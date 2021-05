Urge que la Suprema Corte explique las decisiones de la Suprema Corte

Miguel Ángel River

Ahora más que nunca hace falta una definición, clara y precisa, acerca de la situación jurídica de Francisco Javier Cabeza de Vaca para determinar si es todavía o no gobernador de Tamaulipas y si está a disposición de la Fiscalía General de la República para ser puesto a disposición de un juez por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La declaración del máximo tribunal del país es necesaria porque actualmente el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostiene que Cabeza de Vaca ya no es gobernador como resultado del juicio de procedencia a que fue sometido en la Cámara de Diputados federal, en donde la mayoría de Morena y sus “satélites” votó por el desafuero del mandatario tamaulipeco.

Por el contrario, la Cámara de Diputados de Tamaulipas, así como el partido del mandatario bajo juicio, el PAN, y sus homólogos de otras entidades federativas surgidos del mismo partido, sostienen que Cabeza de Vaca es todavía gobernador y se mantendrá en el cargo hasta el término de su mandato, en octubre del año venidero.

En defensa de sus puntos de vista, tanto los diputados federales como los de Tamaulipas interpusieron ante la Suprema Corte sendas demandas de inconstitucionalidad para hacer valer sus interpretaciones de lo que mandata la Constitución General de la República.

La controversia surgió, como lo hemos comentado en este espacio, de la interpretación de los artículos 110 y 111 constitucional que reglamentan el juicio de procedencia o de desafuero de funcionarios federales y estatales, pero que dejan la decisión final bajo la responsabilidad de los diputados locales (de cualquiera de las entidades federativas) al señalar que luego de ser declarado culpable por los legisladores federales, declaración de procedencia debe comunicarse a la correspondiente Legislatura Local, “para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.

El Pleno de la Cámara de Diputados federal, en sesión del 25 de marzo, aprobó promover demanda de controversia constitucional en contra del Congreso del estado de Tamaulipas, por considerar que al legislar en materia de desafuero violenta diversas disposiciones de la Constitución Federal, al vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara para declarar la procedencia en contra de servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales.

Por su parte, la Cámara de Diputados de Tamaulipas, el pasado 30 de abril, presentó la controversia para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara si procedía o no el desafuero contra el mandatario estatal. Los legisladores locales argumentaron que lo decidido por los diputados federales violentó la soberanía de Tamaulipas al quitarle el fuero al gobernador.

La confusión aumentó luego de que el máximo

tribunal del país desestimó las dos demandas

La Suprema Corte de Justicia (SCJN) desechó “por notoria y manifiesta improcedencia” la demanda de controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados en contra de la reforma avalada por el Congreso local de Tamaulipas para “blindar” al gobernador García Cabeza de Vaca, a pesar del desafuero aprobado por la Comisión Instructora de San Lázaro. En su resolución sobre la controversia constitucional, el máximo tribunal del país determinó que “existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que debe desecharse el presente medio de control de constitucionalidad”.

“Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas”, determinó también el máximo tribunal en relación a la demanda de los diputados tamaulipecos.

En relación con la demanda interpuesta por los legisladores de Tamaulipas, el ministro Juan Luis González Alcántara argumentó que no existe conflicto competencial entre el Congreso de Tamaulipas y la Cámara de Diputados, pues el ente estatal se mantuvo en el “acatamiento del artículo 111 Constitucional, en ejercicio pleno de su autonomía, procedió como consideró que correspondía” y decidió no homologar el aval al juicio de procedencia para retirar el fuero al mandatario estatal.

El ministro también consideró que no hubo una afectación a las atribuciones de la Cámara federal, “pues para resentir un agravio era indispensable que se hubiera obstaculizado el ejercicio de su ámbito competencial o que éste se viera mermado, lo cual no se desprende del escrito presentado por el Poder actor ni de los antecedentes por el traídos a cuenta porque, se insiste, en uso de sus atribuciones constitucionales, decidió no homologar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”.

García Cabeza de Vaca no pierde su cargo como gobernador

En entrevista para Milenio televisión, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña, comentó que la resolución del ministro de la Corte es muy clara, ya que el Congreso del estado actuó de manera correcta en sentido del articulo 111 constitucional y añadió: “deja muy claro el hecho de que el gobernador se mantiene y que tiene fuero de aquí a la terminación de su cargo.

“Para nosotros es muy clara la interpretación que está dando el ministro de la corte, estamos en un país de leyes, en un país de instituciones; nosotros en la etapa previa siempre nos manifestamos en favor de acatar el fallo de la corte”, dijo, el legislador.

También destacó que la ley tiene una sola dirección, por lo cual el gobernador tiene fuero y el Congreso del estado actuó de conformidad”. Peña señaló que, con su decisión, el Congreso local hizo valer la soberanía del estado libre y soberano, lo cual genera un referente importante para todas las entidades del país. “Nos han enseñado a respetar las leyes en este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya emitió un resolutivo”.

La dirigencia nacional del PAN sostuvo que el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, mantiene su fuero mientras siga en funciones como mandatario. “La primera acción generada en la Cámara de Diputados, pasa a vista del Congreso de Tamaulipas y este ya se pronunció, ya resolvió sobre lo correspondiente al fuero. Entonces, para nosotros es evidente, como lo es también para el gobernador de Tamaulipas que el fuero constitucional del gobernador sigue vigente, hasta en tanto, el mandato soberano del Congreso de Tamaulipas así lo determine”, señaló el director jurídico de la dirigencia nacional del PAN, Raymundo Bolaños.

El abogado del gobernador tamaulipeco, Alonso Aguilar Zinser, declaró que la determinación de la Corte reconoce la facultad del Congreso local de mantener el fuero de Cabeza de Vaca, quien deberá concluir su mandato en 2022, y a partir de ese momento quedará sujeto a que cualquier autoridad pueda proceder en su contra en caso de existir elementos probatorios.

En tanto, el ex procurador general de la República Ignacio Morales Lechuga dijo que “la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara es sabia, prudente, constitucional y apacigua la tormenta política en el país y abona a crear un clima político de respeto”.

Si la Suprema Corte rechazó el recurso del Congreso de Tamaulipas que pretendía controvertir la decisión de la Cámara de Diputados federal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca no tiene fuero, expuso, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De gira por la región de La Laguna, López Obrador insistió en que la Cámara de Diputados decidió el desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca, pero como el Congreso de Tamaulipas se inconformó, “va a corresponder al Poder Judicial, a la SCJ, resolver sobre esta controversia.”

Ante los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme y de Durango, José Rosas Aispuro, miembros de la opositora Alianza Federalista, a la cual también pertenece García Cabeza de Vaca, el titular del Ejecutivo confirmó que prevalecerá el castigo a la impunidad.

“Hay que tener confianza en las instituciones. Está la Fiscalía General; Alejandro Gertz Manero es íntegro. Puede ser que tarde el proceso en algunas investigaciones, pero va a llegar la justicia. No hay impunidad y no se protege a nadie”, afirmó el Presidente.

