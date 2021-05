Tamaulipas, fin del centralismo

Desde el portal

Ángel Soriano

En Tamaulipas se topó con piedra el centralismo y la entidad pudo ejercer con destreza el ejercicio pleno de su soberanía al respaldar a su gobernador y desechar el recurso de desafuero, arma tradicional del centralismo para deponer a los gobernadores rebeldes y someter a los estados a los dictados del centro.

Desde luego que no se trata de denostar un poder sobre otro, pero sí establecer los límites entre las funciones de los poderes federales, estatales y municipales, aun con los riesgos inherentes de provocar una descoordinación administrativa, en detrimento de los gobernados. Hay estados de la república, como el de Tamaulipas, que generan recursos suficientes como para ejercer su independencia.

La resolución de la SCJN de dejar en manos del Congreso local la decisión de desaforar o no al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca devolvió al estado su facultad soberana y rechazar lo que la Cámara federal había decidido: desaforar a un gobernador sin tener los elementos reales de acusación como para dejarlo a disposición de la justicia federal.

Y aun cuando la terminología jurídica y las maniobras políticas siguen vigentes, será difícil consumar el desafuero si se topa con la decisión del Congreso local de respaldar a su gobernador, el mismo que anuncia que irá a Estados Unidos para demostrar que tampoco en la Unión Americana tiene cuentas pendientes, sino al contrario, es bien recibido. Veremos.

Turbulencias

Desafuero de Saúl

En los mismos términos se encuentra el proceso de desafuero del diputado poblano pederasta, Saúl Huerta que, como en otros casos, se encuentra bien protegido por sus asociados y demostrando una vez más que las alianzas económicas están por encima de la Ley, la moral y los buenos principios y que el ejercicio de la actividad política se utiliza sólo para cometer atropellos en contra de los derechos humanos; para eso busca el poder la familia Salgado en Guerrero o los Huerta en Puebla… En Oaxaca sigue vigente el asunto de la credencial de elector del candidato de Morena a la alcaldía, Francisco Martínez Neri, de quien el ex diputado y correligionario Hugo Jarquín demostró que caducó en 2020 y, en consecuencia, no tiene vigente sus derechos políticos. El ex rector de la UABJO, Martínez Neri, a su vez retó a su adversario del PRI, Javier Villacaña, a un debate para demostrar sus desatinos como alcalde y que busca volver al cargo “para llevarse lo que no pudo”… Marchas y protestas por la ineficiente operación del Metro no logran hacer mella en las autoridades capitalinas para aceptar que por su indolencia ocurren los accidentes. Pagarán sumas millonarias para encubrir su ineptitud en perjuicio de los usuarios que a través de sus impuestos pagan por un servicio eficiente, pero no lo tienen porque los recursos se desvían hacia otras causas… La propuesta de un gobernador de transición en Oaxaca podría tener vialidad por dos razones: se trata de acomodar a algún incondicional durante 2 años y dar paso a otro de 6 para pagar las facturas pendientes o cumplir las promesas sin los amigos; también es de aceptarse que con la medida se ahorrarían mil millones de pesos que es el costo de las campañas de diputados locales, alcaldes y gobernador del estado, recursos que podrían destinarse a otros rubros, como reactivar la economía o combatir covid-19, de acuerdo a la propuesta de Fredy Delfin Avendaño, presidente de la Jucopo del Congreso local. En la misma Cámara de Diputados local se busca sacar del congelador la propuesta de Ley Estatal de Protección a los Periodistas ante el alarmante creciente de agresiones a los comunicadores y de enfermedades que mellan al gremio…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista