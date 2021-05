La mafia del poder, versión 2 plus-max

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

En Morena, los peores prófugos del PRIANRD

La misma banda, pero con antifaz distinto

Crearon un desastre político y económico

No puedes hacer una revolución para tener la democracia.

Debes tener la democracia para hacer una revolución

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) escritor británico

Estamos en tiempos electorales y salen a relucir los trapos sucios de todo mundo, en especial de la clase política. Pero en esta ocasión no alcanza el detergente, ni el blanqueador, ni el agua, para lavar los pecados de nuestros gobernantes.

Todos tienen manchas. Pero, lo que más destaca es la cadena de errores al frente de la administración pública.

Despilfarros, robos, abusos de poder, fraudes y, lo peor, la falta de conocimiento y experiencia en el manejo de la administración pública.

Y, esto no exonera a los que se fueron y que quieren regresar (ojo no lo robado, sino a volver a meter la mano en la olla de oro de la administración pública), de sus trapacerías, sino que vemos a los que ahora llegan a los poderes Ejecutivo y Legislativo (en los órdenes federal, estatal y municipal), no son iguales, como dice el inquilino de Palacio Nacional, sino que son peores.

Los morenistas se burlan de quienes tienen títulos universitarios y que formaban la que llamaron “mafia del poder”, y que supuestamente la encabezaban Carlos Salinas de Gortari y todos los políticos que le dieron a empresarios nacionales y extranjeros los más jugosos negocios de la banca, finanzas, la minería y las telecomunicaciones.

Pero, no hay una segunda “mafia en el poder”, sobrerecargada y cínica, donde sus actos de corruptos no tienen pudor para ocultarlos y los hacen a la vista de todos.

Esta mafia la forman destacados miembros de Morena y en estos momentos pugnan por reelegirse como diputados o alcaldes, buscan una gubernatura y, en otros casos, simplemente buscan afianzarse en los liderazgos nacionales y estatales del movimiento que llevó a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

Esta nueva camada de políticos son los que han desgastado la imagen que pretendió dar AMLO de un país diferente, sin corrupción y con un nivel de vida diferente. Desafortunadamente la corrupción no se erradicó, ni la violencia que se ha agudizado en todo el país, donde el 90% de la población ha sufrido un asalto en la calle o en su casa.

Las promesas de campaña no las cumplieron y creyeron que con ser zalameros con el Presidente, podrían hacer y deshacer a su antojo, de un pueblo que está cansado de ello; de los abusos de poder, la corrupción y la falta de bienes y servicios que está obligado a proporcionar el gobierno, de calidad similar a la del cobro de impuestos. Estos son de “nivel mundial”, pero nos dan servicios de nivel de país de tercer mundo.

Las elecciones del próximo 6 de junio no serán un día de campo para quienes están en el poder. Los cuestionamientos de un pueblo más politizado y exigente. Por ello la clase política de Morena, verá mermada su cuota de poder y estaremos bien, seguramente y de acuerdo con las encuestas a la fecha, un país con equilibrios, donde los que detentan el gobierno estén bajo el escrutinio y el ojo revisor de la sociedad a través de sus representantes.

Son tiempos nuevos y, como en la naturaleza, los vientos cambian y eso habla de una sociedad madura. Un tiempo para unos el poder y el dinero y otros tiempos para los otros. Así salen ganando tirios y troyanos.

PODEROSOS CABALLEROS

HANK RHON: En medio de una discusión entre la candidata del PRI, Lupita Jones y el abanderado del PES, Jorge Hank Rhon, el empresario mantiene su compromiso con las mujeres, en su progreso y empoderamiento, que serán las bases de su gobierno. Trató de retomar un comentario de Lupita en el sentido que Hank dejara de “sumar basura”. Reconoció el candidato del PES que se trató de una respuesta desafortunada que no pretendió descalificar a la persona, sino a la serie de sucesos que se han dado en el proceso por la gubernatura de Baja California.

REBELIÓN EN EL TEPJF: Pues qué es lo que pensaba el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, al pedirle a los magistrados que le revelaran anticipadamente el sentido de sus votos en los conflictos que analizan. Y tienen toda la razón los magistrados en oponerse a proporcionar esa información. Al presentarla ante el pleno es cuando se sabe el sentido de los votos, no antes, ya que pueden cambiar su punto de vista tras la exposición del magistrado ponente. El problema de los que aman la playera de Morena, es que son cortos de miras y no miden las consecuencias de sus actos. Esto podría provocar la caída de su presidencia. Veremos que ocurre en breve y en tiempos electorales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BECTON DICKINSON: La farmacéutica que lidera en México Julio Duclos, obtuvo el galardón de 13º lugar en México del mejor lugar para trabajar. En el ranking de The Best Place to Work, ahora contempla trabajar en tiempos del reto, obviamente el de la pandemia. Esto se basa en organizaciones que protegen la salud y bienestar de sus colaboradores en la emergencia sanitaria.

