo y el crimen organizado son los que deciden sobre la vida o la muerte de los comunicadores.

Como se sabe, en México hay regiones en las que es importante la presencia de los narcotraficantes.

Esos delincuentes se encargan de presionar a los periodistas para que manejen la información conforme a sus intereses.

De no hacerlo, se corre el peligro de sufrir hechos criminales que van desde las amenazas hasta las agresiones mortales.

Según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), 65 periodistas murieron en el ejercicio de sus funciones durante 2020.

También dijo que México encabeza la lista de países con más de agresiones a periodistas por cuarta vez en cinco años: van 14 asesinados.

El crimen de Benjamín Morales pronto se olvidará, como ocurrió con las decenas de periodistas que perecieron en el cumplimiento de su deber de informar.

¿Y las organizaciones de defensores de los derechos humanos? ¿Y las autoridades encargadas de proteger a los periodistas? Bien, gracias.

aco2742@hotmail.com