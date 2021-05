Militantes de Morena denuncian en la Fiscalía estatal ataques a su libertad de expresión por parte de autoridades municipales de Cancún

José Luis Montañez

Integrantes de Morena (Movimiento Regeneración Nacional), a través de Erick Sánchez Córdova, informaron que se manifestaron pacíficamente en la Plaza de la Reforma para protestar porque están en contra de la autoridad municipal, también de Morena, al no permitirles la libre expresión y el libre tránsito, por lo que hicieron la denuncia pública, misma que presentaron en la Fiscalía General del Estado para que se proceda conforme a derecho y también la interpondrán en Derechos Humanos.

El entrevistado comentó que la autoridad municipal la representa el Partido Verde, es gente muy identificada; “porque los señalamientos muy fuertes de nosotros han sido contra el Partido Verde, ese es el manifiesto que leímos en la conferencia a la que convocamos”, declaró.

Agregó que el segundo punto de tres denuncias que interpusieron son contra el libre tránsito, la libertad de expresión y daños, ya que les bajaron una mega lona del Palacio Municipal, que es un recinto público, en el que no vandalizaron; “era una lona de 25 metros por cuatro, con imágenes de gente del Partido Verde, que dice el cartel de los despojos, para que no sigan engañando a la gente”, aseguró.

Erick comentó que en dicha manta están plasmadas las imágenes del Niño verde, de Pablo Bustamante, Gustavo Miranda y Mara Lezama, candidata actual de Morena con el rostro tapado, la colocaron el 12 de mayo y ese mismo día la bajó personal de Seguridad Pública, sólo estuvo una hora; “estuvieron amedrentando a los compañeros; se denunció por atentar contra la libertad de expresión, no se estaba dañando ni vandalizando el palacio”, mencionó.

Las otras demandas, son por unos carteles que colocaron “de estos personajes en la avenida Bonampak y la López Portillo, en el puente, eso fue hace tres semanas, el cuatro de mayo, fueron carteles muy grandes que duraron alrededor de 12 horas, en el transcurso de la noche los quitaron

Donde llegó el director de Desarrollo Urbano, Heyden José Cebada Ramírez, fue a la glorieta del Albañil; “el señor estuvo promoviendo que nos retiráramos, con esa mega lona, nos echaron caballería; hubo jaloneos e insultos; argumentaban que no podíamos usar ese bien público, es un monumento, no dieron ningún fundamento, decían que estábamos vandalizando, cuando no era cierto, porque en las columnas con una cuerda amarramos la lona; no golpeamos nada con clavos”, enfatizó.

Señaló que ese día hubo agresiones de parte de la Policía Municipal y gente de civil que ellos protegieron; que nos estaban agrediendo e intentaron golpearnos y ellos mismos los sacaron del lugar, cuando debieron protegernos a nosotros”, aseguró.

Por todo esto, Erick Sánchez Córdova, fundador de Morena en el estado, finalizó al informar que derivado de estos tres hechos, se incrementará la “guerra sucia” en la recta final de la contienda, por lo que presentaron denuncias en la Fiscalía General, contra la autoridad municipal, para que se le dé curso y se imponga la sanción que amerita y lo mismo denunciarán en Derechos Humanos; “un gobierno de Morena, de la Cuarta Transformación, está agrediendo a gente de Morena”, concluyó.

Patrullas

Cancún cuenta con 16 patrullas útiles, las demás 100 se encuentran retenidas en el taller concesionado, por falta de pago o por mal estado.

La empresa que les da mantenimiento es propiedad del cártel de despojo, (Pablo Bustamante-Gustavo Miranda-Jorge David Segura). La empresa se llama Xolos Transfers S.A. de C.V. y Transgold Auto Parts Inc., sin embargo, el contrato con el ayuntamiento está a nombre de una empresa fantasma para evadir impuestos, cuotas del IMSS e Infonavit. Este contrato usa recursos de FORTAMUN.

El candidato del PRI lo puso el Niño verde

El candidato del PRI a la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún) es palero del Verde. Se le dio la candidatura como un acuerdo del Niño verde con el presidente del PRI, con la condición de no atacar a Mara Hermelinda, pero sí restar votos a Janix y Pool. Esta actitud se pudo apreciar en el debate.

El acuerdo es no ir en alianza con la coalición PAN-PRD en Puerto Morelos y Benito Juárez, a cambio que el Partido Verde no aportara votos a Morena en Campeche. Por eso los precandidatos punteros, en la elección interna del PRI, José Luis González (Pelón), Francisco Amaro y Mario Castro fueron llamados a Campeche por su líder nacional, como presumieron en redes sociales, ahí fueron aleccionados y se les pidió cerrar filas con el candidato Jorge Rodríguez y guardar el secreto para que la planilla del candidato no sepa que están siendo utilizados y burlados.

Medidas sanitarias drásticas en las calles, exigen empresarios

Los días pasan y los contagios a Covid-19 se multiplican en Quintana Roo, sin que nada, al menos hasta ahora, pueda poner un freno al rebrote; lo cual ya causó preocupación en el sector empresarial, que exige a las autoridades que emitan medidas sanitarias más drásticas en las calles y sanciones más contundentes para quienes no las respeten, a fin de que pronto se pueda hablar de un avance en el semáforo epidemiológico que hoy se encuentra en naranja.

Lastimosamente, esta semana nos encontramos más cerca del rojo que del amarillo, por lo que se insiste contundentemente en que la población local y visitantes respeten los protocolos, pues de lo contrario será necesario un nuevo cierre de la actividad turística y comercial, llevando a la entidad a mas desempleos y por ende mayor pobreza.

En este escenario, la iniciativa privada exigió que se implementen medidas de seguridad y vigilancia más estrictas para frenar los contagios, “porque de nada sirven las acciones implementadas en los negocios para proteger a colaboradores, cuando en las calles no se cumplen con las restricciones”, argumentaron.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Iván Ferrat Mancera, comentó que ya plantearon la necesidad de endurecer las medidas y sancionar a quienes no las cumplan, principalmente en el transporte público, donde se ha notado una mayor incidencia de sobrecupos, por lo que no se respeta sana distancia y en algunos casos ni siquiera el uso de cubrebocas.

“Los empresarios de Quintana Roo tuvimos una reunión en la que nos presentaron cómo ha sido el historial de los casos y los repuntes. Benito Juárez es el que reporta el peor repunte, situación que nos preocupa, pues pese a los esfuerzos que estamos realizando la situación se vio complicada y estamos ante el riesgo latente de llegar a color rojo”, declaró.

Sobre el sector hotelero, destaca que implementaron burbujas sanitarias en cada uno de los complejos, incluso realizando pruebas Covid-19, tanto a los turistas como a los empleados, lo cual, puede incluso, resultar intrascendente, cuando en las calles y transporte público el relajamiento de las medidas es notorio, provocando a final de cuentas que sus acciones queden inútiles y los contagios incrementen. “Es muy importante conservar la seguridad sanitaria, no sirve de nada que hagas burbujas en el hotel, hacerles la prueba rápida a los empleados, a los turistas, todo al costo del hotel y que luego vayan a la calle sin respetar medidas”.

Asimismo, denunciaron, que el transporte público que toman los colaboradores y algunos turistas, son los focos rojos y responsables de la propagación del virus, pues aunque se realizan operativos constantes, por parte de las autoridades, no se están cumpliendo con los aforos máximos y en la mayoría de los casos hay sobrecupo.

“Si bien la vacunación está avanzando, no podemos tener una relajación, y es importante conservar las medidas de seguridad sanitaria, de esta manera no tener más casos. De acuerdo con los hoteleros, en algunas cadenas han realizado más de 100 mil pruebas para detectar casos”, dijo Ferrat Mancera.

