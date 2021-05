Aplicadas en el mundo, casi mil 500 millones de dosis

En México, 23 millones 168 mil 462, hasta el 15 de mayo

Superan los mil millones 436 mil las dosis administradas de la vacuna contra covid-19 en el mundo, donde se han registrado ya más de 162.5 millones de contagios y han muerto más de 3.3 millones de personas por la enfermedad, según los últimos datos registrados este domingo por la Universidad Johns Hopkins.

Según las cifras publicadas este domingo por la universidad en su página de internet, los casos de covid-19 ascienden a 162 mil 536 mil 189 en el mundo y el número de personas fallecidas por la enfermedad se eleva a 3 millones 369 mil 766.

Estados Unidos sigue a la cabeza en el número de contagios con 32 millones 924 mil 79, seguido de la India con 24 millones 684 mil 77 y Brasil con 15 millones 586 mil 534.

El país con el mayor número de muertos es también Estados Unidos, con 585 mil 708, seguido de Brasil con 434 mil 715 y la India con 270 mil 284.

Entre los países europeos con más contagios figuran Francia, con 5 millones 925 mil 71; Turquía, 5 millones 106 mil 862; y Rusia, 4 millones 875 mil 308, que ocupan además los puestos cuarto, quinto y sexto a nivel global por casos de coronavirus, según el recuento de la universidad estadounidense de Medicina.

En Latinoamérica, el país con mayor número de casos, después de Brasil, es Argentina con 3 millones 290 mil 935, seguido de Colombia, 3 millones 103 mil 333; y México, 2 millones 380 mil 690.

México, cuarto país con más muertes por Covid-19

La Secretaría de Salud informó que este sábado México registró 225 nuevos decesos por Covid-19 durante las últimas 24 horas, lo que representa un total de 220 mil 384 muertes asociadas a la enfermedad.

Además, el país alcanzó la cifra de 2 millones 380 mil 690 contagios confirmados tras detectar 2 mil 695 casos más respecto al día anterior.

De acuerdo con estos datos, México se sitúa como el cuarto país a nivel mundial con más decesos a causa de Covid-19, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India. Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, se han recuperado de la enfermedad un millón 899 mil 742 personas.

Mientras que la ocupación media de camas generales en los hospitales se ubica en 11%, y en lo que respecta a las camas de terapia intensiva con respirador, es de 14%.

La ocupación hospitalaria ha disminuido 84% respecto al pico máximo que se alcanzó en el mes de enero, cuando se saturaron los hospitales de varias ciudades del país, entre ellas, la capital.

“El mensaje es no bajar la guardia; esto no quiere decir que no hay pandemia”, advirtió en una rueda de prensa virtual, Santa Ceballos Liceaga, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles.

Continúa plan de vacunación

México ha administrado un total de 23 millones 168 mil 462 dosis, hasta el 15 de mayo.

En total, 10 millones 412 mil 991 personas han completado el esquema de vacunación con las dos dosis necesarias. El programa de vacunación nacional está enfocado, por ahora, en todas las personas mayores de 50 años, personal sanitario, los maestros y las mujeres embarazadas.

El gobierno mexicano acumula, hasta ayer, 29.17 millones de dosis que pertenecen a cinco diferentes compañías farmacéuticas: Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac y CanSino.

Llegan más dosis de CanSino

La Secretaría de Salud anunció, asimismo, que durante la mañana del sábado arribó a México un nuevo cargamento con 35 mil vacunas contra el virus SARS-CoV-2 y 290 mil biológicos de la farmacéutica china CanSino.

Informó que las dosis contra la enfermedad causada por el coronavirus llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que los 290 mil biológicos serán envasados en el laboratorio Drugmex, que tiene sede en Querétaro.

De acuerdo con el informe dado por la Secretaría de Salud, en el laboratorio de Drugmex se han envasado 4 millones 418 mil 330 dosis de CanSino, lo que significa un total de 29 millones 163 mil 275 biológicos.