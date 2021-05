El venezolano José Hoek te lleva a un “Litoral” de música y emociones

Arturo Arellano

José Hoek publicó su nuevo sencillo llamado “Litoral” en todas las plataformas digitales, con lo que luego de los lanzamientos de “(No es) Igual” y “Dolly” a principios de año, continúa presentando nueva música, esta vez acercándose a sus influencias en la música electrónica inglesa.

“Litoral” es parte de una serie de lanzamientos planeados para este año, mostrando una faceta más fresca y pop de José Hoek, quien combina los sonidos análogos propios de la electrónica clásica, con elementos esenciales del pop rock, de lo cual platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN “ya llevamos tres canciones este año, lo que me tiene muy contento y ahora es ‘Litoral’, una canción que abre el rango de la música que vengo haciendo porque es más nostálgica y enérgica, ojala que la disfruten mucho”.

Añade que este sencillo evoca mucho a la playa “es interesante, le pasa a muchos amigos y me pasa a mí, asocian la playa con las fiestas y con la alegría, pero en este caso yo quería trabajar el mar y las costas desde un punto de vista más contemplativo, ese punto de vista de la introspección que implica quedarte viendo el mar, reflexionar, y en esa tarea di con una fotógrafa mexicana que se llama Mini Covarrubias, quien hizo un trabajo espectacular en evocar esa nostalgia, melancolía frente a la inmensidad del mar y me divertí mucho con ese punto de vista visual que quedo muy bien”.

Al ser parte de un disco que próximamente será lanzado, explicó “el año pasado sacamos disco y pensábamos salir a tocarlo en todas partes, pero con lo que pasó de la pandemia, no nos quedó más que regresar al estudio, por eso ya tenemos muy avanzado lo que será un nuevo disco. Tomamos la determinación de seguir grabando y como fueron saliendo las canciones, nacieron nuevos conceptos, con los que seguiremos jugando y finalmente lanzaremos el disco”.

Adelanta que el disco no será conceptual “a mí me encantan los conceptos, hay grandes, chicos, medianos y hay música que nace en conceptos muy ambiciosos, pero en este caso no es así, ahorita estamos fluyendo y los sonidos van encontrando por sí solos los puntos de conexión entre las canciones, porque yo no pensaba hacer un disco, hasta que lo terminamos, no como antes que nos sentamos a hacerlo, pero también es bonito que la música te vaya llevando”.

Al ser un músico latino con influencias musicales basadas en sonidos europeos comentó “yo creo que los latinos en particular somos muy pasionales, venezolanos, mexicanos, colombianos, sobre todo los artistas que llevamos mucha pasión detrás de las letras y de la música. Y en el caso de la música electrónica, la gente la piensa muy fría con muchas máquinas, pero lo que nosotros hacemos tiene mucha alma, muchas intenciones, es donde convergen mis influencias, por un lado, el discurso emotivo de los latinos y por el otro el sonido de Europa”.

De los shows en vivo comentó “el año pasado hicimos varios festivales digitales con varios artistas venezolanos, ‘yo me quedo en casa’ por ejemplo, pero ahora ya toca hacer uno propio, esperamos poder lanzar un concierto virtual en verano y con ello tener la excusa para ir ensayando y tener todo listo para cuando se pueda viajar seguro y hacer shows presenciales”.

En ese sentido, reconoce que será un reto captar la atención de la gente “Es un tema difícil, por ejemplo, en uno de los festivales digitales donde participé me decían que le pidiera a la gente que diera like, lo cual era muy raro para mí, me parecía patético, horrible (risas), no me acostumbro, tengo mucho que aprender, pero hay que hacer lo posible por seguir mostrando nuestra música. Sin duda será un reto conectar en este medio pero lo lograremos”, concluyó.

El sencillo de José Hoek ya está disponible en plataformas digitales, mientras que el show online será anunciado a través de las redes sociales del artista.

