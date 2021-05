Dependemos del extranjero

Desde el portal

Ángel Soriano

A un costo de 20 millones de pesos se realizará el peritaje del colapso de la “Línea Dorada” del Metro y se contratará a expertos del exterior para dar confianza a los usuarios de la imparcialidad de su veredicto, en tanto que la Fiscalía General de la República recibió de los EU más información sobre los movimientos financieros del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

También, ante la ausencia de tecnología y a pesar de los enormes recursos destinados al rubro, vamos de la seca a la meca por el mundo en busca de biológicos y, aun cuando la epidemia por Covid-19 es mundial y 20 países no tienen acceso a las vacunas, México tiene suficientes recursos humanos, tecnológicos y financieros para desarrollar sus medicamentos, pero la corrupción lo impide.

Del exterior también vienen informaciones sobre lo que ocurre en el interior del país, hechos que luego son investigados por las autoridades federales, estatales o municipales, pues sólo cuando lo señalan los medios extranjeros es importante, y mientras eso no ocurra, los problemas siguen siendo asuntos domésticos que no tienen porqué salir de nuestras fronteras.

Somos país de paso de miles de ciudadanos de distintas regiones del mundo que se “cuelan” por el vasto territorio nacional y que, sumados a los nuestros, constituyen ciudades perdidas en las fronteras norte y sur y en zonas vecinas, de hombres y mujeres que desean ingresar a los Estados Unidos. Nuestros problemas, con la asistencia extranjera, marchan. Dentro no hay confianza.

Turbulencias

Ante la denuncia del delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en BC, Luciano Jiménez Laveada, en el sentido de que la inseguridad crece y aumentan los robos a camiones de carga en Tijuana y Mexicali ante la omisión del gobernador Jaime Bonilla y su candidata a la gubernatura y ex alcaldesa de la capital del estado, Maria del Pilar Ávila, el candidato del PES a la gubernatura, Jorge Hnak Rhon, dijo que esto ocurre por la corrupción al interior de las fuerzas del orden y hay falta de impartición de justicia por el rezago judicial… El Congreso de Oaxaca aumentará castigos a responsables de daños a ecosistemas hasta por 12 años, actualmente es de 5 años, con el propósito de apegarse a los lineamientos en materia ambiental de la ONU y de la Ley Federal en la materia, pero sobre todo para evitar el permanente deterioro de los invaluables ecosistemas de la entidad… Y en San Lázaro, la diputada del PRI, Mayusa Isolina González, propone reformar los artículos 17,45, 108, 327 410,420 y 485 para establecer que en el caso de pueblos y comunidades indígenas, el asesor y defensor deberán tener conocimiento de su lengua y cultura, y en su caso, deberá ser asistido por un intérprete, además de que el Estado garantizará que se nombre un intérprete de su lengua y cultura, aun cuando hablen español… La actitud de contraparte asumida por el INE y TEPJF de impedir la candidatura de 49 aspirantes de Morena, renueva el debate sobre la necesidad de una reforma que garantice el respeto a los derechos humanos y la independencia del árbitro electoral, sostiene el senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del Senado de la República… No dejaremos solos a los familiares de las víctimas del “incidente” en la Línea 12 del Metro, en todo momento les daremos apoyo, afirmó la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum; por cierto es importante un curso de gramática y geografía a los funcionarios de la IV-T, desde secretarios de Estado, subsecretarios y directores. La titular de la SEP, Delfina Gómez, dijo en La mañanera ante el Presidente: “fui a Nuevo León”, sin especificar el lugar, municipio o comunidad. Generalmente van a Monterrey, capital del estado; el subdirector del ISSSTE, indicó: “estoy en el estado de Tepic”, que no es el estado, es la capital de la entidad. E “incidente” es cuando se refiere a personas, a hechos no tan graves como lo ocurrido en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro…

