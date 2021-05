Elección atípica

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Sin duda, la elección del próximo seis de junio es la más atípica de cuantas se hayan celebrado en México a lo largo de los tiempos que no son tan remotos.

Lo son por la cantidad de candidatos participantes, el número de cargos en disputa, la carga ideológica reinante y, principalmente, por las denuncias de todo tipo que imperan durante el proceso, antes de los comicios.

Más que nunca los organismos electorales son impugnados y sobre ellos se cierne una espada desenvainada que pretende anularlos para el futuro y desaparecerlos o mandarlos bajo la tutela del Poder Judicial y quitar la independencia de los mismos.

Lo demás es como todas las elecciones, denuncias, acusaciones, guerra sucia, dinero oculto, golpeteo por arriba y por debajo de la mesa, fraudes anunciados y finalmente, todo quedará, como siempre, sin que prospere más allá del escándalo.

Algo curioso es que abundan los intentos por desplazar a candidatos de los cargos de elección con que compiten y lo peor de todo es que la guillotina está a punto de cercenar cabezas.

Hay de todo en este variopinto escenario electoral, en el que dos aspirantes a gobernador fueron desplazados y se tuvo que recurrir a emergentes que no ponen en riesgo la posibilidad de triunfo, pero sí hicieron descender la diferencia en puntos entre los abanderados de Morena y los segundos lugares en Guerrero y Michoacán.

Es cierto que los nuevos candidatos basan su esfuerzo en la ruta que ya habían transitado Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, pero el cambio de jinete por una potranca y un caporal minó la amplia ventaja que mantenían los candidatos originales.

No se pone en duda que Evelyn Salgado y Alfredo Ramírez Bedolla, obtengan la victoria que ya se perfilaba para Félix y Raúl, los candidatos originales de Morena en Guerrero y Michoacán, pero la duda consiste en si los originales usarán gobernadores de paja, para ser ellos los personajes detrás del trono.

En los tiempos recientes no se había visto un descabezadero de candidatos como se pretende hacer en esta ocasión, recurriendo a diversas estrategias que han puesto a temblar a varios de los candidatos, sin importar el cargo al que aspiran.

Xavier Nava es un personaje que saltó a la fama pública por ser nieto de Salvador Nava, quien terminó con el cacicazgo de Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí, que, a diferencia de su abuelo, compite por el partido que se lo proponga. En algún tiempo fue perredista, en otro panista y, finalmente ahora representa a Morena, quien lo rescató del limbo en que se encontraba cuando no pudo ganar la candidatura panista al gobierno estatal. Con Nava se pretendió bajarlo de la nominación a la reelección en la capital potosina y solamente se quedó en el intento.

Igual sucedió con Mercedes Rangel, aspirante al gobierno estatal de San Luis Potosí, con los colores de Morena, quien fue impugnada por no presentar reportes de su gasto de precampaña, mismos delitos adjudicados a Salgado Macedonio y Raúl Morón, aunque con ella no prosperó y conservó la candidatura.

Ahora toca el turno de Samuel García, candidato de MC, y Adrián de la Garza, aspirante del PRI, ambos al gobierno de Nuevo León que son señalados desde la presidencia de la república y correrían el riesgo de ser bajados de la carrera gubernamental. Ambos son denunciados ante la Fiscalía de Delitos Electorales, mientras que un grupo compacto de priistas, morenistas y panistas también enfrentan acusaciones sobre el uso de tarjetas de dinero a cambio de votos.

La realidad es que la actual contienda es una de las más polémicas, donde los denuestos, insultos y acusaciones son de calibre grueso y nadie parece salir bien librado de ello.

Compromiso difícil de cumplir es el que realizó el candidato del PRD a la alcaldía de Centro (Villahermosa) el ex gobernador Manuel Andrade Díaz, ya que asegura que si gana los comicios dentro de su equipo de trabajo no habrá recomendados, ni cuates, ni “compas”, todos deberán tener buena fama pública, algo difícil de conseguir, no solamente en Tabasco sino en muchos otros estados de México.

Finalmente, el INE dio su posicionamiento sobre las tarjetas que ofrecen los candidatos, si es que ganan y asegura que no hay ilícitos en ello, ya que no tienen dinero.

