Andrea Meza nunca se ha casado, no ha tenido hijos, no está embarazada y NO perderá la corona

Causó revuelo una fotografía de 2019 donde se ve a la Miss Universo vestida de novia

“Quiero platicarles que hace más de un año, casi año y medio, estuvimos participando Andrea Meza, Andrea Saenz, mi hermana, y yo en una campaña publicitaria para el estado de Chihuahua, básicamente para promocionar el turismo del estado. Una de las fotos que hicimos fue de casados. Fue esa sesión de fotos de la cual Andrea tiene una foto en su perfil, yo tengo una foto en mi perfil. Andrea es mi amiga, es amiga de mi hermana, de mucha confianza”, son las palabras de Jorge Saenz, el joven que posó junto a la Miss Universo, hace unos años y cuya fotografía se viralizó en redes sociales, causando polémica entre los internautas pues algunos sospechaban que podría perder la corona de Miss Universo 2021 ya que las participantes a este certamen no deben ser casadas, divorciadas, no tener hijos y no estar embarazadas.

Andrea Meza nunca se ha casado, no ha tenido hijos, no está comprometida e incluso no tiene novio, por lo que no perderá la corona.

El modelo Jorge Saenz exhortó que esto se detenga pues solo son difamaciones y así evitar generar problemas a la mexicana tras coronarse como Miss Universo 2021. “Con toda la situación de que Andrea ganó, están queriendo sacar de contexto y aprovecharse de esto, he recibido bastantes comentarios y mensajes con, incluso, amenazas”, finalizó.

Por su parte, Andrea Meza publicó en su cuenta de Twitter “No estoy casada, fue una sesión de fotos”.