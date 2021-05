Tabe hace de las suyas en la Miguel Hidalgo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Guerra de lodo, el debate entre candidatos en Campeche

En cuanto a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, la disputa está a la orden del día. En este sentido, hay un caso que destaca es el de la circunscripción de Miguel Hidalgo, donde el candidato del PAN, Mauricio Tabe, sigue haciendo de las suyas y, según se sabe, el ex coordinador territorial de la campaña del panista, Hugo Torres, confirmó que a través de dos montajes orquestados por el propio Tabe, intentó desacreditar al candidato morenista a dicha alcaldía, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra.

A los inoperantes intentos de Mauricio Tabe, se sumó su coordinador de campaña, Jorge Triana, para tratar de restarle simpatías a Romo debido a que se encuentra, de acuerdo a diversas encuestas, mejor posicionado para ganar la elección del 6 de junio para reelegirse como alcalde en la MH.

Torres detalló que Tabe ordenó producir la campaña sucia sustentada en videos apócrifos, elaborado ni más ni menos que en el Estado de México, incluso hubo hasta “castings” para producir los dos montajes que se difundieron en redes sociales sobre una supuesta campaña de vacunación, con el fin de intentar difamar a Romo, con una estrategia de guerra sucia. Sí, cuando se difundió que Romo había prometido que conseguiría vacunas para los habitantes de dicha alcaldía.

En el video presentado, se aprecia a la actriz contratada para el montaje de “La Empleadora”, Elizabeth González, a quien luego ya no le gustó que su imagen fuera utilizada para engañar a la gente y calumniar a un candidato. Agregó que recibió más de 50 mil pesos por su participación.

Por ello, el equipo de campaña del candidato a alcalde de la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena-PT-PVEM, interpuso una denuncia formal contra el panista Mauricio Tabe, por los delitos de usurpación de identidad, fabricación de pruebas, difamación, más los delitos electorales que resulten.

Raúl Paredes, vocero de campaña del candidato de Morena, junto con un grupo de abogados del partido, lamentaron que Tabe sólo pretenda lucrar políticamente con un tema tan sensible como la vacunación contra la Covid-19. “Si miente y difama como candidato, ya me imagino lo que hará como gobernante”, lamentó Paredes. Bueno, mucho se comenta en los corrillos no sólo de la Miguel Hidalgo, que el aspirante tiene bastantes “trapitos muy sucios”, que no ha lavado ni en casa ni en ningún otro lado.

El mismo ex coordinador territorial del PAN, Hugo Torres, lamentó que su partido y en especial el candidato Tabe, recurran a esas malas prácticas en las que se pretendió engañar a la ciudadanía para desprestigiar a Víctor Romo. Torres declaró que estuvo en desacuerdo con ese tipo de prácticas desleales y por ello denunció los hechos.

Emiliano Castellanos y Luis Álvaro López Trinidad, abogados del equipo jurídico de Romo, indicaron que con esta denuncia ya son tres las presentadas ante el IECM, la Fepade y ahora, ante el INE.

En sus planes de guerra sucia, reveló Torres, Tabe y su partido, el PAN, utilizaron esta misma estrategia en las campañas no sólo en Miguel Hidalgo, sino también Álvaro Obregón y Monterrey, plazas donde hay recursos económicos y amplio desarrollo inmobiliario, ya que el interés del PAN es el dinero.

Municiones

*** Bajo el lema, “obras son amores y no buenas razones”, el candidato del PES al gobierno de Baja California, Jorge Hank Rhon, se pronunció por ir más allá de una simple felicitación a todas las madres en su día; subrayó que existe la obligación moral de garantizarles seguridad para ellas y sus familias, pero además, “trabajar para que tengan condiciones de vida digna”, Por este motivo, la propuesta del candidato del PES en este sentido, incluye aspectos que honren a la mujer como personaje central para el desarrollo de Baja California y por ello se comprometió que durante su gestión, las mujeres no serán invisibles, “No permitiremos que sean violentadas y mucho menos que desaparezcan. Habrá fuertes sanciones para quienes atenten contra sus derechos”.

*** De acuerdo con el Inegi, en México, 8.2 millones de hogares están liderados por mujeres solteras, mientras que el 48% de esta cifra se encuentra en extrema pobreza. Por esa razón, Beatriz Rodríguez, Directora General de Neverías Frody, entender, desde las áreas laborales a las madres encargadas de las familias, es una tarea urgente. “Tomar en cuenta en todos los sentidos a las madres que son cabezas de familia es un pilar primordial de una nueva generación de empresas que debe ser empática con los sectores vulnerables del país y que no puede seguir ignorando que cada mujer representa una situación distinta. Agrego la directora general de Frody que “uno de nuestros valores más fuertes es apoyar a las mujeres y derribar los prejuicios que existen alrededor de colaborar con el género femenino. El 80% de nuestra plantilla son mujeres y 139 son madres solteras que viven en Ciudad de México, el Estado de México y Cuernavaca”. Frody tiene una permanente convocatoria de vacantes abierta para mujeres madres de familia e incluso para quienes buscan obtener su primera oportunidad laboral.

*** Patético y deplorable papel hizo la candidata de Redes Sociales Progresistas al gobierno de Campeche, María Magdalena Cocom, en el debate que tuvo lugar ayer. Y eso que cuando se registró, la señora Cocom dijo que competía para ganar y no declinaría a favor de nadie. El caso es que estaba tan nerviosa, que en repetidas ocasiones pidió que le repitieran la pregunta; en algunos temas dijo no tener propuestas y cuando le preguntaron sobre el rubro del medio ambiente, turbada contestó: “para crecer y tener un buen medio ambiente, cuidaremos de los medios ambientes”. De lo único que hizo gala esta abanderada, fue de ignorancia.

*** Del resto de los aspirantes al gobierno campechano, el pleito y la guerra de lodo estuvo entre el candidato de la alianza Va por México, Christian Castro Bello; el de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar y la flamante abanderada morenista, Layda Sansores Sanromán. Todo fue lanzarse acusaciones de corrupción entre unos y otros. Por cierto, la ex alcaldesa en Alvaro Obregón, que dejó hecha un desastre dicha demarcación, andaba publicitando muy amable en diversos medios –según ella-, su triunfo en el referido debate, pero la señora Sansores también le sabe a eso de hacer papeles deplorables.

morcora@gmail.com