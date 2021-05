¿Derrotado, intenta AMLO descarrilar y desconocer el proceso electoral?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La duda —que entre no pocos comienza ya a ser ya a una clara certeza— de que Andrés Manuel López Obrador se prepara para desconocer el proceso electoral cobra cada vez mayor fuerza.

Entre intelectuales, académicos, políticos, líderes empresariales y del capital, periodistas y observadores nacionales e internacionales hay la percepción de que el Presidente tiene mediciones e informes internos que le indican que ya perdió la mayoría de los cargos esenciales de esta elección.

No tendrá la mayoría en San Lázaro para poder gobernar sin consultas ni negociaciones con la oposición. No para avanzar con los presupuestos que quisiera. No sin una rendición a fondo y con sanciones de los siguientes ejercicios presupuestales.

De ahí que ha lanzado sin pudor alguno y contra toda ética de Estado a su viejo aliado y ex colaborador Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a iniciar una acción penal contra los dos candidatos punteros en Nuevo León: al priísta Adrián de la Garza y al emecista y senador Samuel García.

Lo hace a 25 días del día de la votación y a sabiendas de que ello levantaría tal reacción que metería al país en una vorágine política y muy ´posiblemente social que nadie sabe cómo podría terminar.

Ya por lo pronto, ayer mismo el senador Dante Delgado, ex aliado de AMLO en 2 campañas presidenciales, creador y líder natural de Movimiento Ciudadano le exigió salirse del proceso en curso.

“… lo que estás haciendo es abuso de poder, estás interviniendo en un campo que te está vedado… Sé que estás desesperado por la caída de Morena en las preferencias electorales y que estás profundamente mortificado por el crecimiento acelerado de Movimiento Ciudadano, porque te estamos arrebatando elecciones como en Nuevo León, Jalisco o Campeche, que en tu cabeza ya dabas por ganadas.

“Estás desesperado, aturdido y desquiciado ante la falta de resultados de Morena, aquí en Nuevo León y en todos lados. Estás actuando facciosamente, como jefe de grupo, de pandilla”, subrayó Delgado para colocar ante la opinión pública el tema de que AMLO puede ir a la descalificación del proceso electoral.

El Presidente sabe que la FGR y la Fiscalía Electoral no tienen tiempo de actuar contra los dos candidatos punteros de Nuevo León por supuestos delitos que otros muchos candidatos de Morena están también acusados.

Es obvio que López Obrador pretende dar un golpe mediático que genere reacciones políticas y sociales que a su vez construyan un escenario de conflicto pre y post electoral sin precedentes en México. Luego quizá buscaría ir a un nuevo proceso electoral bajo condiciones distintas. Eso es lo que creen y piensan hoy muchos en y fuera de México.

Monreal analiza las redes sociales y los medios

El líder de la mayoría de Morena en el Senado, el senador Ricardo Monreal se ha significado por ser un político altamente mediático.

Participa activamente a través de sus cuentas en Twitter y otras redes, usa las herramientas digitales para la realización de encuentros virtuales y ha sido el presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta que ha instaurado legal y ampliamente las sesiones a distancia de comisiones y plenos.

El ha jalado a la mayoría de sus compañeros de Cámara, de su partido y de la oposición, a meterse de lleno en redes sociales como instrumentos de comunicación y trabajo legislativo.

Para todo eso Monreal ha tenido que meterse a comprender y a operar esos instrumentos. De ahí ha nacido su idea de impulsar una iniciativa legislativa para acotar y ordenar la operación de plataformas digitales en México.

Y además ha generado artículos periodísticos como el de ayer en Milenio, donde el zacatecano analiza el impacto de las nuevas tecnologías de la información y de las redes sociales en las tareas de comunicación social, y en la función de los medios.

Su conclusión es valiosa. Advierte que, dentro de la ola digital creada por las redes sociales, cada propietario de un celular, una tables o una computadora puede convertirse en un generador de información que contribuye a la proliferación de “memes, trols y (a) la jungla de fake news (que a su vez) son leños para encender la hoguera de los linchamientos y juicios mediáticos, en que las pasiones y los prejuicios desplazan a las razones y a los juicios. En esta selva digital no hay garantía de audiencia, ni posibilidad de réplica ni derecho a la privacidad o al olvido”.

Apenas un esbozo de lo que representa hoy el mundo de las redes sociales, desde la visión de uno de los políticos más influyentes en México.

