Las metas de Alito

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Acontecimientos recientes hacen ver o cuando menos así se siente que el proceso electoral del 6 de junio viene dando un vuelco, algo inesperado que pegará directamente en la línea de flotación de los candidatos de Morena, especialmente de aquellos que vienen teniendo una elección comprometida.

Ese panorama complicado para los abanderados del Movimiento Regeneración Nacional les permite refrescar las ideas a sus opositores y darse ánimos de avanzar un poco más en su propósito de obtener triunfos.

El PRI considera que es el momento oportuno y que sus cálculos pueden prosperar más allá de lo esperado y conquistar victoria donde antes se consideraba difícil de hacerlo.

Para el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas la elección se presentaba difícil y sus cálculos de obtener dos o tres gubernaturas y de 50 a 60 diputaciones federales, puede hacerse realidad e incluso superar dichos números si el proceso electoral continúa por la misma ruta.

Alito establece que los gobiernos de Nuevo León, Sinaloa, Sonora están muy a la mano, mientras que Campeche, Tlaxcala y hasta Guerrero se convirtieron en altamente competitivos.

Claro que la alianza con PAN y PRD será una parte fundamental en su propósito, pero en los seis estados señalados el PRI es mano poniendo a los candidatos surgidos de su militancia.

Si a eso se le añade que la alianza con el PAN podría aumentar el número de estados y darle mayor consistencia al movimiento de oposición fincado en los tres partidos que en el pasado reciente eran los dominantes, la elección sería una real sorpresa.

Pero en el caso de los priistas, Moreno Cárdenas estaría justificando que su estrategia fue la adecuada, ya que como partido solitario no contaba con los alcances suficientes para competir en igualdad de condiciones con la avasalladora fuerza de Morena.

Claro que se podría considerar que no es un avance del PRI o del PAN, sino un retroceso de Morena, debido a factores ajenos a los candidatos y sí, a una serie de elementos que se fueron conjugando con el paso de las semanas del proceso electoral.

El eventual derrumbe de Morena, que no de la figura presidencial, se basa en varios fenómenos en los que destacan la tragedia de la L-12 del Metro, la escasa comunicación y solución de los delitos que impactan a las mujeres como feminicidios, violaciones, acosos y delitos sexuales en general, la pederastia y el desabasto en algunos productos como medicina y la falta de apoyos en algunas áreas.

De acuerdo con Alejandro Moreno Cárdenas, los pronósticos del PRI son alentadores y les dan aliento para seguir en la lucha para reconquistar el espacio político que tuvo el partido tricolor en la primera y segunda década del siglo XXI, aunque no la de partido arrollador como fue hasta principios de la década de los noventa del siglo XX.

70 u 80 diputaciones federales es una meta sumamente alcanzable dice Alito, que comparativamente con los menos de 50 de la realidad constituyen un avance. Si se toma en cuenta que de los 300 distritos electorales, el PRI pudo ganar solamente en ocho, se verá el despertar de un nuevo PRI, alejado del de un pasado reciente.

Los estados en los que el PRI confía basar su recuperación en los distritos federales son los de Nuevo León, Sinaloa, Sonora y, especialmente, el Estado de México que les podrían aportar entre 25 y 30 victorias de mayoría, que aunados a otros distritos de San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Campeche, Puebla, Veracruz y otras entidades sumarían el suficiente número de victorias para contar con una bancada sólida en la siguiente legislatura.

Quienes vieron la mañanera del 10 de mayo quedaron impresionados al ver un espectáculo de música y algunos creyeron que era alucinaciones cuando vieron a un personaje sumamente parecido a Elton John, pero no, no era él, simplemente que Eugenia León adoptó un look similar al del cantante inglés, para animar a los televidentes que seguían la mañanera del presidente López Obrador.

Listo quedó el escenario para que el jueves debatan los candidatos a gobernador de Nuevo León, en donde se espera un toma y daca entre el emecista Samuel García y el priista Adrián de la Garza, dejando de lado a la morenista Clara Luz Flores, quien se derrumbó de forma impresionante.

Se siguen acumulando datos en contra del gobernador de Tamaulipas el desaforado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que podrían llevar a su detención en los próximos días, eso sí, antes del 6 de junio.

