“Ustedes conocen a la artista, pero la única que la conoce como ‘madre’ soy yo”: Frida Sofía

Subraya que lo único que quiere es justicia y nada más

La hija de la cantante Alejandra Guzmán estalló y dijo: “estoy harta de que me humillen así, soy una mujer trabajadora y me merezco el respeto como cualquier persona”

A más de un mes de que acusó a su abuelo por presunto abuso sexual infantil, Frida Sofía respondió a los ataques que recibe constantemente en redes sociales, en donde la “humillan” y la señalan por haber denunciado a su abuelo Enrique Guzmán.

Desde su cuenta de Instagram, Frida expresó que se siente lastimada por las publicaciones que se “burlan” de su denuncia y los comentarios que se hacen respecto a su caso. En particular se refirió a un video realizado por un usuario de la plataforma que se titula “Frida Sofía no tiene madre”.

“Son posts como este, y los comentarios que le siguen, que de verdad me duelen, me lastiman, tienes el valor de denunciar el abuso que sufrí toda mi vida de parte de estas personas y la gente simplemente se burlan. Si siguen con lo mismo de que quiero fama, de que quién me va a mantener, estoy harta de que me humillen así, soy una mujer trabajadora y me merezco el respeto como cualquier persona”, comenzó Frida.

Además, destacó que el público no conoce la faceta maternal de su madre, la cantante Alejandra Guzmán: “Ustedes conocen a la artista, pero la única que la conoce como ‘madre’ soy yo”.

“No se vale, y me duele mucho mi corazoncito, lo único que quiero es justicia y nada más. Dejen de atacar a una víctima y defender al agresor sólo por ser un ícono en el mundo del entretenimiento”, siguió Frida en la historia que compartió desde la plataforma digital.

“¿Por qué tengo que soportar tanto odio?, ¿por decir la verdad?, ¿por tener el valor de denunciar a mis abusadores? Por eso muchas se callan. ¿Te imaginas despertar y leer esto sobre ti?, ¿qué harías, cómo te sentirías?”, concluyó, en referencia a una serie de comentarios del mismo video en los cuales la tachan de “mantenida” y demás ataques.

Además de estas publicaciones en la red social, Frida publicó una ilustración sobre la salud mental y las consecuencias que tiene el bullying en las redes sociales. “La salud mental no se ve en las fotos”, se lee en la ilustración.

“Las apariencias engañan, cuántas notas hemos visto sobre personas que se suicidaron y parecían felices”, continuó la hija de ‘La Guzmán’. Esto ocurre un día después de que la hija de la cantante y Pablo Moctezuma mandó un fuerte mensaje a su madre. De nueva cuenta, a través de sus redes sociales y días después de haberse mantenido con un bajo perfil, la cantante y empresaria compartió una fotografía de Beatriz Pasquel adornada con un corazón, en la cual escribió “Happy Mother’s Day (Feliz Día de las Madres)”.

Dejando entrever que ahora se inclina por la pareja de su padre para desempeñar el papel que alguna vez tuvo Alejandra. Esto a raíz de que la cantante de Hacer el amor con otro se pronunciara a favor del presunto agresor de Frida, desde hace ya algunas semanas.

En un mensaje subsecuente, Frida retomó :”Este Día de las Madres, encuentren la empatía suficiente para comprender y asimilar que no todas las mamás son como las de ustedes. Hay madres que dedicaron su crianza a insultar a sus hijos creándoles inseguridades que se reflejan en sus acciones interpersonales de adultos.”

Y continúa, en una imagen muy parecida a su propio caso: “Hay madres que encubren a los violadores de sus hijas. (…) Esos hijos(as) no quieren ese tipo de personas en sus vidas y eso está bien. Si tu amigo(a), pareja o algún familiar no quiere convivir con su mamá no lo(a) presiones, solo esa persona sabe sus razones”.