Edomex, primitivismo publicitario partidista

Espacio Electoral

Eleazar Flores

“TE LO DIGO JUAN”-. Dando por descontada la lealtad y disciplina mliciana y marina del país hacia el Presidente en turno, la queja del almirante José Rafael Ojeda Durán contra jueces, desde el púlpito mañanero, fue una instrucción superior, pues es difícil creer que el funcionario se haya ido por la libre.

Siendo así, extraña aún más la segunda visita del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, al padre de la Cuarta Transformación la semana pasada, ¿le anticiparían el futuro regaño?.

Sin embargo, Zaldívar respondió por redes al secretario de la Marina que en la impartición de justicia, ministros y jueces no tiene ni amigos ni enemigos, sólo aplican la ley con apego a los derechos humanos y en igual tenor firma un manifiesto la asociación nacional de jueces, etc.

“TUC”?-. A dos semanas de las elecciones más grandes pregonan dirigentes y candidatos de todos los partidos participantes, pareciera que desde la cúspide del poder se ha integrado el organismo TODOS UNIDOS CONTRA INE, JUECES y lo que resulte, sobre todo donde Morena pierda, pues apueste y ganará, que será en muchos estados, distritos y municipios.

Prueba de ello es la queja del dirigente nacional “moreno”, Mario Delgado, que adelantó que el INE trabaja unido al PRIAN para debilitar a su partido.

MUESTRA-. Podría o no ser cierta la versión, pero lo que sí es verdad es lo vivido en Santa María del Monte, municipio de Zinacantepec, México, donde activistas de Morena andan pidiendo credenciales de elector a los vecinos, a cambio de dinero y la promesa de regresárselas el lunes 7 de junio.

Esto no me lo platicaron, lo viví al ser confundido como un parroquiano local y surge la interrogante ¿en cuántas partes del país no sucede lo mismo?.

PRIMITIVISMO PARTIDISTA-. Participante en varias campañas políticas, como borracho y “cantinero”, desde finales de los sesenta a la fecha, la propaganda política ha venido evolucionando. Antes, predominaba la priista y la panista empezaba con muchos esfuerzos, viniendo a sumarse el PPS y de los 90 a la fecha, PRD hoy Morena, en su mayoría.

Pero en suelo mexiquense los genios estrategas de la publicidad partidista se quedaron en esos tiempos en el mejor de los casos, recurriendo en ocasiones al sobado recurso de la agresión, cuando el candidato va abajo.

Este es el caso de Gabriela Gamboa, de Metepec, cuyos simpatizantes agredieron a huestes del PRIAN y voltearon las cosas, con el anhelo de subir en las encuestas, que podría ser pues los de enfrente andan solos y ni las planillas dan a conocer. ¿Lo permite el IEEEM?.

¿Emplearía el mismo recurso la candidata vallesana?

