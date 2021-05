HBO presenta la imagen oficial de “The Time Traveler’s Wife”

La historia de un gran amor

La serie es dirigida por el ganador del Emmy, David Nutter, (“Game of Thrones”, “Band of Brothers”) y protagonizada por Rose Leslie

Se dio a conocer la primera imagen oficial de “The Time Traveler’s Wife”, una serie dramática de HBO de seis episodios que se encuentra en producción en Nueva York y se estrenará pronto en HBO Max. La serie es dirigida por el ganador del Emmy, David Nutter, (“Game of Thrones”, “Band of Brothers”) y protagonizada por Rose Leslie (“Game of Thrones”) y Theo James (“Divergente”), la trama sigue la intrincada y mágica historia de amor entre Clare y Henry, que tiene el extraño poder de viajar en el tiempo.

“The Time Traveler’s Wife” está basada en el libro del mismo nombre de Audrey Niffenegger y adaptado para las pantallas por Steven Moffat. También se han confirmado en el elenco Desmin Borges, como la mejor amiga de Clare, Gómez, y Natasha López, como Charisse, su novia.

“Esta es una historia de pérdida, pero no es una tragedia. Se trata de un viajero en el tiempo, pero no es ciencia ficción. A pesar de la confusa relación de Clare y Henry en ese momento, esta es la historia de un gran amor. Este es un proyecto de ensueño para mí. Siempre me ha gustado la extraordinaria y conmovedora novela de Audrey Niffenegger y él me ha inspirado muchas veces, por lo que adaptarla para la televisión es la emoción de mi vida. Trabajar con David Nutter ya es una alegría y un honor, y con Rose Leslie y Theo James como Clare y Henry, y Natasha Lopez y Desmin Borges como Charisse y Gomez, esta va a ser la historia de amor que necesitamos ahora ”, mencionó Steven Moffat, Guionista de The Traveler’s Wife.

Para Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de Drama en HBO, “Steven Moffat es el guionista perfecto para dar vida a este amado libro y esta revolucionaria historia sobre el matrimonio. Tampoco podríamos estar más emocionados de que David Nutter regrese a HBO para dirigir todos los episodios de la temporada ”.

“The Time Traveler’s Wife”,es una producción de HBO y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva está a cargo de Steven Moffat (“Doctor Who”, “Sherlock”), Sue Vertue y Brian Minchin, de Hartswood Films, además de Joseph E. Iberti y David Nutter.