Piden seguir usando cubrebocas, pese a estar inmunizados

Ante la intensidad de transmisión en el mundo

“Si un país desea reducir el uso del cubrebocas o quitar otras medidas sociales y de salud pública, debe hacerlo en contexto de considerar la intensidad de transmisión (de la Covid-19) en su área, así como el nivel de cobertura de vacunación”, dijo Mike Ryan, jefe de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en conferencia de prensa desde Ginebra, Suiza.

Aunque el avance de la vacunación contra Covid-19 sea profundo, ahondó el funcionario de la OMS, lo recomendable es seguir usando el cubrebocas, pues en la sociedad habría adultos mayores o personas con comorbilidades que no han sido vacunadas. Las personas jóvenes y sanas pueden no desarrollar una versión grave de la enfermedad; sin embargo, pueden propagar la Covid-19 a otras personas vulnerables.

Mike Ryan ejemplificó con los casos de Australia y Nueva Zelanda, naciones del continente Oceanía, en los que sus ciudadanos dejaron de portar el cubrebocas tras semanas sin registrar nuevos contagios o muertes por el coronavirus. Sin embargo, el especialista de la OMS entró en detalles:

“(En Australia y Nueva Zelanda), incluso cuando no había vacunas, la gente podía quitarse el cubrebocas porque no había virus. Pero, en situaciones en las que se tiene alta cobertura de vacunación (en países afectados), y si hay mucha transmisión, entonces no dejen de usarlo”.