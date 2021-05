Morena bloquea intento de investigar a Sheinbaum y a Ebrard

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En las filas de Morena hay un sentimiento de culpabilidad, porque la tragedia en la Línea 12 del Metro capitalino podría costar la “cabeza” de una de las figuras sobresalientes, tal vez un potencial candidato presidencial.

De otra forma, no se explica la vehemencia con que actuaron sus representantes y sus “satélites” en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde impidieron que se formara una comisión plural para investigar las causas del lamentable suceso.

En sus apuros, y por la costumbre de imponer su número, los senadores y diputados de Morena y asociados olvidaron el viejo principio de la picaresca política -en este caso no local, sino universal- que sostiene que, si algo no se desea resolver, se debe integrar una comisión para que lo investigue.

(Al respecto una curiosidad: al buscar en Internet, en una página de Argentina, titulada Agrovalle, se dice que dicha sentencia fue de Napoleón o del ex presidente de ese país sudamericano, Juan Domingo Perón. En otro portal, Expansión, de España, se repite el nombre del emperador francés, pero también se incluye como posible autor a un político local y rico empresario, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, quien entre otros cargos fue alcalde de Madrid a finales del siglo XIX).

De las dos fuentes mencionadas, me quedo con la cita del portal argentino:

“Algunos se lo atribuyen a Perón, otros a Napoleón, lo cierto es que cualquiera de los dos estaba cerca de la verdad sobre la siguiente sentencia: Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión. Gran verdad la del controvertido militar francés y/o, de Juan D. Perón. De hecho, sobran ejemplos que les dan la razón, ya sea en las instituciones públicas, empresas, asociaciones ciudadanas e incluso en una pacífica comunidad de vecinos”.

Aquí en México tenemos ejemplos, como las comisiones encargadas de esclarecer, por ejemplo, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio o encontrar posibles responsables del incendio de la guardería ABC de Hermosillo o del terrible caso de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, la noche del 26 de julio de 2014.

“Morenos” y asociados se opusieron a una supuesta “política carroñera”

Pero, volvamos al caso de la negativa de Morena y “satélites” de aceptar una comisión especial para investigar la reciente tragedia en la línea 12 del Metro Capitalino.

La propuesta la presentó la por la senadora del PAN Kenia López Rabadán, con el propósito de tener elementos para sancionar al o los responsables del accidente la noche del 3 de mayo.

Además, se propuso la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien estaba al frente del gobierno del entonces Distrito Federal cuando se construyó la referida Línea 12.

En su exposición la senadora panista censuró el subejercicio del presupuesto destinado al Metro, que según estimaciones de su grupo parlamentario fue del 9 por ciento.

Con este último aspecto alcanzó la figura de la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, de manera reiterada, ha sostenido que no hay tal subejercicio y que tampoco se ha recortado la partida para el Sistema de Transporte Colectivo.

Los legisladores de Morena y sus “satélites” se impusieron con sus 20 votos, contra 13 de la oposición unida; su principal argumento fue el rechazo a una “política carroñera”.

Diputados y senadores de la llamada Cuarta Transformación estuvieron así en la misma línea de su líder y guía moral, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también rechazó las acusaciones del PAN. En su conferencia mañanera del miércoles criticó a los integrantes del “partido conservador” por querer sacar “raja política” del accidente de la Línea 12 del Metro, cuya investigación, informó, será conducida por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con el respaldo del gobierno federal.

De paso, en la sesión a distancia de la Permanente, los legisladores oficialistas intentaron responsabilizar al también ex jefe de Gobierno capitalino, el ahora senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, por deficiencias en el mantenimiento del Metro.

Más allá de errores u omisiones, lo que seguramente más influyó en los beligerantes legisladores oficialistas es que, según especialistas, este lamentable suceso afectó sus expectativas de lograr una amplia victoria en las elecciones del ya muy cercano 6 de junio y hasta podría limitar sus expectativas para el 2024, pues los dos funcionarios involucrados, Sheinbaum y Ebrard, son potenciales sucesores de López Obrador.

El tercero en discordia, dicen los enterados, es el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a quien le corresponde en el actual receso legislativo conducir los trabajos de la Comisión Permanente, y por lo mismo, tiene mucho cuidado en evitar que ese órgano parlamentario sea escenario de cualquier evento que se pudiera interpretar erróneamente como un intento de frenar la carrera de los otros aspirantes presidenciales.

El PAN demanda el desafuero de Sheinbaum y renuncia de Ebrard

Lo que no pudieron evitar los legisladores “morenos” y asociados fue que el PAN buscara otra vía para tratar de evidenciar posibles equivocaciones de Sheinbaum y Ebrard.

La dirigencia de Acción Nacional presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos, que pudieran ser constitutivos de delitos, contra Sheinbaum y Ebrard.

Los panistas demandaron a la Fiscalía iniciar las indagatorias correspondientes y realizar las diligencias para pedir la declaración de procedencia y el inicio de juicio político contra la jefa de Gobierno de la CDMX y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La demanda, presentada por el Coordinador Jurídico del PAN, Raymundo Bolaños, y el líder local panista de la Ciudad de México, Andrés Atayde, también incluye al actual dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien era secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México al construirse la Línea 12, y a la directora general del Metro, Florencia Serranía Soto.

Mientras tanto, de gira por Quintana Roo, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que el país necesita a todos los mexicanos para que con su voto el 6 de junio por los candidatos de la alianza “Va por México”, desde el Congreso de la Unión frenen al gobierno autoritario y regresivo de Morena.

Acompañado por el dirigente estatal de su partido, Faustino Uicab, y la coordinadora estatal de la alianza, Mayuli Martínez, el dirigente de Acción Nacional anticipó que, una vez ganada la mayoría en el Congreso de la Unión, se buscarán equilibrios y, desde luego, una auditoría a las obras del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el nuevo aeropuerto.

Además, ofreció el respaldo de su partido al Instituto Nacional Electoral )INE), porque garantiza elecciones transparentes.

Tanto Mario Delgado Carrillo, como el gobierno de Morena en la Ciudad de México, tienen que dar una respuesta certera, oportuna, clara y justa a las familias de quienes resultaron víctimas de la tragedia en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), afirmó por su parte el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

“Todos esperamos acciones, pero a los morenistas les preocupa más encontrar cómo sacudirse la responsabilidad”, señaló el dirigente del tricolor.

México merece más que esto, enfatizó el líder priista en sus redes sociales, donde también señaló que “la austeridad no debe traducirse en negligencia. El ‘ahorro’ en mantenimiento del Metro, para luego derrochar en programas y proyectos estériles, es hipócrita y criminal. Mientras ellos se roban algunos pesos, a personas les robaron la vida”, añadió el dirigente priista.

Previamente, de gira por Guerrero, donde acompañó al candidato a gobernador de la alianza con el PRD, Mario Moreno Arcos, el presidente del PRI advirtió que “las cosas en México no van bien. El 6 de junio debemos poner un alto a Morena. Prometió mucho, pero no ha cumplido nada. No ha bajado la gasolina, el gas ni la luz, no hay medicamentos, ni vacunas, destacó.

Por ello, reiteró el compromiso de que su partido no sólo mantendrá los programas sociales, sino que también rescatará los cancelados por Morena, como los que beneficiaban a las mujeres.

