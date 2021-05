Vigilancia o intromisión electoral

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que interviene en el proceso electoral para renovar cuando menos 20,000 cargos de elección popular en el país, incluyendo 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados, porque es su deseo que sean comicios limpios y transparentes, por lo cual seguirá denunciando irregularidades al fragor de las campañas.

En tanto, el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, acompañado de su candidato a gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que denunciará la injerencia presidencial en la elección para gobernador de NL e indicó que esa actitud deriva de la desesperación del mandatario federal por el desplome de Morena.

López Obrador recordó que ha firmado una carta en favor de la democracia con los gobernadores de los estados a efecto de que los recursos públicos no sean desviados a las campañas electorales y se apoye a candidatos afines a los gobernantes, que se permita a la ciudadanía el libre ejercicio del voto al margen de la coacción o la compra del voto como se documentó en NL.

Las posturas de gobernantes, partidos y candidatos, por encima del árbitro electoral, resulta interesante porque se tiene una amplia visión del escenario electoral; sin embargo, debería ser el INE quien determine si los jugadores van bien o hacen chapuza, si el juego es en piso parejo o se cuenta con protección y apoyo oficial, o si hay recursos ilícitos o ilícitos, eso lo determinarán las autoridades…

Turbulencias

Va a la baja Covid-19; Quintana Roo, al alza

El subsecretario Hugo López-Gatell informó que de las 32 entidades del país, sólo Quintana Roo va al alza en Covid-19, en tanto el resto ha seguido las medidas de mitigación correspondientes que les permiten una vuelta a la normalidad si es que se continúa en la misma línea y exhortó a las autoridades quintanarroenses a cumplir con las disposiciones en marcha que permitan a la población recuperar sus actividades normales. Ante la acelerada recepción de vacunas de los laboratorios que están cumpliendo con los contratos, la vacunación también irá más aprisa, dijo, al tiempo que indicó que el hecho que el canciller Marcelo Ebrard se haya apalabrado con la vacuna Sputnik ligth no quiere decir que se aplicará, pues es diferente la diplomacia a las medidas sanitarias… La instalación de 10 parques industriales en el istmo de Tehuantepec tropieza con la oposición de comuneros que desean ser socios de las enormes empresas a ubicarse en la región, socios, no venta ni renta de sus tierras, dicen y echan en cara a Rafael Mollinero el hecho de que primero les dijera que sí y ahora que no. Lo que no sabe el funcionario chiapaneco es la larga historia de los campesinos de la región por la posesión de sus tierras; un centenar de proyectos se han venido abajo por la férrea oposición campirana… Sube de tono las campañas políticas en todo el país.Actos de violencia, desde el secuestro de candidatos -como el de Palmar de Bravo en el triángulo rojo de Puebla-, hasta agresiones entre brigadistas, auguran un proceso electoral muy reñido y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se considera será rebasada por el álgido momento electoral que vive el país… En Oaxaca, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, Javier Villicaña Jiménez, va por el retorno a la alcaldía de la ciudad-capital, en tanto que el abanderado de Morena, Francisco Martínez Neri, no sólo va por la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, sino por la gubernatura del estado. Veremos que dice el pueblo bueno y sabio.

