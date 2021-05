El nuevo hotspot de la Condesa ya tiene capitán

El Complejo hotelero Wyndham Grand Mexico City & Esplendor by Wyndham La Condesa, nombra a Antonio Álvarez como su director general

El nuevo complejo a gran escala, Wyndham Grand Mexico City & Esplendor by Wyndham La Condesa, que promete convertirse en el nuevo hotspot de la Ciudad, anunció la llegada de quien liderará la administración y operación de ambos hoteles: Antonio Álvarez.

“Desde que me llamaron para conocer el proyecto y ser parte de él, quedé encantado. Es un concepto único, nunca antes visto en la Ciudad que combina la sobriedad, elegancia y sofisticación de la marca Wyndham Grand, con el espíritu creativo, vivo y auténtico de la marca Esplendor by Wyndham. Me entusiasma mucho poder dirigir este proyecto y ofrecer a los viajeros más exigentes de México y el mundo, experiencias extraordinarias y momentos memorables”, afirmó Antonio Álvarez.

De nacionalidad española, con más de 25 años de trayectoria en la industria hotelera y habiendo trabajado a nivel internacional para prestigiosas cadenas del sector, Antonio ha sido designado como Director General para liderar la llegada de estas dos nuevas marcas a la Ciudad de México, las cuales planean abrir sus puertas en enero 2022.

“Antonio se une a nosotros por su conocimiento probado en el mundo de la hospitalidad, habilidades de liderazgo en la apertura y operación de hoteles de alta gama. Sin duda, su participación será pieza clave para Wyndham Grand Mexico City & Esplendor by Wyndham La Condesa, en donde desarrollará experiencias únicas para todos los visitantes”, mencionó Eduardo Cruz del Río, Vicepresidente de Operaciones para Latinoamérica y el Caribe en Wyndham Hotel & Resorts

Como parte de su objetivos, Antonio tendrá la encomienda de posicionar a Wyndham Grand Mexico City & Esplendor by Wyndham La Condesa como el nuevo hotspot de la ciudad el cual ofrecerá al huésped un nuevo concepto de hospitalidad, contando con 415 habitaciones y suites, espacio de eventos de hasta 1,000 personas, seis centros de consumo entre ellos dos rooftops con las mejores vistas y la piscina panorámica más alta de la ciudad; así como coworking space, spa, gimnasio salón de belleza y un pets program. Todo esto en inmerso en una experiencia urbana, sofisticada y disruptiva, con un diseño inspirado en lo mejor de la cultura local, ubicado en una de las zonas más vibrantes de la ciudad, La Condesa.

“Estamos trabajando en todos los detalles para la apertura de estas dos grandes marcas que por primera vez llegarán a la Ciudad de México. Todo el equipo que formamos parte de Wyndham Grand Mexico City & Esplendor by Wyndham La Condesa estamos muy entusiasmados por que llegue la hora de abrir nuestras puertas al público y puedan conocer nuestra gran oferta de valor, les va a encantar”, finalizó Antonio Álvarez.

Acerca del Complejo Wyndham Grand Mexico City

& Esplendor by Wyndham La Condesa

Es un complejo a gran escala que ofrece una experiencia urbana, sofisticada y única en la zona más efervescente de la Ciudad de México. Las dos propiedades se ubican en lo que anteriormente se llamaba el Conjunto Aristos, diseñado por el arquitecto José Luis Benlliure en los años sesenta, un edificio de estilo moderno y localizado en la colonia Condesa. Dentro del edificio convivirán las dos marcas, con 408 habitaciones y suites en total, cada una con su propio estilo e identidad, compartiendo espacios para eventos y reuniones, un spa, gimnasio, una variedad de experiencias gastronómicas y dos rooftops con la mejor vista de la zona y mucho más.

Acerca de Wyndham Grand Mexico City

Con 296 habitaciones y suites, inspiradas en diseño y arquitectura de vanguardia combinadas con un servicio personalizado y una oferta gastronómica de primer nivel hacen del hotel un lugar único para el viajero de negocios. El huésped podrá disfrutar de la ubicación privilegiada, con fácil acceso a las zonas corporativas y de negocios de la ciudad, así como de las mejores instalaciones para realizar reuniones y convenciones además de excelentes alternativas gastronómicas y de entretenimiento a unas cuadras de la propiedad.

Acerca de Esplendor by Wyndham La Condesa

Esplendor by Wyndham La Condesa –es el arte de los detalles– llega a México a una de las zonas más versátiles de la CDMX. Para un viajero que es explorador abierto a nuevas experiencias pero exigente porque tiene el poder de elegir, Esplendor by Wyndham La Condesa le ofrece una experiencia única, genuina y personalizada; además de una ubicación ideal para poder disfrutar de la zona y conocer los lugares de vanguardia en el ámbito cultural, gastronómico y de entretenimiento. Con 112 habitaciones y suites el hotel se establece como la opción para el viajero que busca nuevas y originales experiencias.